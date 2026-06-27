Messi gọi, Ronaldo trả lời: Sức hút 2 siêu sao làm dậy sóng World Cup 2026

(VTC News) -

Bài viết của tờ The Athletic chỉ ra một trong những điiểm thú vị nhất của lịch thi đấu World Cup 2026. Ở vòng bảng, người hâm mộ được chứng kiến lần lượt Kylian Mbappe và Erling Haaland lần lượt ra sân ghi bàn cách nhau chỉ vài giờ, rồi đến lượt Lionel Messi làm lu mờ dấu ấn của 2 đàn em trước khi Cristiano Ronaldo thổi bùng các chủ đề tranh luận chưa đầy 24 giờ sau đó.

Điều đó chứng tỏ Lionel Messi và Cristiano Ronaldo vẫn là hai cầu thủ tạo ra sức hút lớn nhất, bất chấp việc cả hai đều đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp. Vòng bảng World Cup 2026 khép lại vào sáng 28/6 (giờ Việt Nam) bằng loạt 6 trận đấu có cả Argentina của Messi và Bồ Đào Nha của Ronaldo.

Messi đi bộ vẫn tạo nên lịch sử

Trận đấu giữa Argentina và Áo tại Arlington đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ của Messi. Tại Arlington, bên ngoài sân AT&T, màu áo trắng xanh của Argentina phủ kín các lối vào. Hầu hết cổ động viên mặc áo số 10, in tên Messi hoặc Maradona. Những bài hát ca ngợi hai biểu tượng ấy vang lên không ngừng, tạo cảm giác như một nghi lễ bóng đá hơn là một trận đấu thông thường.

Messi lập cú đúp trong trận thắng Áo, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup. (Ảnh: AP)

Messi bước vào trận gặp Áo với cơ hội phá kỷ lục ghi bàn tại World Cup. Khi Argentina được hưởng phạt đền sau pha kiểm tra VAR kéo dài, cả sân khi ấy nín thở chờ đợi. Messi lấy đà, sút bóng chệch khung thành. Tiếng tiếc nuối vang lên khắp khán đài.

Sau khi bỏ lỡ cơ hội đầy tiếc nuối, đội trưởng Argentina vẫn để lại dấu ấn với cú đúp giúp đội nhà giành chiến thắng 2-0. Hai bàn thắng này giúp Messi nâng tổng số pha lập công tại World Cup lên 18, vượt qua kỷ lục trước đó của huyền thoại Miroslav Klose để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu.

Dù vậy, màn trình diễn trước Áo không phải một trận đấu hoàn hảo của Messi. Anh có những thời điểm mất bóng hoặc bị các hậu vệ đối phương phong tỏa quyết liệt. Tuy nhiên, điều khiến tiền đạo 39 tuổi vẫn tạo ra khác biệt là khả năng lựa chọn thời điểm xuất hiện. Thay vì liên tục tham gia mọi pha bóng như thời kỳ đỉnh cao, Messi lùi sâu và tăng tốc ở những khoảnh khắc quyết định.

Theo dữ liệu theo dõi của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), tốc độ di chuyển trung bình của Messi sau hai trận đầu tiên tại World Cup 2026 chỉ ở mức 4,72 km/giờ (tốc độ của Ronaldo là 4,99 km/giờ). Con số này cho thấy anh không còn phụ thuộc vào nền tảng thể lực để tạo lợi thế. Thay vào đó, kỹ thuật, khả năng đọc trận đấu và cảm quan về thời gian và không gian là những yếu tố giúp Messi duy trì ảnh hưởng trong lối chơi của Argentina.

Video: Messi hoàn tất cú đúp trước Áo

Dấu ấn ấy được thể hiện rõ ở cả hai bàn thắng vào lưới Áo. Bàn mở tỷ số đến từ tình huống Messi di chuyển chậm lại phía sau hàng công trước khi dứt điểm một chạm. Đến phút bù giờ, anh tiếp tục tận dụng tình huống bóng bật ra để hoàn tất cú đúp, khép lại một chiến thắng hoàn hảo cho Argentina.

Sau trận đấu, Messi thừa nhận việc phá kỷ lục ghi bàn tại World Cup mang lại cảm giác đặc biệt. Tuy nhiên, anh cho biết điều quan trọng nhất vẫn là được thi đấu và tận hưởng bóng đá. "Nhưng như tôi đã nói trước đây, tôi thích chơi bóng, thích có những khoảng thời gian vui vẻ trên sân", Messi khẳng định.

