Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 27/9 và rạng sáng 28/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 27/9 và rạng sáng 28/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 27/09 - 18h30: Brentford vs Man United
- Ngày 27/09 - 21h00: Chelsea vs Brighton
- Ngày 27/09 - 21h00: Crystal Palace vs Liverpool
- Ngày 27/09 - 21h00: Leeds United vs Bournemouth
- Ngày 27/09 - 21h00: Man City vs Burnley
- Ngày 27/09 - 23h30: Nottingham Forest vs Sunderland
- Ngày 28/09 - 02h00: Tottenham vs Wolves
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 27/09 - 18h00: PVF-CAND vs HAGL
- Ngày 27/09 - 18h00: SLNA vs CA TP.HCM
- Ngày 27/09 - 18h00: Becamex TP.HCM vs Đà Nẵng
Lịch thi đấu U20 World Cup
- Ngày 28/09 - 03h00: U20 Nhật Bản vs U20 Egypt
- Ngày 28/09 - 03h00: U20 Hàn Quốc vs U20 Ukraine
- Ngày 28/09 - 06h00: U20 Paraguay vs U20 Panama U20
- Ngày 28/09 - 06h00: U20 Chile vs U20 New Zealand
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 27/09 - 19h00: Getafe vs Levante
- Ngày 27/09 - 21h15: Atletico vs Real Madrid
- Ngày 27/09 - 23h30: Mallorca vs Alaves
- Ngày 28/09 - 02h00: Villarreal vs Athletic Club
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 27/09 - 20h00: Como 1907 vs Cremonese
- Ngày 27/09 - 23h00: Juventus vs Atalanta
- Ngày 28/09 - 01h45: Cagliari vs Inter
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 27/09 - 20h30: FC Heidenheim vs Augsburg
- Ngày 27/09 - 20h30: Mainz 05 vs Dortmund
- Ngày 27/09 - 20h30: St. Pauli vs Leverkusen
- Ngày 27/09 - 20h30: Wolfsburg vs RB Leipzig
- Ngày 27/09 - 23h30: Borussia M'gladbach vs E.Frankfurt
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 27/09 - 22h00: Lorient vs AS Monaco
- Ngày 28/09 - 00h00: Toulouse vs Nantes
- Ngày 28/09 - 02h05: Paris Saint-Germain vs Auxerre
Lịch thi đấu Cúp FA
- Ngày 27/09 - 21h00: Marine vs Buxton
- Ngày 27/09 - 21h00: Merthyr Town vs Hampton & Richmond
- Ngày 27/09 - 21h00: Royston Town vs King's Lynn Town
- Ngày 27/09 - 21h00: Runcorn Linnets vs Ashton United
- Ngày 27/09 - 21h00: Salisbury FC vs Dorking Wanderers
- Ngày 27/09 - 21h00: Sholing vs Eastbourne Borough
- Ngày 27/09 - 21h00: South Shields vs Chorley
- Ngày 27/09 - 21h00: Spennymoor Town vs Chadderton
- Ngày 27/09 - 21h00: Sutton Coldfield Town vs Stamford AFC
- Ngày 27/09 - 21h00: Waltham Abbey vs Maldon & Tiptree
- Ngày 27/09 - 21h00: Walton and Hersham vs Chippenham Town
- Ngày 27/09 - 21h00: Westbury United vs Farnborough
- Ngày 27/09 - 21h00: AFC Totton vs Frome Town
- Ngày 27/09 - 21h00: Bedfont Sports Club vs Slough Town
- Ngày 27/09 - 21h00: Whitstable Town vs Hungerford Town
- Ngày 27/09 - 21h00: Cray Valley Paper Mills vs Tonbridge Angels
- Ngày 27/09 - 21h00: Hemel Hempstead vs Hereford FC
- Ngày 27/09 - 21h00: Horsham vs Folkestone Invicta
- Ngày 27/09 - 21h00: Leiston vs Banbury United
- Ngày 27/09 - 21h00: Poole Town vs Weston Super Mare
- Ngày 27/09 - 21h00: Wimborne Town vs Worthing
- Ngày 27/09 - 21h00: Woodford Town vs St.Albans
- Ngày 27/09 - 21h00: AFC Telford United vs Evesham United
- Ngày 27/09 - 21h00: Halesowen Town FC vs Aveley
- Ngày 27/09 - 21h00: Morpeth Town AFC vs Southport
- Ngày 27/09 - 21h00: Needham Market vs Witham Town
- Ngày 27/09 - 21h00: AFC Fylde vs Darlington
- Ngày 27/09 - 21h00: Alvechurch vs Chelmsford City
- Ngày 27/09 - 21h00: Chatham Town vs Deal Town
- Ngày 27/09 - 21h00: Chester FC vs Curzon Ashton
- Ngày 27/09 - 21h00: Dunston UTS vs Gainsborough
- Ngày 27/09 - 21h00: Ebbsfleet United vs Faversham Town
- Ngày 27/09 - 21h00: Enfield Town vs Quorn
- Ngày 27/09 - 21h00: Farnham Town vs Dorchester Town
- Ngày 27/09 - 21h00: Flackwell Heath vs Brackley Town
