Nam thanh niên ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng vì lên mạng tìm 'bạn gái'

(VTC News) -

Ngày 17/9, Công an TP Hà Nội vừa tiếp nhận đơn trình báo của một nam thanh niên về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia trang web chuyên cung cấp gái đẹp.

Trước đó, Công an phường Xuân Phương nhận đơn trình báo của anh N. (SN 2001, trú tại Nghệ An). Anh N. cho biết sau khi đăng ký thành viên trên một trang web cung cấp gái đẹp, anh N. bị các “nhân viên” dụ dỗ tham gia thực hiện nhiệm vụ của thành viên để nhận ưu đãi.

Tin lời, anh N. đã nhiều lần chuyển tiền để kích hoạt tài khoản, nâng cấp gói VIP và tham gia các giao dịch theo yêu cầu. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã chuyển gần 600 triệu đồng vào các tài khoản được cung cấp.

Sau đó, các "nhân viên" cắt liên lạc, website ngừng hoạt động. Nhận ra mình bị lừa, anh N. đã trình báo cơ quan công an.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không tham gia các diễn đàn, hội nhóm, hoạt động có tính chất “đồi trụy” trên mạng.

Người dân cần cảnh giác với yêu cầu mở tài khoản, kích hoạt thẻ thành viên, hứa hẹn hoa hồng hay tham gia giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ và xử lý theo quy định pháp luật.