Mỹ tiếp tục hoãn bỏ phiếu ngân sách

Cả hai dự luật, bao gồm một nghị quyết do đảng Cộng hòa soạn thảo và được Hạ viện thông qua, đã thất bại năm lần tại Quốc hội Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng một số nhân viên liên bang bị cho nghỉ việc tạm thời "không xứng đáng" được trả lương. Một bản dự thảo bản ghi nhớ của Nhà Trắng cũng nêu ra khả năng một số nhân viên có thể không được trả lương sau khi chính phủ đóng cửa.

(Ảnh minh họa)

"Tôi cho rằng điều đó phụ thuộc vào việc chúng ta đang nói đến ai", ông Trump phát biểu với các phóng viên bên cạnh Thủ tướng Canada Mark Carney.

"Tôi có thể nói với các bạn điều này, đảng Dân chủ đã đặt rất nhiều người vào tình thế nguy hiểm và rủi ro lớn. Nhưng điều đó thực sự phụ thuộc vào việc các bạn đang nói đến ai. Về cơ bản, chúng tôi sẽ chăm sóc người dân của mình. Nhưng có một số người thực sự không xứng đáng được chăm sóc. Và chúng tôi sẽ chăm sóc họ theo một cách khác".

Thượng nghị sĩ John Kennedy cho biết tổng thống không có quyền quyết định liệu những nhân viên liên bang bị cho nghỉ việc tạm thời có được hưởng lương bù hay không.

"Ý tôi là, ý kiến ​​của ông ấy rất quan trọng, nhưng Quốc hội phải phân bổ số tiền này", ông nói.

Nhà Trắng được cho là đang sử dụng lời đe dọa về việc không trả lương cho những người lao động bị tạm nghỉ việc như một chiến thuật để gây áp lực buộc đảng Dân chủ chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài một tuần.

Lần đóng cửa trước đã kết thúc bằng đạo luật, được gọi là Đạo luật Đối xử Công bằng với Nhân viên Chính phủ năm 2019, quy định những người lao động bị tạm nghỉ việc trong các lần đóng cửa tiếp theo phải được trả lương khi chính phủ mở cửa trở lại.