Đóng

Luật Đất đai 2024: Bảng giá đất tăng quá cao cần sửa thế nào?

(VTC News) -

Một số địa phương ban hành khung giá đất tương đối cao, dẫn đến chi phí đầu tư, giải phóng mặt bằng tăng cao khiến giá bất động sản đội lên.

DUNG NHIÊN - THANH NGA - NGUYỄN CẢNH
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới