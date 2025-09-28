Ngã gục bất tỉnh sau khi uống 3 viên thuốc hàng xóm cho

(VTC News) -

Một cụ ông 86 tuổi đến từ Ninh Bình vừa được Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng hạ đường huyết nghiêm trọng do uống thuốc tiểu đường không kê đơn.

Tiến sĩ Nguyễn Quang Bảy, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, người bệnh nhập viện trong tình trạng hôn mê.

Gia đình kể lại, ông có tiền sử tăng huyết áp nhưng chưa từng được chẩn đoán tiểu đường. Cách đây vài ngày, ông sang nhà hàng xóm chơi, được đo đường huyết với kết quả 7,0 mmol/L. Người hàng xóm cho rằng ông đã mắc tiểu đường và đưa thuốc kèm lời dặn “uống ngày 1 viên sau ăn sáng”.

Sau ba ngày dùng thuốc, ông ngã gục khi đang ngồi chơi. Khi vào bệnh viện, chỉ số đường huyết của ông chỉ còn 1,3 mmol/L – mức nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng. Bác sĩ khẩn cấp truyền glucose để nâng đường huyết và cứu sống người bệnh. Xét nghiệm chuyên sâu cho kết quả HbA1C là 5,9% – cho thấy ông hoàn toàn không bị tiểu đường.

“Đây là hậu quả nghiêm trọng của việc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, không có chỉ định y tế”, bác sĩ Bảy cảnh báo.

Nhiều người nguy kịch do tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. (Ảnh minh hoạ)

Không chỉ riêng trường hợp trên, theo Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), thời gian gần đây, số bệnh nhân nhập viện vì sốc phản vệ do tự ý dùng thuốc đang gia tăng.

Một bệnh nhân nữ 60 tuổi ở Hải Phòng bị sốt nên tự mua thuốc uống, sau đó xuất hiện mẩn đỏ, rét run, khó thở và phải cấp cứu khẩn. Bác sĩ chẩn đoán phản vệ cấp do dị ứng thuốc, nếu đến bệnh viện chậm có thể nguy hiểm tính mạng.

Theo các chuyên gia, sốc phản vệ là phản ứng dị ứng nghiêm trọng, có thể gây tụt huyết áp, ngừng tim, ngừng thở và tử vong nếu không xử trí kịp thời. Thuốc – đặc biệt là kháng sinh, thuốc giảm đau hạ sốt, thuốc Đông y không rõ nguồn gốc – là nguyên nhân hàng đầu gây sốc phản vệ.

Tình trạng người dân tự ý dùng thuốc, dùng theo lời mách bảo hoặc mua qua mạng vẫn diễn ra phổ biến. Chưa có thống kê chính thức, nhưng các bệnh viện thường xuyên tiếp nhận ca cấp cứu nguy kịch do hậu quả của việc tự điều trị.

Một số người bệnh còn sử dụng thuốc Đông y pha trộn thuốc Tây, trong đó có những hoạt chất đã bị cấm như phenformin – gây suy gan, suy thận, toan chuyển hóa nặng, nhiều trường hợp phải lọc máu nhiều lần hoặc tử vong.

Bác sĩ cảnh báo, các bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch… cần được theo dõi và điều trị định kỳ. Việc tự ý dừng thuốc hoặc sử dụng không đúng cách có thể gây ra biến chứng nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, hôn mê hay thậm chí tử vong.

Người dân tuyệt đối không dùng thuốc khi chưa có chỉ định từ bác sĩ. Nếu có dấu hiệu bất thường như nổi mề đay, khó thở, tụt huyết áp, buồn nôn sau khi dùng thuốc, cần đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.