Đóng

Trọn vẹn cảnh dàn tiêm kích Su-30MK2 cất cánh, thả mồi bẫy nhiệt trên Ba Đình

(VTC News) -

Sáng 30/8, đội hình Yak-130 và SU-30MK2 trình diễn màn thả bẫy nhiệt rực sáng giữa bầu trời Thủ đô.

Hoàng Minh - Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới