Giải cứu nữ sinh bị bắt cóc online, công an phường bị nghi là công an giả

Tối 7/9, Công an phường Phú Lương (Hà Nội) nhận được tin báo của gia đình chị N. (sinh viên đại học) về việc bị các đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa, nói N. liên quan một đường dây ma túy, hiện gia đình không liên lạc được với nạn nhân.

Công an phường Phú Lương triển khai lực lượng, khẩn trương xác minh sự việc. Bước đầu, công an phường xác định vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online”.

Nữ sinh được cán bộ công an tuyên truyền, giải thích.

Đến 22h15 cùng ngày, công an phường tìm thấy nữ sinh ở một nhà nghỉ trên địa bàn. Khi làm việc, N. không hợp tác, cho rằng cán bộ Công an phường Phú Lương là giả danh và tin tưởng những người đang nói chuyện trên mạng là công an thật.

Sau khi được cán bộ công an phường giải thích về thủ đoạn lừa đảo giả danh công an, nữ sinh bình tĩnh và hiểu ra được sự việc.

Thời gian qua, nhiều người dân, trong đó có nhiều bạn trẻ bị các đối tượng giả danh công an đe dọa “bắt cóc online”. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Nhà trường cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo.

Đồng thời, học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.