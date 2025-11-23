Mỹ nêu kế hoạch hòa bình 28 điểm, phương Tây nói 'cần chỉnh sửa thêm'

(VTC News) -

Tại Hội nghị G20 ở Nam Phi ngày 22/11, các nhà lãnh đạo châu Âu và các nước phương Tây đã khẩn trương thảo luận để thống nhất phản ứng chung trước tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, yêu cầu Ukraine chấp nhận kế hoạch hòa bình với Nga trước ngày 27/11.

Trong truyên bố chung mới nhất, lãnh đạo EU, Đức, Pháp, Anh, Canada, Hà Lan, Tây Ban Nha, Phần Lan, Italy, Nhật Bản và Na Uy nhận định kế hoạch hòa bình của Mỹ có thể là cơ sở cho các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh Nga – Ukraine, song cần được “hoàn thiện thêm”.

“Bản dự thảo 28 điểm bao gồm những yếu tố quan trọng, có thể là nền tảng cho một nền hòa bình công bằng và bền vững", các nhà lãnh đạo nhận định. “Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng bản dự thảo này cần được tiếp tục hoàn thiện”.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb phát biểu trước cuộc họp G7++ bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Johannesburg (Nam Phi), ngày 22/11/2025. (Ảnh: Henry Nicholls/Pool qua REUTERS)

Kế hoạch hòa bình 28 điểm của Tổng thống Trump đang gây tranh cãi tại nhiều thủ đô châu Âu. Các nhà lãnh đạo vừa tìm cách ghi nhận nỗ lực chấm dứt xung đột của ông Trump, vừa thừa nhận nhiều điều khoản trong đề xuất này là khó thể chấp nhận với Kyiv.

Ngày 21/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo Ukraine đang đứng trước lựa chọn hoặc đánh mất phẩm giá và tự do, hoặc đánh mất sự ủng hộ của Washington. Ông kêu gọi người dân đoàn kết và khẳng định sẽ không bao giờ phản bội đất nước.

Lãnh đạo phương Tây họp đồng thuận phản ứng chung

Phát biểu cứng rắn của Tổng thống Zelensky đã khiến các lãnh đạo phương Tây nhanh chóng tập hợp để tìm tiếng nói chung.

Một nguồn tin chính phủ Đức cho biết cuộc họp diễn ra tại một phòng có tên “Sư tử” ở Johannesburg bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, và các lãnh đạo đã “thấm nhuần tinh thần sư tử” trong tìm cách bảo đảm một thỏa thuận tốt hơn cho Ukraine.

Trong khi đó, phía Ukraine cho biết sẽ tiến hành đàm phán với các quan chức cấp cao của Mỹ tại Thụy Sĩ, nhằm tìm kiếm một giải pháp chấm dứt cuộc xung đột Nga – Ukraine, hiện đã bước sang năm thứ tư.

“Ukraine sẽ không bao giờ là trở ngại cho hòa bình. Đại diện Nhà nước Ukraine sẽ bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân và nền tảng an ninh châu Âu”, Văn phòng Tổng thống Ukraine tuyên bố.

Cố vấn an ninh của E3 – liên minh an ninh không chính thức giữa Pháp, Anh và Đức – sẽ gặp quan chức EU, Mỹ và Ukraine tại Geneva ngày 23/11 để thảo luận về kế hoạch hòa bình, theo các quan chức dự G20.

Kế hoạch hoà bình Ukraine

Hiện trường tòa nhà bị hư hại sau cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Nga trong đêm, giữa bối cảnh xung đột leo thang, tại Odesa (Ukraine) ngày 21/11/2025. (Ảnh: Cơ quan Cứu hộ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine qua REUTERS)

Hôm qua, ông Trump cảnh báo Tổng thống Zelensky phải chấp nhận kế hoạch hòa bình 28 điểm trước hạn chót ngày 27/11. Bản đề xuất này yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ, chấp nhận các giới hạn về quân sự và từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO.

“Ông ấy sẽ phải chấp nhận. Còn nếu không, họ có thể tiếp tục chiến đấu”, ông Trump nói. “Tới một thời điểm nào đó, ông ấy sẽ phải chấp nhận điều mà trước đây chưa từng chấp nhận”.

Nhắc lại cuộc gặp căng thẳng với ông Zelensky hồi tháng 2, ông Trump nói thêm: “Các bạn còn nhớ tôi đã nói trong Phòng Bầu dục, ‘Anh không nắm quân bài nào cả’”.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tối cùng ngày nhận định rằng mọi kế hoạch hòa bình đều phải bảo đảm chủ quyền của Ukraine và có được sự chấp thuận từ cả hai phía. Tuy nhiên, ông cho rằng kỳ vọng Ukraine có thể giành chiến thắng chỉ bằng cách tăng viện trợ hay siết trừng phạt Nga là điều “ảo tưởng".

“Tồn tại một ảo tưởng rằng chỉ cần thêm tiền, thêm vũ khí hoặc thêm trừng phạt là chiến thắng nằm trong tầm tay”, ông viết trên X.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chào đón Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll ngày 20/11. (Ảnh: Phủ Tổng thống Ukraine cung cấp qua REUTERS)

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi kế hoạch của Mỹ là một “nền tảng” cho giải pháp, dù Moskva nhiều khả năng phản đối các điều khoản yêu cầu lực lượng Nga rút khỏi những khu vực đang kiểm soát.

Trước sức ép dồn dập, Tổng thống Zelensky đã xuất hiện trên truyền hình quốc gia, kêu gọi người dân chuẩn bị tinh thần cho một giai đoạn “vô cùng khó khăn” phía trước.