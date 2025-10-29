MediaMart thăng hạng trong Top 10 công ty bán lẻ uy tín 2025

(VTC News) -

Đồng thời, bảng xếp hạng năm nay cũng ghi nhận sự thăng hạng của MediaMart tăng 1 bậc so với năm 2024.

Lễ trao giải diễn ra ngày 28/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu thuộc nhiều lĩnh vực trọng điểm. Việc duy trì thứ hạng cao liên tiếp trong nhiều năm là minh chứng cho uy tín thương hiệu và năng lực cạnh tranh bền vững của MediaMart giữa bối cảnh thị trường bán lẻ đối mặt với nhiều biến động.

Top 10 Công ty uy tín ngành bán lẻ là bảng xếp hạng thường niên do Vietnam Report nghiên cứu và công bố, nhằm ghi nhận các doanh nghiệp tiêu biểu đang dẫn dắt xu hướng phát triển của ngành.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên ba nhóm tiêu chí chính: Năng lực tài chính (theo báo cáo tài chính gần nhất), uy tín truyền thông (phân tích bằng phương pháp Media Coding), và khảo sát người tiêu dùng, chuyên gia, doanh nghiệp trong ngành bán lẻ.

Tối ưu vận hành – nâng cao trải nghiệm khách hàng

Được thành lập từ năm 2008, MediaMart trải qua 17 năm phát triển, trở thành một trong những hệ thống bán lẻ điện máy quy mô hàng đầu Việt Nam với hơn 350 siêu thị trên toàn quốc.

Bước sang năm 2025, thay vì mở rộng điểm bán ồ ạt, MediaMart ưu tiên nâng cao hiệu suất vận hành và chất lượng phục vụ tại các điểm bán hiện hữu. MediaMart tập trung cải tiến quy trình bán hàng, đào tạo đội ngũ, và thiết kế các chương trình ưu đãi linh hoạt, sát nhu cầu thực tế – đi kèm chính sách hậu mãi rõ ràng như trả góp 0%, miễn phí giao lắp, bảo hành chính hãng.

Gia tăng “điểm chạm” trên nền tảng số

Trước xu thế tiêu dùng thay đổi mạnh mẽ, đẩy mạnh đầu tư công nghệ đã vươn lên dẫn đầu trong Top 3 chiến lược trọng tâm của các doanh nghiệp bán lẻ theo khảo sát của Vietnam Report, với tỷ lệ lựa chọn đạt 88,9%, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Song song, hoạt động nâng cao hình ảnh thương hiệu và đẩy mạnh marketing cũng được chú trọng hơn, với tỷ lệ lựa chọn tăng từ 41,7% lên 55,6%.

Trong bối cảnh đó, MediaMart không ngừng gia tăng “điểm chạm” với khách hàng trên các nền tảng số – từ website, fanpage chính thức, sàn thương mại điện tử Shopee, Tiktok Shop đến các kênh mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube…

Đặc biệt, MediaMart đẩy mạnh các hình thức livestream bán hàng, video trải nghiệm sản phẩm, tư vấn trực tuyến, giúp người tiêu dùng tiếp cận thông tin đa chiều, sinh động và cá nhân hóa hơn.

Việc phát triển hệ sinh thái bán hàng đa kênh không chỉ nâng cao hiệu quả truyền thông – bán hàng, mà còn giúp MediaMart tạo ra trải nghiệm mua sắm liền mạch, đồng bộ và thuận tiện trên mọi nền tảng, mọi thời điểm.

Cuối năm – cao điểm mua sắm với loạt ưu đãi lớn tại MediaMart

Từ tháng 10/2025, MediaMart khởi động chuỗi chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm, kéo dài đến Tết Nguyên đán 2026. Các ngành hàng chủ lực như TV, tủ lạnh, máy giặt, đồ gia dụng... đều được áp dụng ưu đãi mạnh tay lên đến 50%, kèm hàng loạt quà tặng, chính sách trả góp 0% và dịch vụ giao lắp tận nơi.

Để đảm bảo nguồn hàng và chất lượng dịch vụ trong mùa cao điểm, MediaMart chủ động làm việc với các hãng, nhà cung cấp từ đầu quý IV/2025 để lên kế hoạch nhập hàng, ổn định giá bán và bổ sung nhân sự cho các bộ phận: Bán hàng, thu ngân, kỹ thuật, vận chuyển…. Đặc biệt, trong các dịp như Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Âm lịch, toàn hệ thống luôn sẵn sàng phục vụ 24/7.

Với hệ thống hơn 350 siêu thị trên toàn quốc và chính sách ưu đãi linh hoạt, minh bạch, MediaMart hứa hẹn tiếp tục là điểm đến tin cậy giúp người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm điện máy, công nghệ chính hãng trong mùa mua sắm cuối năm và năm mới 2026.