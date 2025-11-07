MComplex khai trương Trung tâm giải pháp nội thất đầu tiên tại Hà Nội

(VTC News) -

Ngành nội thất Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, phản ánh nhu cầu ngày càng cao của người dân về một không gian sống tiện nghi và thẩm mỹ. Tuy nhiên, để hoàn thiện công trình nhà ở như ý, người tiêu dùng vẫn phải mất nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm, khiến quá trình thiết kế và thi công trở nên phức tạp, tốn kém.

Trong khi đó, trên thế giới, mô hình “One-stop-shop” - trung tâm tích hợp trưng bày, trải nghiệm và cung cấp giải pháp nội thất toàn diện đã chứng minh tính hiệu quả và được xem là xu hướng tất yếu của ngành. Thấu hiểu điều đó, MComplex chính thức ra đời, tiên phong triển khai mô hình này tại Việt Nam với quy mô lên tới 12.000m², tọa lạc tại Vincom Mega Mall Royal City (72A Nguyễn Trãi, Hà Nội).

Ông Lưu Việt Thắng - Đại diện MComplex - cho biết: “MComplex mong muốn định hình phong cách mua sắm mới, mở ra không gian giao lưu chuyên nghiệp và hiện đại, nơi xu hướng và giải pháp nội thất được cập nhật, hợp tác được mở rộng, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống và thúc đẩy ngành Kiến trúc - Nội thất Việt Nam vươn tầm quốc tế.”

Hệ sinh thái MComplex quy tụ lên tới 200 thương hiệu tên tuổi trong và ngoài nước.

Bên cạnh vai trò là không gian trưng bày sản phẩm, MComplex đặt mục tiêu trở thành điểm hẹn mới của ngành nội thất và kiến trúc Việt Nam. Trung tâm được định hướng là không gian kết nối giữa các doanh nghiệp, nhà thiết kế và cộng đồng sáng tạo, nơi sẽ thường xuyên diễn ra các hội thảo, triển lãm và hoạt động chuyên ngành trong thời gian sắp tới.

Sau khi chính thức đi vào hoạt động, MComplex mang đến hệ sinh thái quy tụ hàng chục nghìn sản phẩm đa dạng thuộc 6 nhóm ngành hàng chính, bao gồm: Vật liệu ốp lát (Tiles Gallery), Giải pháp phòng tắm (Bath Solutions), Giải pháp bếp (Kitchen Solutions), Nội thất & trang trí (Furniture & Decor), Ánh sáng & nhà thông minh (Lighting & Smart), Thế giới vật liệu (Materials World).

Với không gian trưng bày hiện đại, cập nhật liên tục các công nghệ, xu hướng sáng tạo, và sản phẩm mới nhất của ngành nội - ngoại thất, người tiêu dùng được trực tiếp cảm nhận, so sánh sản phẩm và nhận tư vấn thiết kế chuyên sâu, tiết kiệm thời gian đáng kể đồng thời đồng thời đảm bảo tính nhất quán trong quá trình hoàn thiện công trình.

Trong thời gian tới, MComplex dự định sẽ triển khai chuỗi hơn 400 sự kiện thường niên, bao gồm M Expo, M Design Show, M Talk, M Hub… nhằm lan tỏa xu hướng thiết kế, truyền cảm hứng sáng tạo và tạo cơ hội giao lưu cho cộng đồng nghề. Các chương trình đào tạo chuyên ngành và dự án thiết kế cũng nằm trong kế hoạch tổ chức với mục tiêu trở thành “bệ phóng tri thức” cho thế hệ trẻ.

Với mô hình “One Stop Shop” tiên phong tại Hà Nội, MComplex kỳ vọng sẽ lan tỏa mô hình đến các đô thị lớn, đưa giải pháp nội thất Việt tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế trong khi vẫn giữ trọn nét tinh tế và bản sắc riêng.