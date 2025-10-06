Nga tuyên bố bắn hạ 251 máy bay không người lái

(VTC News) -

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga đăng tải số liệu trên ứng dụng nhắn tin Telegram, nhưng không có thông tin chính thức nào về thiệt hại có thể xảy ra.

Nga chỉ báo cáo số lượng máy bay không người lái bị phá hủy, chứ không phải số lượng máy bay được Ukraine phóng.

Nhiều kênh tin tức Ukraine trên Telegram cũng đưa tin xảy ra vụ hỏa hoạn lớn tại kho chứa dầu ở Feodosia trên bờ biển Crimea thuộc biển Đen. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trúng đạn.

Nga và Ukraine vẫn tiếp tục tăng cường tấn công lãnh thổ của nhau. (Ảnh: TASS)

Trước đó một ngày, Ba Lan - thành viên NATO cho biết họ điều máy bay cất cánh khẩn cấp vào sáng 5/10 để đảm bảo an toàn hàng không sau khi Nga thực hiện cuộc không kích vào Ukraine. Các quan chức Ukraine báo cáo tên lửa và máy bay không người lái rơi như mưa xuống khu vực Lvov gần biên giới Ba Lan.

"Máy bay Ba Lan và đồng minh đang hoạt động trong không phận của chúng tôi, trong khi các hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất", Bộ chỉ huy tác chiến Ba Lan thông tin trong bài đăng trên X.

Nhiều thành viên NATO ở sườn phía Đông đang trong tình trạng báo động cao sau hàng loạt sự cố liên quan đến máy bay không người lái.

Vào đêm qua, toàn bộ Ukraine cũng đặt trong tình trạng báo động không kích suốt nhiều giờ, với việc Không quân Ukraine ban hành cảnh báo nghiêm trọng nhất về các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào khu vực Lvov.

Andriy Sadovyi, thị trưởng Lvov - thành phố phía tây Ukraine, cách biên giới với Ba Lan khoảng 70 km (43 dặm) cho biết hệ thống phòng không của thành phố tham gia rất tích cực vào việc đẩy lùi, đầu tiên là một máy bay không người lái và sau đó là cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Tính đến 7h30, một số khu vực của thành phố bị mất điện và giao thông công cộng vẫn chưa hoạt động trở lại. Ông Sadovyi nói trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng "rất nguy hiểm khi ra đường".