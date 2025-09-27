Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 28/9 và rạng sáng 29/9

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 28/9 và rạng sáng 29/9 của các giải đấu Premier League, V-League, La Liga, U20 World Cup, Serie A, Bundesliga...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 28/9 và rạng sáng 29/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 28/09 - 20h00: Aston Villa vs Fulham

- Ngày 28/09 - 22h30: Newcastle vs Arsenal

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 28/09 - 18h00: Hải Phòng vs Ninh Bình

- Ngày 28/09 - 18h00: Nam Định vs CAHN

- Ngày 28/09 - 19h15: Viettel vs Hà Tĩnh

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 28/09 - 19h00: Vallecano vs Sevilla

- Ngày 28/09 - 21h15: Elche vs Celta Vigo

- Ngày 28/09 - 23h30: Barcelona vs Sociedad

- Ngày 29/09 - 02h00: Real Betis vs Osasuna

Lịch thi đấu U20 World Cup

- Ngày 29/09 - 03h00: U20 Morocco vs U20 Spain 

- Ngày 29/09 - 03h00: U20 Italy vs U20 Australia 

- Ngày 29/09 - 06h00: U20 Cuba vs U20 Argentina

- Ngày 29/09 - 06h00: U20 Brazil vs U20 Mexico

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 28/09 - 17h30: Sassuolo vs Udinese

- Ngày 28/09 - 20h00: Pisa vs Fiorentina

- Ngày 28/09 - 20h00: AS Roma vs Hellas Verona

- Ngày 28/09 - 23h00: Lecce vs Bologna

- Ngày 29/09 - 01h45: AC Milan vs Napoli

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 28/09 - 20h30: Freiburg vs Hoffenheim

- Ngày 28/09 - 22h30: FC Cologne vs Stuttgart

- Ngày 29/09 - 00h30: Union Berlin vs Hamburger SV

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 28/09 - 20h00: Nice vs Paris FC

- Ngày 28/09 - 22h15: Metz vs Le Havre

- Ngày 28/09 - 22h15: Angers vs Brest

- Ngày 28/09 - 22h15: Lille vs Lyon

- Ngày 29/09 - 01h45: Rennes vs Lens

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 28/09 - 22h15: Modena vs Pescara Calcio

- Ngày 29/09 - 00h30: Empoli vs Carrarese

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 28/09 - 16h00: TPHCM vs Trẻ PVF-CAND

- Ngày 28/09 - 17h00: Quảng Ninh vs Quy Nhơn

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 28/09 - 18h30: St.Truiden vs Genk

- Ngày 28/09 - 21h00: Cercle Brugge vs Gent

- Ngày 28/09 - 23h30: Sporting Charleroi vs KV Mechelen

- Ngày 29/09 - 00h15: FCV Dender EH vs Raal La Louviere

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 28/09 - 21h30: Alverca vs Vitoria de Guimaraes

- Ngày 29/09 - 00h00: SC Braga vs Nacional

- Ngày 29/09 - 02h30: Famalicao vs Rio Ave

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 28/09 - 17h15: NEC Nijmegen vs AZ Alkmaar

- Ngày 28/09 - 19h30: FC Utrecht vs SC Heerenveen

- Ngày 28/09 - 19h30: FC Groningen vs Feyenoord

- Ngày 28/09 - 21h45: Telstar vs Go Ahead Eagles

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 28/09 - 19h00: Real Sociedad B vs Cordoba

- Ngày 28/09 - 21h15: Burgos CF vs Malaga

- Ngày 28/09 - 21h15: Cadiz vs AD Ceuta FC

- Ngày 28/09 - 23h30: Sporting Gijon vs Albacete

- Ngày 28/09 - 23h30: Valladolid vs Leonesa

- Ngày 29/09 - 02h00: Huesca vs Granada

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 28/09 - 14h30: FC Anyang vs Gwangju FC

- Ngày 28/09 - 14h30: Jeju United vs Suwon FC

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 28/09 - 15h00: Yokohama FC vs Shonan Bellmare

- Ngày 28/09 - 16h00: FC Tokyo vs Yokohama F.Marinos

- Ngày 28/09 - 16h30: Cerezo Osaka vs Kyoto Sanga FC

- Ngày 28/09 - 17h00: Kawasaki Frontale vs Kashiwa Reysol

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 28/09 - 18h30: Preussen Muenster vs Eintracht Braunschweig

