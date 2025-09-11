Lộ diện 3 mẫu sữa tắm trẻ em giả: Bao bì in sai, mùi lạ, không số lô

(VTC News) -

Thông tin được đưa ra sau khi Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam gửi 3 báo cáo về việc phát hiện mỹ phẩm giả có tên Lactacyd Baby Extra Milky.

Sản phẩm Lactacyd Baby Extra Milky được cấp Phiếu công bố số 002968/21/CBMP-HCM ngày 5/11/2021 bởi Sở Y tế TP.HCM.

Sanofi Việt Nam đặt trụ sở tại Lô I-8-2, đường D8, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM - đơn vị sản xuất và chịu trách nhiệm lưu hành sản phẩm.

Hình ảnh lô sữa tắm trẻ em Lactacyd Baby Extra Milky giả. (Ảnh: Cục quản lý Dược)

3 mẫu sản phẩm giả

Mẫu giả đầu tiên có số lô DVH2015, hạn sử dụng 07/02/2028. Bao bì, nắp chai và phông chữ khác với mẫu thật. Đáng chú ý, ký hiệu ngày sản xuất bị in sai là “MGF” thay vì “MFG” như đúng quy chuẩn. Số lô in bằng mực thường, thay vì công nghệ in laser mà Sanofi sử dụng. Hệ thống nội bộ của công ty không thể truy vết được số lô này.

Mẫu giả thứ hai không có số lô, hạn sử dụng ghi 25/09/2027. Thiết kế bao bì tiếp tục sai lệch về phông chữ, nắp chai. Đặc biệt, công ty xác nhận không có sản phẩm nào thuộc dòng Lactacyd Baby Extra Milky được sản xuất vào ngày 25/09/2024 như in trên hộp. Chất và mùi sản phẩm khác rõ rệt so với hàng thật.

Mẫu giả thứ ba tương tự, đó là không có số lô, sai lệch phông chữ, bao bì và nắp chai. Ký hiệu ngày sản xuất tiếp tục sử dụng sai là “MGF”.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương khẩn trương thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm để ngưng tiêu thụ, cảnh giác với các sản phẩm Lactacyd Baby Extra Milky có dấu hiệu giả mạo như đã nêu.

Ngoài ra, các Sở Y tế cần phối hợp với truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân chỉ mua mỹ phẩm từ các cơ sở kinh doanh hợp pháp, không sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Các cơ quan chức năng như công an, quản lý thị trường, Ban chỉ đạo 389 cũng được yêu cầu vào cuộc để điều tra, truy nguồn gốc sản phẩm giả. Trung tâm kiểm nghiệm tại các địa phương được chỉ đạo tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng các sản phẩm mỹ phẩm có nguy cơ bị làm giả, kém chất lượng.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu thiết lập đường dây nóng tại các địa phương để tiếp nhận thông tin phản ánh về mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhập lậu, từ đó xử lý kịp thời.