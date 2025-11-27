Việt Nam sẽ phân phối trực tiếp hỗ trợ quốc tế đến người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt

(VTC News) -

Trả lời câu hỏi họp báo thường kỳ chiều 27/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, tính đến 27/11, Việt Nam đã nhận được gần 16 triệu USD hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế cho các tỉnh thành chịu ảnh hưởng lũ lụt và thiên tai liên tiếp vừa qua.

Nhiều địa phương Việt Nam phải hứng chịu các đợt mưa lũ lịch sử, thiên tai liên tiếp gây thiệt hại nghiêm trọng về người cũng như tài sản. (Ảnh: Thiên Trang)

"Vừa qua nhiều địa phương Việt Nam phải hứng chịu các đợt mưa lũ lịch sử, thiên tai liên tiếp gây thiệt hại nghiêm trọng về người cũng như tài sản. Trước những mất mát hết sức nặng nề, cho đến nay Việt Nam đã nhận được sự chia sẻ, động viên, hỗ trợ về mặt tài chính cùng với các nhu yếu phẩm, trang thiết bị từ cộng đồng quốc tế, tư các nước và các tổ chức quốc tế, với giá trị ước tính cho đến nay là gần 16 triệu USD.

Những nguồn lực này sẽ được các cơ quan chức năng Việt Nam phân phối trực tiếp đến các khu vực bị ảnh hưởng, đưa đến tận tay những người dân bị ảnh hưởng".

Người phát ngôn chia sẻ thêm, trong những ngày này, Việt Nam chứng kiến những câu chuyện hết sức xúc động khi nhiều người bạn nước ngoài, khách du lịch nước ngoài cùng các địa phương Việt Nam chia sẻ, giúp đỡ những người dân gặp khó khăn bằng rất nhiều hình thức khác nhau.

"Đây chính là sự động viên to lớn, thể hiện tinh thần tương trợ, đoàn kết quốc tế, giúp các địa phương của Việt Nam sớm vượt qua khó khăn. Chính phủ Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ kịp thời vô cùng quý báu này".

Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã công bố hỗ trợ Việt Nam trong những ngày qua, như Hàn Quốc viện trợ khẩn cấp 1 triệu USD cho Việt Nam để khắc phục hậu quả bão lũ; Vương quốc Anh hỗ trợ tổng cộng 800.000 bảng Anh, tập trung cứu trợ nhân đạo tại miền Trung; Australia hỗ trợ 3 triệu AUD bằng tiền mặt, hàng cứu trợ và vật dụng thiết yếu cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.

New Zealand hỗ trợ Việt Nam bằng khoảng 560.000 USD thông qua viện trợ nhân đạo; European Union (EU) cấp viện trợ nhân đạo khoảng 650.000 euro; Singapore gửi hàng cứu trợ khẩn cấp (chăn ấm, dụng cụ vệ sinh, vật phẩm thiết yếu) tới vùng lũ. Japan International Cooperation Agency (JICA), từ phía Nhật Bản, cũng gửi lô hàng cứu trợ đầu tiên cho những khu vực lũ lụt ở Việt Nam - gồm máy lọc nước, chăn mền, bạt, vật dụng thiết yếu.