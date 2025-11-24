Mỹ – Ukraine đạt tiến triển trong đàm phán hòa bình tại Geneva

(VTC News) -

Mỹ và Ukraine ngày 23/11 cho biết hai bên đã xây dựng được “một khuôn khổ hòa bình được cập nhật và hoàn thiện hơn” sau vòng tham vấn tại Geneva.

Đây là sự điều chỉnh từ kế hoạch hoà bình ban đầu do chính quyền Donald Trump soạn thảo, vốn bị Kyiv và các đồng minh phương Tây cho là quá ưu ái Moskva.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trước truyền thông sau cuộc hội đàm kín tại Phái bộ Mỹ ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 23/11/2025. (Ảnh: REUTERS/Emma Farge)

Trong tuyên bố chung, hai phái đoàn mô tả cuộc đối thoại là “rất hiệu quả” và khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi trong những ngày tới.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump "khá hài lòng" với tiến triển đạt được tại Geneva.

“Ngày hôm nay, tôi nghĩ Tổng thống khá hài lòng với báo cáo về mức độ tiến triển mà chúng tôi đạt được”, ông Rubio phát biểu với báo chí tại Thụy Sĩ. “Chúng ta đều hiểu rằng để chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến này, Ukraine cần có cảm giác an toàn và không còn đối mặt với nguy cơ bị tấn công trong tương lai".

Thông cáo của Nhà Trắng cho biết phái đoàn Ukraine bày tỏ “lòng biết ơn” đối với sự ủng hộ bền bỉ của Mỹ và cá nhân Tổng thống Donald Trump vì những nỗ lực nhằm chấm dứt chiến sự và thương vong.

Theo Reuters, ông Marco Rubio nhấn mạnh nhiều điểm trong kế hoạch hòa bình 28 mục vẫn cần phải xử lý, trong đó vai trò của NATO vẫn là một nội dung đang được đàm phán.

Ông Rubio cho biết ông hy vọng đạt được thỏa thuận trước hạn ngày 27/11 nhưng cũng thừa nhận tiến trình có thể kéo dài hơn.

Nhà Trắng nhấn mạnh Ukraine và Mỹ nhất trí tiếp tục thúc đẩy các đề xuất chung trong những ngày tới và duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác châu Âu khi tiến trình đàm phán tiến triển. Mọi quyết định cuối cùng trong khuôn khổ này sẽ do Tổng thống hai nước phê duyệt.

Theo nguồn tin của Reuters, châu Âu đề xuất cho phép Ukraine duy trì quân đội thời bình lớn hơn so với mức 600.000 quân trong kế hoạch của Mỹ. Họ cũng đề nghị các cuộc thảo luận về lãnh thổ tranh chấp phải dựa trên đường chiến tuyến hiện tại, chứ không theo quan điểm định sẵn về khu vực nào thuộc về Nga.

Kế hoạch của Mỹ đang gây tranh luận vì yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quân sự và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Những điều kiện này khiến nhiều người Ukraine, đặc biệt là binh sĩ ngoài mặt trận, lo ngại rằng đây có thể là sự đầu hàng sau gần 4 năm chiến sự. Ông Trump nói kế hoạch này chưa phải lời đề nghị cuối cùng.

Reuters cho biết Mỹ và Ukraine cũng đang cân nhắc khả năng ông Zelenskiy sang Mỹ, có thể ngay trong tuần này, để thảo luận trực tiếp với Tổng thống Trump về các vấn đề nhạy cảm nhất, trong đó có vấn đề lãnh thổ. Tuy nhiên, hiện chưa có ngày cụ thể.

Cuộc đàm phán diễn ra trong thời điểm khó khăn đối với Ukraine

Nga đang giành một số bước tiến trên chiến trường. Thành phố giao thông trọng yếu Pokrovsk đã bị Nga kiểm soát một phần. Nhiều chỉ huy Ukraine thừa nhận họ không đủ quân để ngăn chặn các cuộc tấn công nhỏ nhưng dồn dập. Hệ thống điện, nước và khí đốt của Ukraine tiếp tục bị tàn phá bởi các đòn tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, khiến hàng triệu người bị mất điện và nhiệt sưởi trong nhiều giờ mỗi ngày.

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở Kharkiv, Ukraine, 23/11/2025. (Ảnh: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Trong khi đó, dự thảo kế hoạch hòa bình đang khiến Moskva lấy lại ưu thế trên mặt trận chính trị – ngoại giao, trong khi Ukraine vẫn phụ thuộc nhiều vào vũ khí và tình báo Mỹ.

Thông cáo của Nhà Trắng khẳng định Mỹ và Ukraine sẽ tiếp tục đàm phán tích cực trong những ngày tới, nhằm "đảm bảo sự an toàn, ổn định và tái thiết cho Ukraine".