- Ngày 28/09 - 18h30: Hannover 96 vs Arminia Bielefeld

- Ngày 28/09 - 18h30: 1. FC Nuremberg vs Berlin

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 28/09 - 19h15: Kuching FA vs Imigresen FC

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 28/09 - 15h30: PSM Makassar vs PSIM Yogyakarta

- Ngày 28/09 - 19h00: Borneo FC Samarinda vs Persija Jakarta

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 28/09 - 18h00: Tianjin Jinmen Tiger vs Henan Songshan Longmen

- Ngày 28/09 - 18h35: Shenzhen Peng City vs Qingdao West Coast

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 28/09 - 19h00: Spartak Varna vs Slavia Sofia

- Ngày 28/09 - 21h30: Arda Kardzhali vs Botev Vratsa

- Ngày 29/09 - 00h00: Ludogorets vs Montana

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 28/09 - 21h00: HNK Gorica vs Osijek

- Ngày 28/09 - 23h15: Dinamo Zagreb vs Slaven

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 28/09 - 17h00: Cherkasy vs Kryvbas

- Ngày 28/09 - 19h30: Metalist 1925 vs FC Kolos Kovalivka

- Ngày 28/09 - 22h00: Rukh Lviv vs Shakhtar Donetsk

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 28/09 - 19h00: Viborg vs Fredericia

- Ngày 28/09 - 21h00: Silkeborg vs Vejle Boldklub

- Ngày 28/09 - 23h00: FC Nordsjaelland vs AGF

- Ngày 29/09 - 01h00: Broendby IF vs OB

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 28/09 - 19h00: Young Boys vs Thun

- Ngày 28/09 - 21h30: Basel vs Luzern

- Ngày 28/09 - 21h30: Sion vs Lausanne

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 28/09 - 23h00: Afturelding vs KA Akureyri

- Ngày 29/09 - 02h15: Fram Reykjavik vs Valur

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 28/09 - 21h30: FCV Farul Constanta vs FC Unirea 2004 Slobozia

- Ngày 29/09 - 00h30: FCSB vs Otelul Galati

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 28/09 - 17h15: Widzew Lodz vs Rakow Czestochowa

- Ngày 28/09 - 19h45: Lech Poznan vs Jagiellonia Bialystok

- Ngày 28/09 - 22h30: Legia Warszawa vs Pogon Szczecin

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 28/09 - 20h00: KF Shkendija vs FK Sileks

- Ngày 28/09 - 20h00: Rabotnicki vs FC Academy Pandev

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 29/09 - 06h00: FC Cincinnati vs Orlando City

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 29/09 - 02h00: Fluminense vs Botafogo FR

- Ngày 29/09 - 02h00: Bahia vs Palmeiras

- Ngày 29/09 - 04h30: RB Bragantino vs Santos FC

- Ngày 29/09 - 06h30: Corinthians vs Flamengo

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 29/09 - 01h15: Racing Club vs Independiente

- Ngày 29/09 - 04h00: River Plate vs Deportivo Riestra

- Ngày 29/09 - 05h30: Independiente Rivadavia vs CA Huracan

- Ngày 29/09 - 06h15: Instituto Cordoba vs Lanus

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 29/09 - 00h00: Sporting Kansas City II vs Ventura County FC

- Ngày 29/09 - 01h00: Chicago Fire FC II vs Atlanta United II

- Ngày 29/09 - 04h00: St. Louis City II vs Los Angeles FC II

- Ngày 29/09 - 06h30: New York City FC II vs Chattanooga FC

- Ngày 29/09 - 07h00: The Town FC vs Tacoma Defiance

- Ngày 29/09 - 07h00: Huntsville City FC vs Inter Miami CF II

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 29/09 - 02h00: York United FC vs Valour FC

- Ngày 29/09 - 05h00: Vancouver FC vs HFX Wanderers FC

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 29/09 - 04h00: Deportivo Mictlan vs Comunicaciones FC

- Ngày 29/09 - 06h00: Guastatoya vs Aurora FC

- Ngày 29/09 - 09h00: Club Xelaju vs Deportivo Malacateco

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 29/09 - 06h00: Queretaro FC vs Tigres

- Ngày 29/09 - 10h05: Tijuana vs Cruz Azul

Lịch thi đấu VĐQG Israel

- Ngày 29/09 - 00h15: Bnei Sakhnin vs Maccabi Tel Aviv.

Văn Hải
