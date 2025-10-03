Nâng tầm không gian sống với hệ cửa cao cấp D-PRO của NgocDiepWindow

(VTC News) -

Xu hướng toàn cầu và định hướng phát triển xanh của NgocDiepWindow

Theo nhiều nghiên cứu, 40% lượng khí thải nhà kính toàn cầu đến từ lĩnh vực xây dựng và vận hành công trình. Điều này đòi hỏi các giải pháp vật liệu mới phải đáp ứng đồng thời hai yếu tố: tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng sống. Những công trình xanh sử dụng vật liệu cách âm, cách nhiệt tốt, kết hợp ánh sáng và không khí tự nhiên đang dần trở thành tiêu chuẩn quốc tế.

Tại Việt Nam, nhiều đô thị lớn đang thúc đẩy xu hướng phát triển bền vững. Việc áp dụng các tiêu chuẩn công trình xanh như LEED, LOTUS, EDGE… không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn là thước đo cho sự văn minh và tiến bộ trong kiến trúc.

Không nằm ngoài xu thế đó, NgocDiepWindow đã đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hiện đại. Vật liệu nhôm hợp kim cao cấp, kính hộp Low-E nhập khẩu được đưa vào sản phẩm nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng và giảm chi phí năng lượng.

Công trình biệt thự Vinhomes Riverside. (Ảnh: NgocDiepWindow)

Đặc biệt, các giải pháp của NgocDiepWindow đều hướng đến việc cân bằng giữa công năng và thẩm mỹ. Hệ thống vách mặt dựng tận dụng ánh sáng tự nhiên, lam kính điều tiết bức xạ mặt trời, cửa nhôm kính cách âm – cách nhiệt giúp giảm tiếng ồn đô thị, tất cả đều góp phần tạo ra không gian sống trong lành, tiện nghi.

D-Pro – minh chứng cho tầm nhìn xanh

Trong nhiều sản phẩm, hệ cửa cao cấp D-Pro là ví dụ điển hình cho sự kết hợp giữa yếu tố thẩm mỹ và định hướng xanh. Với khả năng cách âm, cách nhiệt vượt trội nhờ cấu trúc đa khoang và kính Low-E, D-Pro giúp tiết kiệm năng lượng, đồng thời kiến tạo không gian sống tiện nghi, hiện đại.

Công trình biệt thự Vinhomes Riverside. (Ảnh: NgocDiepWindow)

Đặc biệt, dòng sản phẩm D-Pro có nhiều lựa chọn đa dạng, phù hợp với nhu cầu sử dụng khác nhau:

Cửa mở quay D-Pro ND-HP65: Giải phóng không gian thiết kế, phá bỏ rào cản, mở rộng giao hòa với thiên nhiên, mang lại cảm giác thoáng đãng cho ngôi nhà.

Cửa sổ mở quay lật D-Pro ND-HP65: Linh hoạt giữa hai chế độ mở quay và mở hất, tăng tiện nghi và an toàn, phù hợp với các không gian cần thông gió hiệu quả.

Cửa đi xếp trượt D-Pro ND-HP75: Giúp mở rộng tầm nhìn, kết nối trực tiếp giữa không gian trong nhà và sân vườn, lý tưởng cho phòng khách hay khu vực sinh hoạt chung.

Cửa đi lùa D-Pro ND-HP120: Tối ưu diện tích cho những nơi cần tiết kiệm không gian như phòng ngủ, phòng bếp hay cửa thông phòng, vừa tiện lợi vừa tinh tế.

Công trình biệt thự Vinhomes Riverside. (Ảnh: NgocDiepWindow)

Mỗi sản phẩm trong hệ D-Pro đều không chỉ nhấn mạnh tính thẩm mỹ mà còn hướng đến giá trị sử dụng thực tế, tạo sự cân bằng giữa công năng, sự tiện nghi và định hướng xanh của công trình.

Bằng việc không ngừng đổi mới và tiên phong áp dụng công nghệ xanh, NgocDiepWindow đang góp phần kiến tạo những công trình bền vững cho thế hệ hôm nay và mai sau. Đó không chỉ là câu chuyện của vật liệu, mà còn là triết lý phát triển: hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải CO2 và xây dựng các đô thị bền vững, những giải pháp từ NgocDiepWindow chính là minh chứng rõ nét cho sự đồng hành của doanh nghiệp với xã hội.

Kiến trúc xanh là tương lai của ngành xây dựng, và việc theo đuổi xu hướng này không chỉ mang lại lợi ích môi trường, mà còn tạo nên giá trị sống lâu dài cho cộng đồng. Với tầm nhìn đúng đắn, NgocDiepWindow đang góp phần định hình một chuẩn mực mới cho vật liệu xây dựng: xanh, an toàn, hiện đại.