Chính phủ Mỹ bước sang tuần thứ hai đóng cửa

(VTC News) -

Đảng Dân chủ từ chối cung cấp một số phiếu bầu mà đảng Cộng hòa cần để mở cửa lại các bộ phận liên bang, trừ khi đạt thỏa thuận về việc gia hạn trợ cấp chăm sóc sức khỏe "Obamacare" sắp hết hạn và đảo ngược một số khoản cắt giảm đối với chương trình y tế đã thông qua như một phần trong "Dự luật tuyệt vời" mang dấu ấn của Tổng thống Donald Trump.

Với việc Chính phủ Mỹ cạn ngân sách và ngừng hoạt động, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ dường như sẽ bỏ phiếu chống lại dự luật tài trợ tạm thời do Hạ viện thông qua lần thứ năm.

Chính phủ Mỹ vẫn chưa thể mở cửa trở lại. (Ảnh: Getty)

Tiền lương của hàng trăm nghìn nhân viên khu vực công bị cắt từ ngày 3/10, trong khi quân nhân có thể không được nhận lương từ ngày 15/10.

Ông Trump cũng tăng mức độ nghiêm trọng của việc đóng cửa chính phủ bằng cách đe dọa sa thải một số lượng lớn nhân viên chính phủ, thay vì chỉ cho nghỉ phép tạm thời - nghỉ không lương như thường làm trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Hôm 5/7, Tổng thống Trump cho biết một số nhân sự đã bị sa thải, nhưng phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt rút lại bình luận này vào một ngày sau đó và nói rằng ông Trump chỉ "đề cập đến hàng trăm nghìn nhân sự liên bang bị cho nghỉ việc tạm thời".

Trong khi đó, đảng Cộng hòa vẫn kiên quyết giữ lập trường, với việc Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson yêu cầu thành viên của mình không báo cáo với Quốc hội trừ khi đảng Dân chủ nhượng bộ, đồng thời khẳng định những cuộc đàm phán về chăm sóc sức khỏe đều phải được tổ chức sau khi chính phủ mở cửa trở lại.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer phát biểu trong một thách thức gửi tới ông Johnson: "Nếu ông ấy nghiêm túc về việc giảm chi phí và bảo vệ dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân Mỹ, tại sao phải chờ đợi? Đảng Dân chủ sẵn sàng thực hiện điều đó ngay bây giờ".