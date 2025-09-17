(VTC News) -

Lòng bò là nguyên liệu của nhiều món ăn đặc sắc như lòng bò xào dưa, lòng bò xào hành cần, lòng bò xào sa tế, hay đơn giản là lòng luộc chấm mắm gừng. Một trở ngại khi chế biến là lòng bò dễ bị dai, hôi, cứng như cao su hoặc nhai mãi không nuốt được.

Trước khi áp dụng các mẹo xào lòng bò không bị dai, bạn cần chọn được lòng tươi ngon. Lòng bò tươi thường có màu trắng ngà hoặc hồng nhạt, không bị nhớt hay chảy nước. Bề mặt lòng khô ráo, không có mùi hôi nồng; dùng tay sờ thử sẽ thấy lòng còn độ đàn hồi, không nhũn, không mềm nhão.

Bí quyết xào lòng bò không bị dai

Dưới đây là những mẹo chế biến lòng bò đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, giúp bạn tự tin nấu món lòng xào ngon như ngoài quán, không bị dai.

Sơ chế lòng bò đúng chuẩn

Lòng bò nếu không sơ chế kỹ sẽ rất hôi và dễ dai. Dưới đây là cách sơ chế đúng chuẩn:

Rửa lòng với muối hạt và giấm để loại bỏ chất bẩn và khử mùi hôi hiệu quả. Cho muối + giấm vào, bóp kỹ 2 – 3 lần, sau đó rửa lại với nước sạch.

Cho lòng vào ngâm với nước gừng đập dập và 1–2 thìa rượu trắng trong 5–10 phút. Gừng và rượu sẽ giúp khử hoàn toàn mùi hôi, đồng thời làm mềm lòng tự nhiên.

Sơ chế đúng cách, để lửa lớn... là các mẹo xào lòng bò không bị dai. (Ảnh: Chiến Nguyễn)

Bắc nồi nước sôi, cho thêm ít muối và gừng thái lát, thả lòng vào chần sơ khoảng 30–40 giây, đến khi lòng vừa co lại thì vớt ra ngay. Không nên chần quá lâu vì sẽ làm lòng cứng và dai.

Sau khi chần, cần thả lòng ngay vào bát nước lạnh (hoặc nước đá lạnh) để giúp lòng giữ được độ giòn.

Thái lòng đúng cách

Thái lòng cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến độ dai/mềm của món ăn. Nên thái xéo hoặc chéo thớ để miếng lòng mềm và dễ ăn hơn khi xào. Miếng không nên quá dày, cũng không nên thái quá mỏng. Độ dày vừa phải giúp lòng giữ được nước, không bị khô xác khi xào.

Kỹ thuật xào lòng bò không bị dai

Đây là yếu tố quan trọng nhất trong bí quyết xào lòng bò không bị dai. Nếu đã sơ chế đúng nhưng xào không đúng kỹ thuật, lòng vẫn có thể dai như thường.

- Xào lửa lớn và nhanh tay: Lòng bò cần được xào với lửa lớn và xào nhanh tay, không nên xào quá lâu. Nếu xào kỹ hoặc để lửa nhỏ, lòng sẽ bị mất nước, co lại và dai cứng.

- Không cho quá nhiều gia vị từ đầu: Nhiều người cho nước mắm, muối... vào sớm khiến lòng bị khô và cứng. Mẹo xào lòng bò không bị dai bạn cần nhớ là xào sơ lòng trước, đến khi gần chín mới nêm nếm gia vị.

- Không đậy nắp khi xào: Đậy nắp khiến hơi nước đọng lại, làm lòng bị hấp ngược và mềm nhũn hoặc mùi hôi quay lại. hãy luôn để mở nắp, đảo đều tay để lòng chín đều và thơm.

Một số lưu ý khác

Đ lòng bò xào mềm ngon, không nên nấu lòng bò quá lâu dù với bất kỳ phương pháp nào, xào, luộc hay nấu canh.

Không dùng lòng bò đã để lâu trong tủ lạnh vì khi tái chế biến, lòng dễ bị khô và mất vị ngon.

Không nên để lòng bò trong ngăn đá, vì sẽ làm thay đổi cấu trúc thịt và dễ bị dai khi nấu.

Những món xào từ lòng bò ngon miệng

Một số món xào lòng bò rất được yêu thích khi kết hợp với nguyên liệu khác:

- Lòng bò xào dưa cải chua: Dưa chua giúp trung hòa mùi lòng, tăng vị đậm đà. Nên xào dưa trước, sau đó cho lòng vào đảo nhanh tay.

- Lòng bò xào hành, cần: Hành tây và cần tây giúp khử mùi và tăng độ thơm. Cho hành, cần vào sau cùng, đảo đều rồi tắt bếp ngay để giữ độ tươi.

- Lòng bò xào sa tế: Thêm chút sa tế cay giúp món ăn hấp dẫn hơn, đặc biệt trong những ngày mưa lạnh. Nên phi thơm hành tỏi + sa tế trước rồi mới cho lòng vào.

Các món lòng bò xào cần được ăn ngay sau khi nấu, tránh để lâu vì lòng dễ bị dai và có mùi.