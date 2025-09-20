Nam sinh từng 'gây sốt' vì điển trai tốt nghiệp loại giỏi ngành Sư phạm Văn

Mới đây, Nguyễn Tùng Sơn, sinh viên Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, đã tốt nghiệp loại giỏi với điểm trung bình chung tích lũy (GPA) đạt 3,21. Ở kỳ thực tập, Tùng Sơn đạt 3 điểm A.

Nam sinh gây ấn tượng không chỉ vì ngoại hình mà còn bởi việc theo học Sư phạm Ngữ văn - một trong những ngành có điểm chuẩn cao nhất tại ngôi trường top đầu về đào tạo sư phạm của cả nước.

Nguyễn Tùng Sơn vừa tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với VietNamNet, Tùng Sơn cho biết em rất vui vì những nỗ lực của bản thân đã được đền đáp xứng đáng. “Nhờ học ở một môi trường có nhiều người giỏi, em cảm nhận rõ áp lực và cố gắng chăm chỉ hơn trong học tập”, Tùng Sơn chia sẻ.

Nam sinh Nguyễn Tùng Sơn tốt nghiệp loại giỏi ngành Sư phạm Ngữ văn với tổng điểm 3,21. (Ảnh: NVCC)

Trong những năm đại học, Tùng Sơn cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, nhận dạy thêm, làm MC và mẫu ảnh.

Nam sinh cho rằng điều giúp em cân bằng được giữa học tập và những hoạt động khác là luôn làm mọi việc trong sự say mê, quyết tâm.

Khi học ở trường, giờ ra chơi, Tùng Sơn thường tranh thủ xem bài, hoàn thành bài tập nhóm, trao đổi với các bạn, sau đó ôn lại và nắm vững các kiến thức trọng điểm được coi là “nặng” trên lớp. Vì vậy, khi về nhà, Sơn có nhiều thời gian hơn để tham gia hoạt động nghệ thuật. “Thông thường, em đi sự kiện nghệ thuật hoặc cộng đồng vào buổi tối”, Sơn nói.

Tùng Sơn từng làm MC, người mẫu ảnh trong thời sinh viên. (Ảnh: NVCC)

Sơn sinh ra và lớn lên ở vùng quê Thanh Chương, Nghệ An. Được truyền cảm hứng từ người bố vốn là giáo viên tiểu học, từ bé, nam sinh đã ước mơ được đứng trên bục giảng.

Dù yêu thích môn Văn, Sơn từng có cảm giác “áp lực” khi thấy nhiều người định kiến “con trai ai lại học Văn” hoặc “học Văn sau này chỉ viết lách chứ không làm được gì to lớn”.

May mắn, khi theo học tại Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân (Nghệ An), Sơn được thầy cô ủng hộ phát triển và động viên hãy cứ sống đúng với chính mình. Điều đó tiếp thêm động lực cho em vững bước theo đuổi ước mơ.

Nhờ vậy, năm lớp 12, Sơn là học sinh duy nhất của trường cùng lúc giành hai giải học sinh giỏi cấp tỉnh, gồm giải Ba học sinh giỏi Ngữ văn và giải Khuyến khích ở môn Lịch sử. Điều này giúp Tùng Sơn được tuyển thẳng vào ngành Sư phạm Ngữ văn của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Cũng kể từ đó, Sơn dần thoát khỏi "cái kén", trở nên tự tin hơn và tham gia thường xuyên vào các hoạt động tập thể.

Tùng Sơn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. (Ảnh: NVCC)

Nam sinh cho rằng, tấm bằng loại giỏi từ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội là niềm tự hào và nền tảng để em tự tin hơn khi vào môi trường làm việc. Tuy nhiên, với em, dù tấm bằng nào, để thành công trong những bước đường tiếp theo, điều quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực của bản thân.

“Đặc biệt, trong kỷ nguyên mới của đất nước, mỗi tân cử nhân không chỉ dừng lại ở kiến thức, tri thức mà còn phải trải nghiệm, thêm vốn sống, sự cọ xát và luôn sẵn sàng hành động. Là người trẻ, bản thân em không phụ thuộc vào tấm bằng mà muốn học hỏi thêm những trải nghiệm thực tế. Có như vậy em mới tự tin hơn với hành trình mới”, Sơn chia sẻ.

Nguyễn Tùng Sơn từng là Á vương 1 cuộc thi "Sinh viên thanh lịch 2024". (Ảnh: NVCC)

Sơn cũng muốn truyền một thông điệp tới các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn nam có tình yêu với văn học: Hãy luôn tin tưởng và theo đuổi ước mơ, đam mê. “Mình cũng từng là một chàng trai bị ‘kỳ thị’ bởi theo đuổi môn Văn. Hành trình của mình không hề dễ dàng, từng nhiều lần thất bại, thậm chí có người đã khuyên mình từ bỏ. Thế nhưng mình vẫn kiên định với ước mơ và giờ đây mình chứng minh rằng hoàn toàn có thể làm được với tấm bằng giỏi của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội”, Sơn chia sẻ.

Sơn cho rằng con đường nào cũng muôn vàn khó khăn, nhưng em coi đó như những người bạn giúp mình rèn luyện bản thân mạnh mẽ hơn.

Tùng Sơn dự định học tiếp thạc sĩ ngành truyền thông hoặc báo chí. (Ảnh: NVCC)

Nam sinh này cho rằng, văn học không chỉ đem đến cho chúng ta kiến thức lý thuyết mà hơn hết đó là vẻ đẹp, sự tự tin bên trong mỗi người. “Khả năng giao tiếp hay cảm nhận của bản thân với cuộc sống cũng tốt và đẹp hơn. Văn học làm cho mình cảm thấy mỗi ngày trôi qua được sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn”, Sơn nói.

Tùng Sơn cho hay, sau khi tốt nghiệp, em đã được một số tổ chức mời về dạy học với những đãi ngộ tốt, tạo điều kiện phát triển. Tuy nhiên, định hướng của Sơn là học lên thạc sĩ ngành truyền thông hoặc báo chí. Nam sinh cũng tiết lộ sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật và những cuộc thi phù hợp.