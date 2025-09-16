(VTC News) -

Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng trải qua cảm giác bực bội khi cố gắng mở lon nước ngọt, bia hoặc nước trái cây. Cái tab (lẫy) kim loại nhỏ bé tưởng chừng đơn giản nhưng đôi khi lại cứng đầu đến khó chịu. Chúng ta phải dùng móng tay để cậy, đôi khi còn làm gãy móng hoặc đau tay. Trong những tình huống không có đồ khui chuyên dụng, việc mở lon nước có thể trở thành một thách thức thực sự.

Nhưng bạn có tin rằng, chỉ với mẩu giấy nhỏ, bạn có thể giải quyết được vấn đề này một cách bất ngờ? Đây là mẹo vặt thú vị, dựa trên nguyên tắc vật lý cơ bản, là giải pháp tức thời khi bạn cần khui lon dễ dàng mà không có công cụ hỗ trợ.

Mẹo mở lon nước bằng một mẩu giấy là một minh chứng cho thấy sự sáng tạo và khả năng tận dụng những vật dụng đơn giản xung quanh chúng ta.

Hướng dẫn mở lon nước bằng mẩu giấy

Để thực hiện mẹo mở lon nước bằng một mẩu giấy, bạn không cần bất kỳ dụng cụ phức tạp nào, chỉ cần mẩu giấy có độ cứng vừa phải là đủ, phù hợp nhất là giấy A4, hóa đơn. Các loại giấy này thường có đủ độ dày và cứng cáp. Giấy càng cứng và được cuộn, gập càng chặt thì hiệu quả sẽ càng cao.

Bước 1: Lấy mẩu giấy bạn đã chuẩn bị, bắt đầu cuộn thật chặt từ một cạnh. Hãy cố gắng gập, cuộn sao cho mẩu giấy cứng cáp. Độ chặt của giấy càng cao thì khả năng chịu lực càng tốt.

Bước 2: Cầm lon nước bằng một tay. Dùng tay còn lại giữ thanh giấy vừa gập. Khi đã có điểm tựa, dùng góc giấy chà mạnh, liên tục vào vị trí bật nắp. Theo thử nghiệm, những người có lực tay khỏe chỉ cần chà khoảng hơn mười lần là lon tự bung ra. Phụ nữ hay trẻ em cũng chỉ mất vài chục giây. Đây là một kỹ thuật mở lon độc đáo, cho thấy sự sáng tạo trong việc sử dụng vật dụng hàng ngày.

Vì sao mẹo mở lon nước bằng giấy có tác dụng?

Chúng ta cần nhìn vào nguyên lý vật lý cơ bản. Lon nước giải khát chủ yếu làm bằng nhôm, loại kim loại có độ cứng thấp. Khi ma sát, nhiệt lượng sinh ra khiến nhôm mềm hơn, đồng thời làm khí CO2 trong lon nóng lên, áp suất tăng cao. Chính sự chênh lệch áp suất khiến phần nắp nhanh chóng bật mở.

Thay vì dùng móng tay yếu ớt hoặc đầu ngón tay mềm, mẩu giấy cứng cáp giúp tập trung lực tác dụng vào một điểm nhỏ dưới tab, hiệu quả hơn trong việc phá vỡ niêm phong của lon nước. Giấy cũng tạo ra một độ ma sát nhất định, giúp không bị trượt khi bạn tác dụng lực.

Khi nào nên áp dụng mẹo mở lon nước bằng giấy?

Mẹo mở lon nước bằng một mẩu giấy là một kỹ thuật hữu ích trong một số trường hợp cụ thể như sau.

- Không có đồ khui: Khi bạn đang đi dã ngoại, cắm trại, hoặc đơn giản là ở nhà mà không tìm thấy đồ khui.

- Bảo vệ móng tay: Đặc biệt hữu ích cho những người có móng tay yếu hoặc không muốn làm hỏng móng.

- Cẩn thận với cạnh sắc của lon: Cạnh của lon nước sau khi mở có thể rất sắc. Luôn cẩn thận để tránh bị đứt tay.

- Có giấy đủ cứng: Nếu giấy quá mềm hoặc cuộn không chặt, nó có thể bị rách hoặc biến dạng khi bạn tác dụng lực, không đạt hiệu quả và có thể khiến bạn mất kiên nhẫn.

Đây là mẹo vặt cứu nguy, không nên thay thế hoàn toàn cho việc sử dụng đồ khui chuyên dụng, vốn an toàn và hiệu quả hơn nhiều. Một số loại lon hoặc tab có thiết kế đặc biệt có thể không phù hợp với mẹo này.