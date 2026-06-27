Messi không đá chính trận Argentina gặp Jordan

(VTC News) -

Mở đầu buổi họp báo trước trận gặp Jordan, huấn luyện viên Lionel Scaloni thông báo Lionel Messi không ra sân trong đội hình xuất phát của đội tuyển Argentina. Tuy nhiên, siêu sao 39 tuổi vẫn thi đấu ở trận này. Ông Scaloni cho biết sẽ đưa Messi vào sân thay người.

"Leo sẽ vào sân sau. Tôi chốt đội hình rồi nhưng ngày mai mới công bố", tờ La Nacion dẫn lời nhà cầm quân 48 tuổi.

Đội tuyển Argentina chắc chắn đứng đầu bảng J World Cup 2026 sau khi đánh bại Algeria và Áo. Đoàn quân của huấn luyện viên Scaloni ghi 5 bàn sau 2 lượt trận đầu tiên, toàn bộ đều là các pha lập công của Messi. "El Pulga" tạo nên cơn sốt ở World Cup 2026 khi liên tục xô đổ các kỷ lục dù đã bước sang tuổi 39.

Messi không đá chính ở trận Argentina gặp Jordan. (Ảnh: Reuters)

Đây không phải lần đầu tiên huấn luyện viên Scaloni tính toán cho Messi nghỉ ngơi. Trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026 và các trận giao hữu, siêu sao từng 8 lần giành Quả bóng vàng cũng được cho nghỉ ở một số trận đấu khi anh không có thể trạng tốt nhất, hoặc không phải những trận quan trọng. Việc Messi thỉnh thoảng vấng mặt cũng tạo cho đội tuyển Argentina cơ hội thử nghiệm nhiều phương án chiến thuật khác.

“Chúng tôi có những vũ khí của mình. Có thể chúng tôi sẽ thử điều chỉnh một vài chi tiết so với những gì vẫn làm, bởi đây không phải cùng một nhóm cầu thủ. Tuy nhiên, ý đồ vẫn là kiểm soát bóng, áp đặt đối thủ thông qua trái bóng và cố gắng hạn chế các pha phản công của họ", huấn luyện viên Scaloni cho biết.

“Những cầu thủ sẽ ra sân ngày mai xứng đáng được thi đấu. Họ là một phần của danh sách triệu tập, một phần của cả quá trình. Phần lớn những gì đội đã làm được cũng có đóng góp của họ. Khi không được thi đấu, họ là những người đầu tiên ra sân tập vào ngày hôm sau. Với tư cách HLV, khi có thể trao cho họ số phút thi đấu, tôi sẽ làm điều đó".

Nhà cầm quân 48 tuổi cũng khẳng định quyết định xoay tua đội hình không liên quan đến việc Argentina gặp đội nào ở vòng sau. Thời điểm diễn ra buổi họp báo, huấn luyện viên Scaloni chưa xác định được đối thủ (đội nhì bảng H) là Tây Ban Nha, Uruguay, Cape Verde hay Ả Rập Xê Út.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Jordan vs Argentina diễn ra lúc 9h ngày mai 28/6 (giờ Việt Nam).