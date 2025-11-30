Lũ lụt tấn công Sri Lanka, gần 200 người thiệt mạng

Theo Trung tâm Quản lý Thảm họa (DMC) Sri Lanka, mưa lớn do bão Ditwah gây ra khiến ít nhất 193 người thiệt mạng, trong khi 228 người khác vẫn đang mất tích. DMC cho biết thêm khu vực phía bắc thủ đô Colombo cũng đang bị ngập lụt khi mực nước sông Kelani dâng cao nhanh chóng.

"Dù cơn bão đi ra khỏi phần lãnh thổ đất nước chúng tôi, nhưng những trận mưa lớn ở thượng nguồn hiện đang gây ngập lụt nhiều khu vực trũng thấp dọc theo bờ sông Kelani", DMC thông tin.

Nhiều con đường ở Kaduwela, ngoại ô Colombo ghi nhận mực nước lên nhanh. (Ảnh: Getty)

Quan chức Sri Lanka cho hay khu vực miền trung nước này chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau khi bão Ditwah đổ bộ và nhân viên cứu trợ đang tiến hành dọn dẹp những con đường bị chặn bởi cây đổ và lở đất.

Bà Selvi (46 tuổi) sống vùng ngoại ô Wennawatte của Colombo phải rời ngôi nhà bị ngập lụt và chỉ kịp mang theo 4 túi quần áo cùng số ít đồ vật có giá trị.

"Nhà tôi bị ngập hoàn toàn. Tôi không biết phải đi đâu, nhưng tôi hy vọng có nơi trú ẩn an toàn nào đó để tôi có thể đưa gia đình mình đến", Selvi nói với AFP.

Mực nước ở thị trấn Manampitiya, cách Colombo 250km về phía đông bắc đang rút dần, cho thấy sự tàn phá khủng khiếp. "Manampitiya là thị trấn dễ bị lũ lụt, nhưng tôi chưa bao giờ thấy lượng nước lớn như vậy", cư dân S. Sivanandan (72 tuổi) kể lại.

Hôm 29/11, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp để giải quyết hậu quả của cơn bão và kêu gọi viện trợ quốc tế. Trước đó, ông Dissanayake cũng ban hành công báo đặc biệt, chỉ định một số ngành chủ chốt là dịch vụ thiết yếu, trong bối cảnh thiên tai tiếp tục hoành hành tại nước này.

Giám đốc ngân hàng máu Lakshman Edirisinghe cho biết nhu cầu máu hàng ngày của họ là khoảng 1.500 đơn vị, nhưng sự gián đoạn do thời tiết làm giảm nguồn cung xuống chỉ còn 236 đơn vị vào ngày 29/11.

"Do lũ lụt và mưa lớn, chúng tôi không thể thực hiện chiến dịch lưu động để thu thập máu. Chúng tôi kêu gọi người hiến máu đến ngân hàng máu gần nhất", ông Edirisinghe nói.

Ấn Độ là quốc gia đầu tiên phản ứng, gửi hàng cứu trợ và hai trực thăng cùng phi hành đoàn đến thực hiện nhiệm vụ cứu hộ tại Sri Lanka. Ngoài ra, Pakistan cũng cử đội cứu hộ và Nhật Bản cho biết họ sẽ cử một đội đến đánh giá nhu cầu cấp thiết với cam kết hỗ trợ thêm.