Phát biểu này phản ánh sự thay đổi trong tâm lý của Messi ở những năm gần đây. Sau chức vô địch Copa America 2021 và World Cup 2022, áp lực phải chứng minh bản thân trong màu áo đội tuyển quốc gia gần như đã được cởi bỏ.

Ronaldo đáp trả mọi hoài nghi bằng cú đúp

Nếu Messi xuất hiện tại World Cup 2026 với màn trình diễn thể hiện vị thế của nhà đương kim vô địch, Cristiano Ronaldo lại phải đối mặt với nhiều dấu hỏi sau màn trình diễn mờ nhạt trước CHDC Congo. Trận hòa 0-0 ở lượt mở màn làm dấy lên tranh luận về việc tiền đạo 41 tuổi có xứng đáng với vị trí trong đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha hay không.

Ronaldo ghi 2 bàn thắng trong trận đấu với Uzbekistan. (Ảnh: AP)

Ronaldo nhanh chóng đưa ra câu trả lời trên sân NRG tại Houston. Chỉ sau sáu phút thi đấu trước Uzbekistan, anh chạy chỗ khéo léo về phía cột gần, tung cú sút bằng chân phải hạ gục thủ môn Abduvohid Nematov. Đến cuối hiệp một, Ronaldo hoàn tất cú đúp bằng một pha băng cắt và kết thúc lạnh lùng sau đường chọc khe của Bruno Fernandes, góp công lớn vào chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha. Đó là pha bóng kinh điển từ thời anh còn ở Real Madrid. Anh đã mang đến cho khán giả chính xác những gì họ mong muốn được chứng kiến.

Sau trận đấu, Ronaldo thừa nhận anh đã trải qua "một tuần khó khăn và u ám" kể từ sau trận hòa CHDC Congo. Khi hô lớn "Tôi trở lại rồi!", tiền đạo người Bồ Đào Nha cho biết đó là cách để khẳng định bản thân. "Chỉ để họ không quên. Chỉ để họ không quên thôi", anh nói, đồng thời cho biết bản thân đã trải qua một tuần "khó khăn và tăm tối".

Video: Ronaldo ghi 2 bàn thắng trong trận gặp Uzbekistan

Hai bàn thắng trước Uzbekistan không chỉ giúp Ronaldo giải tỏa áp lực mà còn đưa anh vượt huyền thoại Eusebio để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại cho Bồ Đào Nha tại các kỳ World Cup. Quan trọng hơn, anh trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá nam và nữ ghi bàn ở sáu kỳ World Cup khác nhau.

Dù vậy, màn trình diễn này chưa thể xóa bỏ hoàn toàn những tranh luận về vai trò hiện tại của Ronaldo. Ở tuổi 41, anh không còn tham gia nhiều vào quá trình triển khai bóng hay tạo đột biến bằng những pha đi bóng như thời kỳ khoác áo Manchester United hoặc Real Madrid. Giá trị lớn nhất của Ronaldo hiện nay nằm ở khả năng chọn vị trí, di chuyển trong vòng cấm và tận dụng cơ hội ghi bàn.

Chính HLV Roberto Martinez cũng nhấn mạnh trước trận đấu rằng Ronaldo vẫn mang đến giá trị chiến thuật nhờ khả năng kéo giãn hàng thủ và tạo khoảng trống cho đồng đội. “Ronaldo tạo ra những khoảng trống trong hàng phòng ngự. Các con số chứng minh điều này. Nếu nhìn vào 32 trận đấu gần đây, anh ấy tạo ra nhiều khoảng trống hơn bất kỳ cầu thủ nào khác", HLV Martinez nói.

Chỉ trong vòng 24 giờ, World Cup 2026 đã chứng kiến hai hình ảnh rất khác nhau của Messi và Ronaldo. Một người tiếp tục tạo khác biệt bằng nhãn quan chiến thuật và khả năng quyết định trận đấu ở những khoảnh khắc then chốt. Người còn lại khẳng định giá trị bằng bản năng săn bàn và tinh thần cạnh tranh chưa hề suy giảm.

Theo The Athletic, họ không còn duy trì phong độ thống trị như giai đoạn khoác áo Barcelona và Real Madrid, cũng không còn thi đấu tại những giải vô địch hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, những gì diễn ra tại Texas cho thấy Messi và Ronaldo vẫn là hai cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất ở World Cup 2026. Trong khi bóng đá thế giới chờ đợi thế hệ kế cận khẳng định vị thế, hai huyền thoại vẫn tiếp tục viết thêm những chương cuối đáng nhớ trong sự nghiệp của mình.