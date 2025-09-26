+
Luật Đất đai 2024: Bảng giá đất tăng quá cao cần sửa thế nào?
(VTC News) -
Một số địa phương ban hành khung giá đất tương đối cao, dẫn đến chi phí đầu tư, giải phóng mặt bằng tăng cao khiến giá bất động sản đội lên.
DUNG NHIÊN - THANH NGA - NGUYỄN CẢNH
08:17 26/09/2025
VTC NEWS TV
Ả Rập Xê-út công bố gói hỗ trợ 90 triệu USD cho chính quyền Palestine
08:16 26/09/2025
Thời sự quốc tế
Con tôi 5 tuổi tự ăn, chồng 42 tuổi vẫn chờ vợ bóc tôm, gỡ xương cá
08:00 26/09/2025
Gia đình
Tránh vỡ lốp, hỏng máy với 3 phút kiểm tra chi tiết nhỏ trên ô tô
08:00 26/09/2025
Lăn bánh 247
PGS Nguyễn Lân Hiếu: Nhiều lần phải đổ cốc An cung ngưu hoàng để cứu bệnh nhân
07:40 26/09/2025
Tin tức
Sân bay Long Thành đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên
07:23 26/09/2025
Đầu Tư
Muốn mua chuối ngon cần nhớ quy tắc '3 nên, 4 không'
07:15 26/09/2025
Gia đình
Không dùng máy tính, bạn có tìm ra đáp án câu đố Toán học này?
07:10 26/09/2025
Hỏi - Đáp
Vì sao nên nằm nghiêng bên trái khi ngủ?
07:07 26/09/2025
Tư vấn
Xem trực tiếp Hà Nội đấu với Thanh Hóa, vòng 5 V.League 2025-2026 trên kênh nào?
07:06 26/09/2025
Lịch bóng đá
Có nên sử dụng sạc không dây?
07:02 26/09/2025
Thủ thuật
Vỡ mộng an cư: Giá nhà 'trên trời', lương 50 triệu cũng không dám mua
07:00 26/09/2025
VTC NEWS TV
Thời sự quốc tế 26/9: Ông Trump ký sắc lệnh mở đường cho thỏa thuận TikTok
06:55 26/09/2025
Thời sự quốc tế
Bão Bualoi giật cấp 14 di chuyển nhanh, tiếp tục mạnh thêm khi vào Biển Đông
06:54 26/09/2025
Thời tiết
Chuyện ít biết về Bộ trưởng Cứu tế xã hội đầu tiên Nguyễn Văn Tố
06:50 26/09/2025
Đời sống
Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gái
06:49 26/09/2025
Sao Việt
Bảng xếp hạng giải ASEAN Club Championship 2025-2026 mới nhất
06:48 26/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Giá xăng dầu hôm nay 26/9: Giảm nhẹ
06:42 26/09/2025
Thị trường
Cựu cầu thủ Arsenal cứu bóng bị chấn thương sọ não, qua đời ở tuổi 21
06:41 26/09/2025
Bóng đá Anh
Tôm nuôi và tôm tự nhiên khác nhau thế nào?
06:40 26/09/2025
Gia đình
Giá vàng hôm nay 26/9: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm
06:38 26/09/2025
Tin giá vàng
Ấn Độ chia tay MiG-21, chuẩn bị mua Su-57 của Nga
06:37 26/09/2025
Quân sự
Sự thật bí kíp võ thuật danh tiếng 800 năm khiến Kim Dung phải nhận sai
06:21 26/09/2025
Võ Thuật
Chưa được cấp kinh phí, di tích nhà 'bạo chúa miền Trung' tiếp tục hoang lạnh
06:20 26/09/2025
Đời sống
Đèn tín hiệu âm cho người đi bộ: Chuyên gia đồng tình, đề xuất áp dụng toàn quốc
06:15 26/09/2025
Đời sống
Vì sao giá căn hộ chung cư tăng không ngừng?
06:15 26/09/2025
Bất động sản
Bỏ túi kinh nghiệm thuê thợ xây nhà tiết kiệm chi phí
06:09 26/09/2025
Bất động sản
Dự báo thời tiết ngày 26/9: Mưa lớn trút xuống Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An
05:00 26/09/2025
Thời tiết
Vì sao cam, bưởi, chanh được mệnh danh siêu trái cây?
00:00 26/09/2025
Dinh dưỡng
Đặc sắc đêm giao lưu nghệ thuật Tết Trung thu Việt Nam - Trung Quốc
22:39 25/09/2025
Văn hóa - Giải trí