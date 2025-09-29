(VTC News) -

Ngôi nhà hiện đại ngày càng có nhiều diện tích mặt kính, từ cửa sổ, nhà tắm, gương soi, mặt bàn, màn hình điện thoại, đồng hồ cho đến các vật dụng trang trí. Với vẻ đẹp trong suốt, sáng bóng, kính mang lại sự tinh tế và hiện đại cho không gian. Tuy nhiên, theo thời gian và quá trình sử dụng, các bề mặt kính thường không tránh khỏi tình trạng bị trầy xước, bám bẩn, hoặc mờ đục do cặn bẩn, cặn vôi hoặc quá trình oxy hóa.

Những vết trầy xước dù nhỏ hay các mảng mờ đục không chỉ làm mất đi vẻ đẹp vốn có của kính mà còn có thể gây khó chịu, giảm tầm nhìn và làm không gian trở nên cũ kỹ, kém sang trọng. Việc thay thế toàn bộ tấm kính hoặc thiết bị kính có thể tốn kém và không phải lúc nào cũng cần thiết. Dưới đây là những mẹo xử lý kính trầy xước, mờ đục nào đơn giản mà hiệu quả, giúp khôi phục vẻ sáng bóng ban đầu cho kính.

Kính bị trầy xước, mờ đục là điều khó tránh khỏi, nhưng bạn hoàn toàn có thể khôi phục lại vẻ sáng bóng cho chúng với những mẹo đơn giản.

Nguyên nhân khiến kính trầy xước và mờ đục

Để xử lý hiệu quả, chúng ta cần hiểu rõ các nguyên nhân chính gây ra tình trạng này:

- Trầy xước do cọ xát với các vật sắc nhọn như chìa khóa, trang sức, cát bụi khi lau chùi không đúng cách, do va đập, rơi vỡ (dù không vỡ hoàn toàn nhưng có thể tạo vết nứt, xước).

- Mờ đục, ố vàng do nước cứng bay hơi để lại các khoáng chất (canxi, magie) tích tụ trên bề mặt.

- Sử dụng các chất tẩy rửa không phù hợp, có tính ăn mòn.

- Bụi bẩn và dầu mỡ tích tụ lâu ngày không được vệ sinh sạch sẽ.

- Oxy hóa, một số loại kính hoặc lớp phủ chống lóa có thể bị oxy hóa theo thời gian.

Mẹo xử lý kính trầy xước nhẹ

Với những vết trầy xước nhỏ, nông trên bề mặt kính, bạn có thể thử một số mẹo đơn giản sau:

Dùng kem đánh răng

Kem đánh răng (đặc biệt là loại có chứa baking soda hoặc các hạt mài mòn siêu mịn) có khả năng mài mòn nhẹ, giúp làm phẳng các cạnh của vết xước và làm chúng bớt lộ rõ.

Thực hiện: Lấy một lượng nhỏ kem đánh răng (không phải loại gel) thoa lên vết xước. Dùng một miếng vải mềm, sạch (tốt nhất là vải microfiber) chà xát nhẹ nhàng theo chuyển động tròn trong khoảng 30 giây đến 1 phút. Sau đó dùng khăn ẩm lau sạch kem đánh răng và lau khô bằng khăn sạch khác.

Lưu ý: Chỉ áp dụng cho vết xước nông. Tránh chà quá mạnh hoặc quá lâu có thể làm xước thêm.

Dùng baking soda và nước

Tương tự kem đánh răng, hỗn hợp baking soda có tính mài mòn nhẹ.

Thực hiện: Trộn baking soda với một ít nước để tạo thành hỗn hợp sệt. Thoa lên vết xước và dùng vải mềm chà nhẹ theo chuyển động tròn. Rửa sạch và lau khô.

Dùng dầu thực vật hoặc vaseline

Dầu hoặc vaseline có thể lấp đầy tạm thời các vết xước nhỏ, làm giảm độ hiển thị của chúng.

Thực hiện: Thoa một lượng nhỏ dầu thực vật (như dầu ô liu) hoặc vaseline lên vết xước. Dùng vải mềm lau sạch phần dầu/vaseline thừa.

Lưu ý: Đây chỉ là giải pháp tạm thời và không loại bỏ vết xước.

Mẹo xử lý kính mờ đục, bám cặn vôi

Với các vấn đề về kính mờ đục, ố vàng do cặn vôi, bạn cần các chất có tính axit để hòa tan chúng.

Dùng giấm trắng

Axit axetic trong giấm trắng là khắc tinh của cặn vôi.

- Với vết cặn nhẹ: Pha giấm trắng với nước theo tỷ lệ 1:1, cho vào bình xịt và xịt trực tiếp lên bề mặt kính. Để yên khoảng 5-10 phút, sau đó dùng khăn mềm hoặc miếng bọt biển chà sạch. Rửa lại bằng nước và lau khô bằng khăn microfiber.

- Với vết cặn cứng đầu: Dùng giấm trắng nguyên chất. Có thể ngâm khăn giấy hoặc bông gòn vào giấm, đắp lên vết cặn và để yên khoảng 30 phút đến 1 giờ. Sau đó chà sạch và rửa lại.

Dùng chanh tươi

Axit citric trong chanh có tác dụng tương tự giấm.

Bạn cắt đôi quả chanh, chà trực tiếp lên các vết cặn vôi. Để yên 10-15 phút rồi chà lại và rửa sạch. Có thể rắc thêm một chút muối lên chanh để tăng khả năng mài mòn nhẹ.

Dùng baking soda và giấm/chanh

Phản ứng sủi bọt giữa baking soda và axit giúp đánh bật các mảng cặn bẩn cứng đầu.

Thực hiện: Rắc một lớp baking soda lên bề mặt kính bị ố, sau đó xịt giấm trắng hoặc nước cốt chanh lên trên. Để yên khoảng 10-15 phút. Dùng bàn chải mềm hoặc miếng bọt biển chà nhẹ rồi rửa sạch và lau khô.

Lưu ý khi xử lý kính trầy xước, mờ đục

Để duy trì vẻ đẹp của kính và hạn chế tình trạng trầy xước, mờ đục, bạn cần lưu ý những điều sau.

- Vệ sinh định kỳ: Lau chùi kính thường xuyên bằng nước lau kính chuyên dụng hoặc dung dịch tự nhiên (giấm pha loãng) và khăn mềm microfiber.

- Sử dụng khăn mềm, sạch: Luôn dùng khăn microfiber hoặc khăn cotton mềm, sạch để lau kính. Tránh dùng khăn bẩn, cứng hoặc giấy báo có thể chứa hạt bụi gây xước.

- Tránh hóa chất mạnh: Hạn chế sử dụng các chất tẩy rửa chứa amoniac hoặc có tính ăn mòn mạnh, đặc biệt là với kính có lớp phủ đặc biệt.

- Xử lý vết bẩn ngay lập tức: Khi có vết bẩn hoặc vết tràn đổ, hãy lau sạch ngay để tránh chúng khô cứng và khó làm sạch hơn.

- Thử nghiệm trước: Với bất kỳ mẹo nào, đặc biệt là trên các bề mặt kính quý giá, hãy thử nghiệm ở một khu vực nhỏ, khuất trước để đảm bảo không gây hư hại.