Nam thanh niên ở Đà Nẵng bị 'bắt cóc online', đòi tiền chuộc 200 triệu

(VTC News) -

Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa giải cứu an toàn N.V.M.T. (SN 2007) - nam thanh niên bị "bắt cóc online".

Trước đó, lúc 19h20 ngày 16/9, Công an phường An Hải tiếp nhận đơn trình báo của bà V.T.B.L. (trú phường An Hải) về việc con trai rời nhà đi học nhưng sau đó nhắn tin cho gia đình với nội dung bị đòi nợ cá độ bóng đá, buộc gia đình phải chuyển tiền.

Công an phát hiện N.V.M.T. đang ở một mình tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Hội An Tây trong trạng thái hoảng loạn. (Ảnh: C.A)

Khi gia đình động viên trở về, T. từ chối và cho biết chỉ khi trả xong nợ mới dám về nhà.

Xác định vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online” và tống tiền, Công an phường An Hải nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đến 23h cùng ngày, công an phát hiện N.V.M.T. đang ở một mình tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Hội An Tây trong trạng thái hoảng loạn.

Qua đấu tranh, em T. cho biết bị một đối tượng lạ gọi điện qua mạng xã hội, giả danh công an, đe dọa liên quan đến “vụ án rửa tiền” và yêu cầu rời khỏi nhà để thuê phòng nghỉ “làm việc”. Sau đó, đối tượng lạ buộc em nhắn tin cho gia đình yêu cầu chuyển 200 triệu đồng để được “bảo lãnh về”.

Công an đã kịp thời ngăn chặn, giải cứu an toàn cho N.V.M.T., đồng thời tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng truy xét đối tượng liên quan.