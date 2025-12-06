Mẫu cổng nhà đơn giản, sang trọng ở nông thôn

Những năm gần đây, xu hướng thiết kế cổng nhà ở nông thôn có nhiều thay đổi đáng kể. Nếu trước kia cổng thường được xây dựng theo kiểu truyền thống, ưu tiên sự kiên cố, thì hiện nay gia chủ chú trọng hơn đến thẩm mỹ, phong cách và sự hài hòa với tổng thể kiến trúc.

Các mẫu cổng đơn giản nhưng sang trọng, ít chi tiết rườm rà, thân thiện với cảnh quan ngày càng được lựa chọn nhiều hơn.

Dưới đây là những mẫu cổng nhà đơn giản, sang trọng tạo sự khác biệt cho không gian sống nông thôn hiện đại.

Cổng sắt đơn giản

(Ảnh: Kienthinh)

Cổng sắt hộp được xem là lựa chọn phổ biến nhất ở nông thôn nhờ độ bền cao, dễ gia công và mức giá hợp lý.

Với phong cách tối giản, gia chủ có thể chọn thiết kế dạng thanh dọc hoặc thanh ngang, tạo cảm giác thoáng đãng, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo an ninh.

Ngoài ra, cổng sắt còn dễ bảo dưỡng, phù hợp với môi trường nắng mưa ở vùng quê.

Cổng inox

(Ảnh: Golden Việt)

Cổng inox có màu ánh bạc với bề mặt sáng bóng. Ưu điểm của cổng inox là giá thành rẻ, trọng lượng nhẹ, dễ gia công và bền.

Tuy nhiên, cổng inox chịu va đập kém, dễ móp méo khi có tác động mạnh. Cổng inox ít mẫu mã do khó tạo kiểu và hoa văn nghệ thuật.

Cổng nhôm đúc

(Ảnh: Nhôm đúc Trường Phát)

Trước kia, nhôm đúc thường được xem là vật liệu cao cấp gắn với hoa văn rồng phụng cầu kỳ. Nhưng hiện nay, người dùng ưu tiên các mẫu nhôm đúc đơn giản hơn. Cổng nhôm đúc tối giản, sử dụng hoa văn nhẹ nhàng, đường nét thẳng hoặc hình học mang đến sự sang trọng tinh tế.

Ưu điểm của mẫu cổng này là không gỉ sét, bền màu, thích hợp với mọi điều kiện thời tiết.

Cổng nhà bằng gỗ

(Ảnh: Cuatudonghanoi)

Cổng gỗ được ưa chuộng nhờ vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc nhưng tinh tế. Cổng gỗ phù hợp với cả nhà hiện đại và nhà truyền thống.

So với kim loại, cổng gỗ đem đến cảm giác nhẹ nhàng, không quá “cứng” hay lạnh. Nhìn tổng thể ngôi nhà sẽ mềm mại và gần gũi hơn.

Tuy nhiên, gỗ tự nhiên dễ chịu tác động bởi nắng, mưa, độ ẩm. Nếu không xử lý kỹ, cổng có thể bị cong vênh, nứt gãy, mốc hoặc phai màu theo thời gian. Ở nơi có thời tiết khắc nghiệt, tuổi thọ thường không bằng cổng kim loại hoặc bê tông.

Cổng đồng

(Ảnh: Cổng biệt thự Hà Nội)

Cổng đồng được xem là biểu tượng của sự quyền quý. Với màu sắc ánh kim đặc trưng, họa tiết sắc nét và vẻ đẹp trường tồn theo thời gian, cổng đồng giúp biệt thự nổi bật ngay từ mặt tiền.

Đồng có khả năng chống oxy hóa, chống ăn mòn, không gỉ sét dù ở môi trường nắng nóng, mưa nhiều hay gần biển. Tuổi thọ của cổng đồng có thể lên đến vài chục năm, thậm chí càng sử dụng lâu lại càng tạo nên lớp patina đẹp mắt, tăng giá trị thẩm mỹ.