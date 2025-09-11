(VTC News) -

Cơm rang là món ăn quen thuộc, dân dã nhưng luôn hấp dẫn bởi sự kết hợp giữa hạt cơm vàng giòn, thơm phức cùng các nguyên liệu kèm theo như trứng, xúc xích, thịt bò, rau củ… Một đĩa cơm rang vàng óng, giòn thơm không chỉ giúp “hồi sinh” phần cơm nguội còn thừa mà còn nâng cấp thành mỹ vị.

Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách rang cơm đạt chuẩn: Hạt rời tơi, không bết dính, lại còn vàng giòn bắt mắt.

Mẹo rang cơm rời hạt, vàng giòn. (Ảnh: Simply Recipes)

Mẹo rang cơm rời hạt, vàng giòn

Rang cơm tưởng chừng đơn giản, nhưng để đạt độ tơi, hạt rời vàng giòn lại cần sự khéo léo và một vài bí quyết nhỏ dưới đây:

Chọn cơm để rang

Yếu tố quyết định cơ bản nhất chính là loại cơm. Cơm nguội qua đêm là lựa chọn số một. Cơm sau khi để tủ lạnh sẽ se mặt, hạt săn lại, khi rang không dính vào nhau, dễ tơi rời.

Nếu buộc phải dùng cơm mới, hãy trải cơm ra khay rộng, để nguội bớt và cho vào ngăn mát khoảng 1–2 giờ để cơm ráo. Hoặc có thể sấy nhanh trong lò vi sóng khoảng 1 phút.

Chọn gạo: Nên chọn gạo hạt dài, dẻo vừa phải (gạo tấm Thái, gạo Japonica ít phù hợp). Gạo quá dẻo sẽ làm cơm rang dính bết, còn gạo quá khô lại khiến cơm kém ngon.

Sơ chế và chuẩn bị cơm trước khi rang

Trước khi đưa cơm lên chảo, bạn nên tách hạt bằng cách dùng thìa hoặc tay bóp nhẹ để cơm rời ra. Có thể cho thêm một thìa dầu ăn nhỏ trộn đều để hạt cơm bóng mượt, chống dính khi rang.

Một số đầu bếp chuyên nghiệp còn trộn cơm với một ít trứng đánh tan trước khi rang. Cách này giúp hạt cơm áo đều lớp trứng mỏng, khi rang vừa giòn vừa có màu vàng đẹp mắt.

Dùng chảo phù hợp

Nên chọn chảo chống dính hoặc chảo gang dày để giữ nhiệt đều. Chảo mỏng dễ làm cơm cháy cạnh nhưng chưa kịp giòn.

Nên làm nóng chảo, cho dầu vào trước rồi phi thơm hành, tỏi. Lượng dầu vừa phải, đủ để hạt cơm óng ánh chứ không quá nhiều gây ngấy.

Rang cơm trên lửa lớn, đảo nhanh tay. Nếu để lửa nhỏ, cơm dễ dính chảo và ỉu mềm. Lửa to kết hợp đảo liên tục giúp hạt cơm khô nhanh, săn lại và tơi rời.

Thứ tự cho nguyên liệu vào chảo

Một đĩa cơm rang ngon không chỉ ở hạt cơm mà còn ở sự hòa quyện của nguyên liệu. Thứ tự cho nguyên liệu rất quan trọng:

- Phi thơm hành tỏi.

- Cho nguyên liệu như xúc xích, thịt bò, tôm, lạp xưởng vào đảo sơ cho săn.

- Đẩy nguyên liệu sang một bên chảo, đập trứng vào chiên nhanh, đảo tơi. Cho cơm vào, đảo đều cùng trứng.

- Cho rau củ (đậu Hà Lan, cà rốt, ngô…) vì chúng chín nhanh, giữ màu đẹp mắt. Cách này giúp cơm thấm vị nhưng không bị nát, rau củ vẫn giòn ngọt.

Một đĩa cơm rang ngon không chỉ ở hạt cơm mà còn ở sự hòa quyện của nguyên liệu.(Ảnh: Australianeggs)

Các mẹo rang cơm vàng giòn, bắt mắt

- Trộn cơm với trứng sống trước khi rang: Giúp hạt cơm được áo màu vàng đều, khi rang sẽ giòn mà không cần thêm phẩm màu.

- Dùng chút nước mắm: Khi cơm gần chín, rưới vài giọt nước mắm vào thành chảo rồi đảo nhanh tay. Hơi nóng làm nước mắm bốc khói, hạt cơm thơm lừng và dậy vị đặc trưng.

- Không đậy vung: Nếu đậy, hơi nước bốc lên sẽ làm cơm mềm nhão, mất độ giòn.

- Đảo đều tay: Đây là bí quyết vàng. Cơm rang muốn tơi phải đảo liên tục, vừa giúp cơm tơi rời, vừa tránh cháy khét.

Một số biến tấu cơm rang hấp dẫn

- Cơm rang trứng: Đơn giản nhất nhưng vẫn thơm ngon, phù hợp cho bữa sáng nhanh gọn.

- Cơm rang dưa bò: Vị chua giòn của dưa cải kết hợp thịt bò mềm ngọt, là món ăn “quốc dân” trong quán cơm bình dân.

- Cơm rang hải sản: Tôm, mực, sò điệp rang cùng cơm, cho vị ngọt tự nhiên, rất hợp khẩu vị người trẻ.

- Cơm rang kim chi: Biến tấu theo phong cách Hàn Quốc, cay cay chua chua, ăn mùa lạnh rất bắt miệng.

- Cơm rang chay: Dùng rau củ, nấm, đậu phụ thay cho thịt cá, thanh đạm nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng.

Cách bảo quản cơm rang

Nếu rang nhiều cơm một lúc, bạn có thể chia nhỏ, để nguội hoàn toàn rồi cho vào hộp kín. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh 1–2 ngày, khi ăn chỉ cần làm nóng lại bằng chảo hoặc lò vi sóng. Tuy nhiên, ngon nhất vẫn là ăn ngay khi vừa rang xong, hạt cơm giòn và dậy mùi nhất.

Cơm rang cung cấp tinh bột từ gạo, chất đạm từ thịt trứng, chất xơ từ rau củ và chất béo từ dầu mỡ. Đây là bữa ăn khá cân bằng, tiện lợi cho những ai bận rộn. Tuy nhiên, cơm rang có hàm lượng calo cao hơn cơm trắng do được xào với dầu. Người ăn kiêng hoặc có vấn đề về mỡ máu nên hạn chế, thay dầu thường bằng dầu oliu hoặc dầu gạo để lành mạnh hơn.