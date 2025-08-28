Lợi ích kép giúp doanh nghiệp bứt phá

(VTC News) -

Trong bối cảnh Đảng, Nhà nước ta đang đẩy mạnh hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68/NQ-TW, hàng trăm ngàn hộ kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử, đang đứng trước cơ hội “vàng” để bứt phá, khi vừa được tiếp sức bởi các chính sách ưu đãi mạnh mẽ từ Nhà nước, Chính phủ,... vừa được BIDV đồng hành qua chương trình ưu đãi toàn diện “SME Fast Track” với các giải pháp tài chính - công nghệ thiết thực, giúp chuyển đổi thành doanh nghiệp một cách dễ dàng và hiệu quả.

SME Fast Track - “trợ lực” mạnh mẽ cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Nghị quyết 68/NQ-TW ngày 06/05/2025 và Nghị quyết 198/2025/QH15 ngày 17/05/2025 được ban hành đã mang đến những chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp mới thành lập như: Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 3 năm đầu; khấu trừ toàn bộ thuế VAT đầu vào; miễn lệ phí môn bài từ 01/01/2026.

Vì vậy, cùng với các yêu cầu minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, việc chuyển đổi thành doanh nghiệp là bước đi chiến lược giúp giúp minh bạch và tối ưu nghĩa vụ thuế (thuế tính theo lợi nhuận thực thay vì nộp thuế khoán như hộ kinh doanh), đồng thời mở ra cánh cửa tiếp cận vốn tín dụng chính thống, ký kết hợp đồng lớn và khẳng định uy tín trên thị trường.

Thấu hiểu nhu cầu của các doanh nghiệp mới thành lập, đặc biệt là các hộ kinh doanh bán lẻ và kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử khi chuyển đổi sang mô hình hoạt động chuyên nghiệp hơn, BIDV đã xây dựng một hệ sinh thái số hóa toàn diện mang tên SME Fast Track - một “trợ lực” mạnh mẽ để doanh nghiệp vận hành mượt mà ngay từ ngày đầu.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể mở tài khoản trực tuyến 24/7 qua eKYC mà không cần đến quầy giao dịch. Tài khoản số đẹp sẽ được tặng miễn phí và hệ thống ngân hàng điện tử sẵn sàng phục vụ mọi giao dịch trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.

BIDV còn tích hợp giải pháp thu hộ BIDV QR trực tiếp vào các phần mềm bán hàng phổ biến như Misa, KiotViet, Mobifone, Heno, Casso, Sepay, Gostream, ezCloud,… và tặng doanh nghiệp trải nghiệm trong thời gian đầu, giúp quản lý doanh thu tự động, minh bạch và chuẩn hóa toàn bộ quy trình.

Hóa đơn điện tử cũng sẽ được xuất ngay trên phần mềm theo đúng quy định thuế hiện hành. Các đơn hàng sau khi thanh toán vào tài khoản được quản lý, phân loại, không còn phải kiểm tra Zalo, tin nhắn như trước đây, tránh nhầm lẫn, sai sót trong giao dịch.

Dòng tiền từ doanh thu hàng ngày sẽ không nằm yên một chỗ. Với tính năng sinh lời tự động, tiền trong tài khoản sẽ được đầu tư linh hoạt, mang lại lợi suất tối thiểu gấp 8 lần lãi suất không kỳ hạn, đồng thời vẫn đảm bảo tính thanh khoản cao - luôn sẵn sàng cho mọi kế hoạch chi tiêu trong quá trình mở rộng kinh doanh.

Ngoài ra, khi có nhu cầu vay vốn, doanh nghiệp có thể vay trực tuyến trên nền tảng Misa Lending với lãi suất cạnh tranh, bổ sung nguồn vốn nhanh chóng, tiện lợi.

Ưu đãi hấp dẫn, quà tặng hữu ích

Không chỉ mang đến một hành trình số hóa với các tiện ích cho các doanh nghiệp, BIDV SME Fast Track còn mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Chỉ với một bước đơn giản - mở tài khoản tại BIDV - doanh nghiệp sẽ được miễn toàn bộ các loại phí giao dịch cơ bản, bao gồm: phí thu hộ QR, chuyển tiền, thanh toán lương... giúp tiết giảm chi phí trong giai đoạn đầu vận hành.

Đặc biệt, với chương trình khuyến mại cho lĩnh vực kinh doanh bán lẻ và thương mại điện tử, doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được trải nghiệm “bộ kit công nghệ” độc quyền bao gồm: tặng chữ ký số doanh nghiệp để thực hiện khai báo thuế và phát hành hóa đơn điện tử, tặng đến đến 6 tháng thuê bao phần mềm bán hàng, tặng các thiết bị công nghệ hỗ trợ vận hành như loa soundbox, máy bán hàng tại quầy thu ngân.

Với bộ công cụ này, doanh nghiệp có thể nhanh chóng thiết lập một quy trình vận hành hiện đại, tiết kiệm nhân lực, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý.

Khách hàng cũng được BIDV tặng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về thanh toán không dùng tiền mặt để được khấu trừ thuế với các khoản chi tiêu hợp lệ. Với thẻ tín dụng hạn mức lên tới 3 tỷ đồng, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong quá trình xoay vòng vốn.

Các ưu đãi hoàn tiền đến 40%, tặng trải nghiệm phòng chờ thương gia và fast track theo doanh số chi tiêu cũng là những điểm nhấn thú vị trọng hành trình sử dụng BIDV Business Visa mà BIDV dành tặng khách hàng.

Với những doanh nghiệp SME có nhu cầu bổ sung vốn lưu động, BIDV mang đến các gói vay tài chính linh hoạt, thời gian phản hồi cấp tín dụng nhanh chóng, lãi suất cạnh tranh, sản phẩm đa dạng từ vay ngắn hạn đến bảo lãnh và thư tín dụng, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn lưu động và mở rộng hoạt động kinh doanh trong mọi giai đoạn phát triển.

Thông qua chương trình SME Fast Track, BIDV không chỉ cung cấp giải pháp tài chính mà còn là người bạn đồng hành tin cậy, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững hơn.

Để tận hưởng các ưu đãi từ SME Fast Track sau khi chuyển đổi lên doanh nghiệp, quý khách hàng vui lòng đăng ký chương trình ngay tại website www.bidv.com.vn, liên hệ hotline 1900 9248 hoặc đến chi nhánh BIDV gần nhất để được tư vấn chi tiết.