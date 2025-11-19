Lời sau cùng, Hằng Du Mục nói 'phải đối diện nguy cơ bị tước quyền nuôi con'

(VTC News) -

Chiều 19/11, phiên tòa xét xử vụ án lừa dối khách hàng liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life tiếp tục với phần nghị án. Trước khi vào nghị án, các bị cáo được HĐXX cho nói lời sau cùng.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) cho biết từ khi bị tạm giam, mỗi ngày bị cáo đều suy nghĩ rất nhiều về những hành vi của mình. Hằng nói đã nhận thức rõ việc làm sai trái, vi phạm pháp luật và thừa nhận sự tắc trách, vô trách nhiệm của bản thân đã dẫn đến hậu quả hôm nay.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng tại phiên tòa.

Bị cáo gửi lời xin lỗi đến tất cả khách hàng và những người hâm mộ từng tin tưởng mình. “Bị cáo đã phụ lòng tin của mọi người”, Hằng nói.

Tại tòa, Hằng Du Mục cũng gửi lời nhắn đến các nhà sáng tạo nội dung, những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Bị cáo mong mọi người phải kiểm chứng, xác minh thông tin từ nhãn hàng và đơn vị sản xuất trước khi quảng cáo, để không rơi vào tình cảnh tương tự.

Bày tỏ hoàn cảnh cá nhân, bị cáo cho biết mình là mẹ đơn thân với hai con nhỏ. Trong suốt 7 tháng bị tạm giam, bị cáo chỉ được gặp con một lần.

“Hiện tại, bị cáo còn đối diện nguy cơ bị tước quyền nuôi con”, Hằng nói.

Ngoài ra, bị cáo chia sẻ đang bảo trợ gần 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các em đến trường và học tiếng Việt. Hằng bày tỏ mong muốn được tiếp tục duy trì công việc này khi quay trở lại cộng đồng.

Bị cáo tha thiết đề nghị HĐXX và Viện Kiểm sát xem xét hoàn cảnh, cho hưởng mức án khoan hồng nhất để sớm trở về chăm sóc các con, tiếp tục đóng góp cho xã hội và đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn.

Các bị cáo tại phiên toà.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên gửi lời xin lỗi “chân thành và sâu sắc nhất” đến những khách hàng, những người yêu thương và tin tưởng mình, những người đã sử dụng sản phẩm vì quảng cáo của bị cáo và bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thuỳ Tiên cho rằng, nếu ngay từ đầu biết sản phẩm không đảm bảo chất lượng, “chắc chắn bị cáo sẽ không làm”. Bị cáo nói bản thân hiểu rõ sai lầm, việc làm thiện nguyện trước đây xuất phát từ mong muốn giúp đỡ cộng đồng chứ không phải để che lấp những sai phạm.

Bị cáo cũng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ cho các cổ đông và những người tham gia dự án, bởi thời điểm bắt đầu, mọi người có ý tưởng tốt đẹp: xây dựng trang trại riêng, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số bằng cách hướng dẫn canh tác và trả lương hàng tháng.

“Mọi người muốn tạo ra một mô hình kinh doanh vừa mang lại lợi ích, vừa giúp người dân, giống như cách đã làm với người dân Angola. Nhưng vì thiếu hiểu biết pháp luật, triển khai vội vàng và đặc biệt là thiếu trách nhiệm nên mới dẫn đến hậu quả hôm nay”, Thuỳ Tiên nói.

Hoa hậu thừa nhận đây là “bài học lớn” cho bản thân và toàn bộ các cổ đông, những người liên quan trong dự án. Bị cáo mong rằng đây cũng là bài học chung để mọi người cẩn trọng hơn khi làm kinh doanh.

Bị cáo Phạm Quang Linh.

Còn cáo Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) thừa nhận hành vi sai trái của mình. Bị cáo cho rằng, với vai trò là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, việc phát ngôn thiếu kiểm chứng, đưa thông tin không chính xác đã gây tác động xấu đến người tiêu dùng và những người tin tưởng mình.

Quang Linh gửi lời xin lỗi tới toàn bộ khách hàng đã đặt niềm tin, yêu thương và mua sản phẩm vì sự ảnh hưởng của bị cáo. “Sự tin tưởng của mọi người đã khiến họ thất vọng, bị cáo rất hối hận”, Quang Linh nói.

Bị cáo bày tỏ mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình và có cơ hội trở thành người có ích cho xã hội.

Kết thúc phần lời nói sau cùng, HĐXX tuyên bố tạm dừng phiên tòa để nghị án.

Sáng cùng ngày, trong phần luận tội và đề nghị án, vị đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục - Chủ tịch HĐQT); Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs); Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) từ 2 - 2 năm 6 tháng tù; Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt); Lê Thành Công (thành viên HĐQT): từ 3 - 4 năm tù.

VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt bổ sung mỗi bị cáo thêm 50 triệu đồng.