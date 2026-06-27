Khoảnh khắc Mbappe 'ra lệnh' cho trọng tài gây sốt ở World Cup 2026

(VTC News) -

Kylian Mbappe cùng đội tuyển Pháp đánh bại đội tuyển Na Uy với tỷ số 4-1 ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026 sáng nay (27/6). Dù không ghi thêm bàn nào trong trận, Mbappe vẫn đóng góp hai đường kiến tạo cho Ousmane Dembele. Tuy nhiên, khoảnh khắc khiến người hâm mộ bàn tán nhiều nhất của Mbappe lại là khi anh rời sân trong hiệp hai.

Tình huống đặc biệt thu hút sự chú ý là khoảnh khắc tiền đạo số 10 của đội tuyển Pháp yêu cầu trọng tài Michael Oliver cầm giúp chiếc băng đội trưởng để trao lại cho đồng đội lúc anh được thay ra.

Mbappe yêu cầu trọng tài mang băng đội trưởng của mình cho cầu thủ khác.

Theo luật mới, cầu thủ được thay ra có 10 giây để rời sân. Nếu vượt quá thời gian này, cầu thủ vào thay sẽ phải chờ thêm một phút mới được phép vào sân. Do đó, để tiết kiệm thời gian, Mbappe không trực tiếp đến đưa tận tay cho đồng đội mà phải nhờ người khác. Nhân vật đứng gần Mbappe nhất khi anh tháo băng thủ quân lại là trọng tài.

Mbappe tiến về phía trọng tài Oliver với chiếc băng đội trưởng trên tay. Sau đó, anh đưa chiếc băng cho vị trọng tài người Anh rồi ra hiệu về phía Aurelien Tchouameni để nhắc Oliver trao lại băng đội trưởng cho tiền vệ này. Sau khi hoàn tất việc đó, Mbappe thong thả rời sân và Jean Philippe Mateta lập tức được phép vào thay.

Phong cách quyết đoán cùng khát khao chiến thắng mãnh liệt của đội trưởng tuyển Pháp khiến người hâm mộ trên mạng xã hội nhiều lần gọi vui anh là "nhà độc tài". Hình ảnh Mbappe như "ra lệnh" cho trọng tài vì thế càng trở nên thu hút đối với các cổ động viên.

Ở trận gặp đội tuyển Iraq, Mbappe từng được nhìn thấy chỉ đạo nhân viên sân vận động xử lý những vũng nước trên mặt cỏ sau khi trận đấu bị gián đoạn vì thời tiết. Tuần trước, anh cũng được ghi lại hình ảnh quan sát và chỉ đạo các đồng đội trong buổi tập.

Theo Mail Sports, hành động mới nhất của Mbappe liên quan đến trọng tài Michael Oliver càng khiến biệt danh này được nhắc đến nhiều hơn. Một người hâm mộ viết trên mạng xã hội: "Mbappe bảo trọng tài đi trao băng đội trưởng... đúng là anh ấy chẳng bao giờ thoát khỏi biệt danh 'nhà độc tài'."

Một người khác bình luận: "Nhà độc tài. Giờ thì Kylian Mbappe còn ra lệnh cả cho trọng tài”.

Michael Oliver là một trong những trọng tài hàng đầu của Premier League và đây là trận thứ 2 ông điều khiển tại World Cup 2026. Trận đầu tiên của ông là chiến thắng 5-1 của đội tuyển Hà Lan trước đội tuyển Thụy Điển, ngoài ra ông cũng từng phải rút lui khỏi một trận đấu khác.

Vị trọng tài 41 tuổi là một trong hai trọng tài làm việc tại Anh được lựa chọn điều hành các trận đấu ở Bắc Mỹ, bên cạnh Anthony Taylor.

Jarred Gillett, trọng tài người Australia chuyển sang Anh làm việc tại Premier League từ năm 2019, cũng góp mặt tại giải với vai trò trọng tài VAR chuyên trách.

Ban đầu, Oliver được phân công bắt chính trận đấu thuộc bảng E giữa đội tuyển Ecuador và đội tuyển Bờ Biển Ngà, với Stuart Burt và James Mainwaring làm trợ lý.

Tuy nhiên, FIFA sau đó xác nhận sự thay đổi này, cho biết Oliver được thay thế do gặp "một chấn thương nhẹ".