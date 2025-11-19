Thùy Tiên khai 'bất ngờ về kết quả giám định kẹo Kera, ba bị cáo cũng sử dụng'

(VTC News) -

Sáng 19/11, phiên tòa xét xử vụ án lừa dối khách hàng liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life tiếp tục với phần xét hỏi Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên.

HĐXX hỏi bị cáo Thùy Tiên về quan hệ hợp đồng với Công ty Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, đơn vị quản lý của bị cáo tại thời điểm xảy ra sự việc. Bị cáo cho biết, hợp đồng được ký với Sen Vàng để đại diện cho các nhãn hàng, thực hiện quảng cáo, đồng thời công ty hưởng 30% trên hợp đồng của bị cáo.

HĐXX hỏi về trách nhiệm công ty quản lý trong trường hợp tham gia ký hợp đồng quảng cáo, bị cáo Thuỳ Tiên khai công ty sẽ phải ký hợp đồng thay cho bị cáo với nhãn hàng, lo pháp lý, hành chính.

“Khi tham gia Công ty Cổ phần Chị Em Rọt, bị cáo vẫn thuộc quản lý của Sen Vàng. Mọi hoạt động quảng cáo phải thông qua công ty, công ty sẽ chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, hợp đồng, hành chính liên quan đến nhãn hàng”, bị cáo trình bày.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên tại phiên toà.

Trong quá trình vận hành, Sen Vàng có quản lý trực tiếp, bao gồm bà Phạm Kim Dung (Giám đốc công ty), nhưng không có văn bản cảnh báo hay nhắc nhở bị cáo trong các hoạt động livestream bán hàng.

Về vai trò và trách nhiệm trong việc ký hợp đồng dịch vụ giả nhằm che giấu trách nhiệm, bị cáo Thùy Tiên thừa nhận, sau khi sự việc xảy ra, bị cáo được tư vấn ký hợp đồng dịch vụ khống, lùi ngày ký để giảm thiểu trách nhiệm cá nhân. Bị cáo cho biết, thời điểm đó chịu áp lực lớn, nên nghe theo hướng dẫn của người tư vấn, việc ký hợp đồng quảng cáo kẹo Kera không vi phạm điều khoản nào đã ký với Sen Vàng.

Trong quá trình kinh doanh sản phẩm kẹo Kera: các video quảng cáo, livestream bán hàng đều do các cổ đông khác trực tiếp thực hiện, bị cáo chỉ tham gia với vai trò đại diện nhãn hàng. Tiền từ hình thức tiếp thị liên kết qua TikTok, bị cáo không trực tiếp nhận, tất cả hoạt động đều thông qua nền tảng.

“Bản thân bị cáo rất bất ngờ về kết quả giám định kẹo Kera. Ba bị cáo cũng là người trực tiếp sử dụng sản phẩm này. Đây là bài học rất lớn cho cuộc đời bị cáo và bị cáo mong muốn đây là bài học cho tất cả mọi người”, bị cáo Thùy Tiên trình bày tại tòa.

HĐXX tiếp tục làm rõ việc Thùy Tiên tham gia góp vốn và quyền lợi cổ đông. Bị cáo khai, ban đầu được các cổ đông khác đề xuất tham gia với tỷ lệ 25% trên lợi nhuận từ quảng cáo, sau đó có đề xuất tăng lên 30% để được tham gia điều hành, phát triển ý tưởng kinh doanh. Tuy nhiên, việc góp vốn cụ thể chưa được thảo luận đầy đủ, tất cả chỉ xoay quanh vai trò quảng cáo và đại diện nhãn hàng.

“Tôi tham gia chủ yếu với vai trò quảng cáo, đại diện nhãn hàng. Về vấn đề góp vốn và quyền điều hành, tôi chỉ bắt đầu thực hiện từ đầu năm sau, tham gia tuyển dụng nhân sự và phát triển thương hiệu sản phẩm”, bị cáo trình bày.

Về giám định chất lượng sản phẩm, bị cáo Thùy Tiên thừa nhận nếu biết sản phẩm không đạt chất lượng, chắc chắn sẽ không tham gia, nhấn mạnh uy tín cá nhân đã được xây dựng lâu năm và không thể đánh đổi.

