(VTC News) -

Yamaha Hoàng Kim khai trương cửa hàng mới

Ngày 10/10/2025, thương hiệu Yamaha Hoàng Kim đã khai trương chi nhánh mới tại Bình Thạnh trong không khí sôi động và đầy hứng khởi. Sự kiện này là dấu mốc quan trọng, đánh dấu quá trình phát triển mạnh mẽ của hệ thống xe máy Hoàng Kim tại khu vực TP.HCM.

Yamaha Hoàng Kim chi nhánh Bình Thạnh chính thức khai trương.

Buổi khai trương có sự góp mặt của đại diện Yamaha Motor Việt Nam, đối tác, khách hàng thân thiết cùng nhiều người yêu xe trên địa bàn. Cửa hàng yamaha Bình Thạnh mới được xây dựng theo tiêu chuẩn nhận diện toàn cầu của Yamaha – mang phong cách hiện đại, trẻ trung, hứa hẹn trở thành điểm đến quen thuộc của khách hàng tại khu vực trung tâm.

Việc mở rộng hệ thống sang khu vực Bình Thạnh giúp thương hiệu Hoàng Kim tiếp cận gần hơn với khách hàng sinh sống tại các quận giáp trung tâm như Phú Nhuận, Gò Vấp và Quận 1. Đây là chiến lược nằm trong định hướng phát triển của doanh nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về phương tiện di chuyển an toàn, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.

Showroom được bố trí khoa học, có khu vực trưng bày xe, khu bảo dưỡng – sửa chữa riêng biệt và khu tư vấn khách hàng. Toàn bộ không gian được thiết kế theo phong cách mở, giúp khách hàng thoải mái tham quan, trải nghiệm và lựa chọn dòng xe phù hợp nhất.

Điểm nổi bật của Yamaha Hoàng Kim chi nhánh Bình Thạnh

Chi nhánh mới của Yamaha Hoàng Kim Bình Thạnh được đầu tư kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, nhân sự và quy trình vận hành. Điểm đặc biệt đầu tiên chính là không gian trưng bày hiện đại. Tại đây, khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy các mẫu xe hot nhất hiện nay.

Điểm nổi bật của Yamaha Hoàng Kim chi nhánh Bình Thạnh.

Bên cạnh đó, khu vực dịch vụ bảo dưỡng được trang bị hệ thống máy móc tiên tiến đạt chuẩn Yamaha Motor Việt Nam. Các kỹ thuật viên tay nghề cao, giàu kinh nghiệm đảm bảo quy trình bảo trì – sửa chữa chính xác, nhanh chóng.

Trong cửa hàng xe máy Yamaha Bình Thạnh còn có khu chờ tiện nghi, phục vụ nước uống miễn phí và tạo không gian thư giãn thoải mái để khách hàng nghỉ ngơi trong thời gian chờ bảo dưỡng xe.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Yamaha Hoàng Kim chi nhánh Bình Thạnh góp phần mở rộng thêm lựa chọn cho khách hàng đang tìm kiếm cửa hàng xe máy Bình Thạnh, có đầy đủ dịch vụ từ mua bán đến hậu mãi chính hãng.

Lợi ích khi mua xe máy tại Yamaha Hoàng Kim Bình Thạnh

Không chỉ mang đến không gian mua sắm hiện đại, Yamaha Hoàng Kim Bình Thạnh còn triển khai nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn nhằm mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.

Trong giai đoạn khai trương, đại lý xe máy yamaha Bình Thạnh áp dụng chương trình khuyến mãi cực hot cho từng mẫu xe, tặng kèm nhiều phần quà và ưu đãi đặc biệt. Đây là món quà tri ân gửi đến khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Hoàng Kim trong suốt thời gian qua.

Một trong những điểm mạnh nổi bật của đại lý là chính sách hỗ trợ mua xe trả góp tại Bình Thạnh. Khách hàng chỉ cần CMND/CCCD và bằng lái xe là có thể dễ dàng sở hữu chiếc xe máy yamaha yêu thích với mức lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn.

Ngoài ra, cửa hàng xe máy trả góp Bình Thạnh Hoàng Kim còn có dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, bao gồm kiểm tra xe định kỳ, bảo hành và thay phụ tùng Yamaha chính hãng. Nhờ đó, khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng và độ bền của xe trong suốt quá trình sử dụng.

Không chỉ phục vụ người dân quanh khu vực, chi nhánh mới còn là địa điểm lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm cửa hàng xe máy uy tín.

Bước tiến vững chắc trong hành trình phát triển của Hoàng Kim

Trong bối cảnh thị trường xe máy ngày càng cạnh tranh, việc đầu tư mở rộng hệ thống và nâng cao chất lượng dịch vụ cho thấy tầm nhìn dài hạn và sự chuyên nghiệp của Hoàng Kim. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực không ngừng trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Bước tiến trong hành trình phát triển của Yamaha Hoàng Kim.

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ mua xe máy tại Bình Thạnh, hãy đến cửa hàng Yamaha Hoàng Kim để tận hưởng ưu đãi đặc biệt trong tháng khai trương và trải nghiệm phong cách phục vụ khác biệt mà Hoàng Kim mang lại.