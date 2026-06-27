Ronaldo nhận tin vui, Bồ Đào Nha chưa đá vẫn chắc suất đi tiếp

(VTC News) -

Loạt trận sáng 27/6 của các bảng G, H và I mang đến tin vui cho các đội tuyển Anh, Bồ Đào Nha và Ghana. Dù chưa thi đấu lượt cuối, cũng chưa đảm bảo được vị trí đầu bảng hoặc nhì bảng, cả 3 đội bóng kể trên đều chắc suất góp mặt ở vòng 1/16 World Cup 2026. Việc họ ra sân thi đấu ngày mai (28/6, giờ Việt Nam) chỉ còn mang ý nghĩa xác định đối thủ.

Đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo đứng thứ hai tại bảng K với 4 điểm, trong khi Colombia đứng đầu bảng này với 6 điểm. Ở bảng đấu này, chỉ có Colombia chắc suất đi tiếp sau 2 lượt trận. Tuy nhiên, dựa trên cục diện 9 bảng đấu ngã ngũ tính đến hết loạt trận sáng 27/6, Bồ Đào Nha cũng chắc suất đi tiếp kể cả trong trường hợp họ rơi xuống vị trí thứ ba. Ronaldo và đồng đội chắc chắn không đứng cuối bảng (vị trí thuộc về Uzbekistan hoặc CHDC Congo).

Tờ A Bola (Bồ Đào Nha) giải thích: “Hiện tại, đội tuyển Bồ Đào Nha chính thức ghi tên mình vào vòng kế tiếp của World Cup 2026. Chỉ còn chưa đầy 24 giờ trước trận đấu quyết định ngôi đầu bảng K với Colombia, đội tuyển Bồ Đào Nha đã chắc suất đi tiếp khi ít nhất nằm trong nhóm các đội đứng thứ ba xuất sắc nhất. Anh, Ghana (được dẫn dắt bởi HLV Carlos Queiroz), Ai Cập và Paraguay cũng đã giành vé sớm ngay khi đang ngồi ghế sofa nhờ kết quả từ các bảng đấu khác.

Có trong tay 4 điểm nhờ trận hòa 1-1 với CHDC Congo và chiến thắng đậm đà 5-0 trước Uzbekistan, đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ cần Uruguay không thắng Tây Ban Nha (thực tế Uruguay thua) và trận đấu giữa Cape Verde với Ả Rập Xê Út bất phân thắng bại (thực tế hòa). Cả hai điều kiện này đều xảy ra cùng lúc dù tuyển Bồ Đào Nha chỉ cần một trong hai. Do đó, ngay cả khi rơi xuống vị trí thứ 3 bảng K, họ vẫn sẽ đứng thứ 8 trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giải đấu”.

ĐT Bồ Đào Nha sớm đoạt vé vào vòng 32 đội ở World Cup 2026 - Ảnh: Reuters

Theo tờ báo này, việc thắng Colombia (28/6) sẽ giúp đội tuyển Bồ Đào Nha đứng nhất bảng K. Nếu đội tuyển Bồ Đào Nha hòa trận tới thì giữ vị trí thứ 2 ở bảng K. Chỉ khi họ thua và CHDC Congo thắng Uzbekistan (đội đã bị loại) với cách biệt đủ lớn, đội tuyển Bồ Đào Nha mới rơi xuống vị trí thứ ba tại bảng này.

Tương tự, đội tuyển Anh cũng chính thức giành quyền vào vòng knock-out của World Cup 2026 trước trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp Panama (4h ngày 28/6 theo giờ Việt Nam). Các kết quả ở lượt trận cuối của bảng H giúp đội tuyển Anh với 4 điểm chắc chắn đủ để ít nhất lọt vào vòng trong với tư cách một trong tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đội tuyển Anh hiện đang đứng nhất bảng L với 4 điểm sau 2 trận. Trận thua 0-1 của Uruguay trước Tây Ban Nha khiến đại diện Nam Mỹ rơi xuống vị trí thứ ba với 2 điểm và bị loại khỏi World Cup 2026. Bên cạnh đó, các đội tuyển như đội tuyển Paraguay, Ai Cập, Bồ Đào Nha và Ghana cũng đã giành quyền vào vòng 32 đội nhờ các kết quả này.

đội tuyển Anh chắc chắn sẽ muốn không phải phụ thuộc vào việc đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba. Sau chiến thắng 4-2 trước Croatia và trận hòa 0-0 với Ghana, đội bóng của HLV Thomas Tuchel đang dẫn đầu bảng L, hơn Ghana về hiệu số bàn thắng.

Cùng thời điểm đội tuyển Anh gặp Panama tại sân MetLife ở New Jersey, Ghana và Croatia sẽ đối đầu ở Philadelphia. Nếu đội tuyển Anh đứng đầu bảng, họ sẽ gặp một đội xếp thứ ba ở vòng 32, có thể là Senegal hoặc CHDC Congo, tùy thuộc vào các kết quả khác.