“Đây là bài học lớn đối với tôi và hy vọng sẽ là bài học cảnh tỉnh cho tất cả mọi người”, bị cáo nói trước HĐXX.

Theo cáo trạng, “kẹo Kera” là sản phẩm do Công ty CER đăng ký nhãn hiệu, còn quá trình sản xuất được thực hiện bởi Công ty Asia theo hợp đồng gia công.

Trong quá trình họp bàn phương án kinh doanh, các cổ đông CER và Nguyễn Thúc Thùy Tiên thống nhất thành lập Công ty cổ phần Kera Việt Nam - doanh nghiệp con của CER - nhằm tách bạch vai trò truyền thông và phân phối: CER phụ trách quảng bá, giới thiệu và livestream bán hàng, còn Kera Việt Nam là pháp nhân chịu trách nhiệm phân phối.

Tuy nhiên, do chưa hoàn tất thủ tục thành lập Kera Việt Nam, các bên thống nhất tạm thời sử dụng pháp nhân Công ty CER để triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến kinh doanh sản phẩm. Về phân chia lợi nhuận, Thùy Tiên được hưởng 25%, 75% còn lại thuộc về 6 cổ đông của CER.

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 2/2025, mạng xã hội xuất hiện tranh cãi liên quan hàm lượng chất xơ trong sản phẩm kẹo Kera. Lo ngại ảnh hưởng hình ảnh cá nhân, đầu tháng 3/2025, hoa hậu Thùy Tiên đề nghị và được Lê Thành Công hỗ trợ liên hệ với Lê Tuấn Linh để ký hợp đồng hợp tác quảng cáo giữa Công ty CER và Công ty cổ phần quảng cáo thương mại Sen Vàng. (đơn vị quản lý Thùy Tiên)

Mục đích của hợp đồng này là loại bỏ vai trò của Thùy Tiên với tư cách chủ sở hữu sản phẩm kẹo Kera trên mặt trận truyền thông. Sau đó, Thùy Tiên nhờ bà Phạm Thị Kim Dung, Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng đứng ra ký hợp đồng với CER. Bà Dung đồng ý và giao nhân viên cấp dưới trao đổi với Thùy Tiên về các điều khoản.

Sau khi thống nhất, ngày 7/3/2025, đại diện Sen Vàng ký hợp đồng dịch vụ với CER nhưng lại đề ngày 5/12/2024, tức trước thời điểm Thùy Tiên đăng tải bài quảng cáo kẹo Kera đầu tiên trên Facebook cá nhân (12/12/2024).

Tuy nhiên, kết luận điều tra nêu rõ: Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng và các cá nhân liên quan không tham gia bàn bạc, trao đổi trong toàn bộ quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu hay công bố sản phẩm kẹo Kera của CER. Việc Thùy Tiên đại diện, giới thiệu, quảng bá sản phẩm là hoạt động cá nhân, không phải hoạt động do Công ty Sen Vàng chỉ đạo hay ủy quyền.

Do đó, cơ quan điều tra xác định những cá nhân liên quan tại Công ty Sen Vàng không phạm tội, không có dấu hiệu đồng phạm trong vụ án “lừa dối khách hàng”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết sẽ kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước xem xét xử lý các hành vi liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Cũng theo cáo trạng, từ 12/12/2024 - 16/1/2025, nhóm thực hiện 6 buổi livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Do tin tưởng thông tin quảng cáo, hơn 56.000 khách hàng đã mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera.

Sau khi nghi ngờ chất lượng thực tế, một số người tiêu dùng tự đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm. Kết quả từ Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia xác định hàm lượng chất xơ chỉ đạt 1,01g/100g - hoàn toàn không đúng với thông tin nhóm cổ đông công bố. Theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP, mẫu “SuperGreens Gummies” được kết luận là hàng giả.

Cơ quan tố tụng cũng làm rõ: Công ty Asia Life đã xuất 30 hóa đơn, bán hơn 160.000 hộp kẹo Kera cho Công ty Chị Em Rọt với tổng giá trị hơn 5,6 tỷ đồng. Sau đó, nhóm của hoa hậu Thùy Tiên bán ra hơn 129.000 hộp, thu về trên 17,5 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.