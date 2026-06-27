Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Jordan vs Argentina, bảng J World Cup 2026

(VTC News) -

Jordan không còn cơ hội đi tiếp trước lượt cuối bảng J World Cup 2026. Đội bóng Tây Á thua Áo 1-3, sau đó thua Algeria 1-2 dù từng vượt lên dẫn trước. Argentina ở chiều ngược lại: thắng Algeria 3-0, thắng Áo 2-0, chắc chắn giữ ngôi đầu bảng.

Trận Jordan vs Argentina diễn ra lúc 9h ngày 28/6 tại Dallas Stadium. Dưa vào yếu tố khả năng xoay vòng đội hình của Argentina, phong độ ghi bàn của Lionel Messi và bài toán phòng ngự của Jordan, các hệ thống dữ liệu mô phỏng đặt Argentina ở thế "cửa trên" với sự chênh lệch rất lớn so với đối thủ Jordan.

Siêu máy tính dự đoán Jordan vs Argentina ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định tỷ lệ thắng của Jordan và Argentina lần lượt là 8,8% - 77,9% trong các kịch bản mô phỏng. Khả năng xuất hiện tỷ số hòa là 13,3%. Argentina có thể thắng cả 3 trận vòng bảng mà không thủng lưới, điều họ mới làm một lần trước đây tại World Cup 1998.

Theo mô hình dự đoán của Sports Mole, xác suất Argentina thắng là 67,6%. Khả năng hòa đạt 19,7%, còn Jordan thắng là 12,68%. Tỷ số Argentina thắng 2-0 có xác suất cao nhất, ở mức 12,85%. Các tỷ số tiếp theo là 1-0 với 12,65% và 2-1 với 9,42%.

Các mốc bàn thắng của Sports Mole nghiêng nhẹ về trận có trên 2,5 bàn, ở mức 52,45%. Khả năng hai đội cùng ghi bàn là 45%. Jordan có 85,58% khả năng ghi dưới 2 bàn, trong khi Argentina có 59,89% khả năng ghi từ 2 bàn trở lên.

Theo Opta, khả năng Argentina thắng là 77,9%. (Ảnh: AP)

Argentina chiếm ưu thế

Argentina đã vào vòng 1/16 World Cup 2026 với tư cách nhất bảng. HLV Lionel Scaloni có thể xoay vòng đội hình, nhưng Opta cho rằng Argentina vẫn đủ cơ sở để thắng Jordan ngay cả khi Messi không đá chính.

Messi ghi cả 5 bàn của Argentina tại World Cup 2026. Opta thống kê anh cũng dẫn đầu đội về số cơ hội tạo ra, đường chuyền xuyên tuyến ở 1/3 cuối sân, pha rê bóng thành công và số lần đưa bóng tịnh tiến. Sau trận gặp Áo, Messi thừa nhận có dấu hiệu mệt mỏi, nên khả năng được nghỉ hoặc giảm thời lượng thi đấu được nhắc đến.

Sports Mole dự đoán Argentina có thể dùng nhiều gương mặt mới hơn. Nico Paz, Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso và Exequiel Palacios đều là phương án cho đội hình xuất phát. Cristian Romero không chắc ra sân sau khi gặp vấn đề ở đầu gối trong trận thắng Áo.

Cơ hội của Jordan

Jordan đã bị loại, nhưng không trắng tay về dấu ấn. Họ ghi bàn ở cả 2 trận đầu tiên tại World Cup. Ali Olwan ghi bàn trước Áo, Nizar Al-Rashdan mở tỷ số trước Algeria. Opta cũng dẫn lời HLV Jamal Sellami xem trận gặp Argentina là cơ hội để Jordan để lại hình ảnh tốt.

Vấn đề lớn của Jordan nằm ở phòng ngự. Sports Mole thống kê họ thủng lưới 5 bàn sau 2 trận, trong đó 3 bàn đến từ các tình huống phạt góc. Trước Argentina, điểm yếu bóng bổng và khả năng chống tình huống cố định sẽ tiếp tục bị kiểm tra.

Jordan không có ca chấn thương hay treo giò đáng chú ý. Musa Al-Taamari, Ali Olwan và đội trưởng Ehsan Haddad vẫn là những cầu thủ quan trọng. The Stats Zone nhắc đến các tình huống cố định của Jordan, với Al-Taamari và Olwan đá phạt, Al-Taamari và Mahmoud Al-Mardi phụ trách phạt góc.

Đội tuyển Jordan đã hết cơ hội tiến sâu tại giải đấu. (Ảnh: Reuters)

Dự đoán Jordan vs Argentina

Dự đoán Jordan - Argentina: Đội nào thắng?

Opta và Sports Mole đều đặt Argentina ở mức cao hơn hẳn. Đây là nhận định hợp lý dựa trên sự chênh lệch rất lớn về chất lượng đội hình cũng như kinh nghiệm ở đấu trường đỉnh cao của 2 đội bóng.

Các chỉ tiêu chuyên môn đáng chú ý cũng nghiêng về Argentina. Khả năng đội bóng Nam Mỹ ghi từ 2 bàn trở lên gần 60%. Mốc trên 2,5 bàn nhỉnh hơn mốc dưới 2,5 bàn theo Sports Mole, nhưng khả năng hai đội cùng ghi bàn chỉ là 45%. Điều này phù hợp với việc Argentina chưa thủng lưới sau 2 trận, còn Jordan có 85,58% khả năng không chạm mốc 2 bàn.

Dự đoán tỷ số: Jordan 0-3 Argentina.