- Ngày 27/09 - 21h00: Harborough Town FC vs Peterborough Sports
- Ngày 27/09 - 21h00: Hednesford vs Billericay
- Ngày 27/09 - 21h00: Hyde United vs Matlock Town
- Ngày 27/09 - 21h00: Macclesfield FC vs Nantwich Town
- Ngày 27/09 - 21h00: Spalding United vs Dagenham & Redbridge
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 27/09 - 18h30: Wrexham vs Derby County
- Ngày 27/09 - 18h30: Swansea vs Millwall
- Ngày 27/09 - 18h30: Coventry City vs Birmingham City
- Ngày 27/09 - 21h00: Ipswich Town vs Portsmouth
- Ngày 27/09 - 21h00: Oxford United vs Sheffield United
- Ngày 27/09 - 21h00: Preston North End vs Bristol City
- Ngày 27/09 - 21h00: Charlton Athletic vs Blackburn Rovers
- Ngày 27/09 - 21h00: Watford vs Hull City
- Ngày 27/09 - 21h00: Sheffield Wednesday vs QPR
- Ngày 27/09 - 21h00: Southampton vs Middlesbrough
- Ngày 27/09 - 21h00: Stoke City vs Norwich City
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 27/09 - 20h00: Avellino vs Virtus Entella
- Ngày 27/09 - 20h00: Cesena FC vs Palermo
- Ngày 27/09 - 20h00: Mantova vs Frosinone
- Ngày 27/09 - 20h00: Sudtirol vs AC Reggiana
- Ngày 27/09 - 20h00: Venezia vs Spezia
- Ngày 27/09 - 22h15: Monza vs Calcio Padova
- Ngày 28/09 - 00h30: Bari vs Sampdoria
Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam
- Ngày 27/09 - 16h00: Bắc Ninh vs Khánh Hòa
- Ngày 27/09 - 16h00: Đại học Văn Hiến vs Trường Tươi Đồng Nai
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia
- Ngày 27/09 - 22h20: Al Riyadh vs NEOM SC
- Ngày 27/09 - 22h35: Al Najma vs Al Feiha
- Ngày 28/09 - 01h00: Al Fateh vs Al Qadsiah
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 27/09 - 21h00: Zulte Waregem vs Royal Antwerp
- Ngày 27/09 - 23h15: Standard Liege vs Club Brugge
- Ngày 28/09 - 01h45: Union St.Gilloise vs Westerlo
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 27/09 - 21h30: Moreirense vs Casa Pia AC
- Ngày 27/09 - 21h30: Santa Clara vs Tondela
- Ngày 28/09 - 00h00: CF Estrela da Amadora vs AVS Futebol SAD
- Ngày 28/09 - 02h30: Estoril vs Sporting
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 27/09 - 21h30: Ajax vs NAC Breda
- Ngày 27/09 - 23h45: FC Volendam vs PEC Zwolle
- Ngày 28/09 - 01h00: Excelsior vs PSV
- Ngày 28/09 - 02h00: Heracles vs Sparta Rotterdam
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 27/09 - 23h30: Racing Santander vs FC Andorra
- Ngày 27/09 - 23h30: Eibar vs Deportivo
- Ngày 28/09 - 02h00: Las Palmas vs Almeria
Lịch thi đấu K League 1
- Ngày 27/09 - 12h00: Gangwon FC vs Daejeon Citizen
- Ngày 27/09 - 14h30: Gimcheon Sangmu vs Pohang Steelers
- Ngày 27/09 - 14h30: Daegu FC vs Ulsan Hyundai
- Ngày 27/09 - 17h00: FC Seoul vs Jeonbuk FC
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 27/09 - 14h00: Machida Zelvia vs Fagiano Okayama FC
- Ngày 27/09 - 15h00: Nagoya Grampus Eight vs Kashima Antlers
- Ngày 27/09 - 15h00: Gamba Osaka vs Albirex Niigata
- Ngày 27/09 - 16h00: Tokyo Verdy vs Urawa Red Diamonds
- Ngày 27/09 - 16h00: Avispa Fukuoka vs Sanfrecce Hiroshima
- Ngày 27/09 - 17h00: Vissel Kobe vs Shimizu S-Pulse
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 27/09 - 18h00: Elversberg vs Holstein Kiel
- Ngày 27/09 - 18h00: Karlsruher SC vs Magdeburg
- Ngày 27/09 - 18h00: Paderborn vs Kaiserslautern
- Ngày 28/09 - 01h30: VfL Bochum vs Fortuna Dusseldorf
Lịch thi đấu Premier League U18
- Ngày 27/09 - 17h00: Aston Villa U18 vs Crystal Palace U18
- Ngày 27/09 - 17h00: Fulham U18 vs Southampton U18
- Ngày 27/09 - 17h00: Manchester United U18 vs Manchester City U18
- Ngày 27/09 - 17h00: Newcastle United U18 vs Stoke City U18
- Ngày 27/09 - 17h00: Reading U18 vs West Ham United U18
- Ngày 27/09 - 18h00: Leicester City U18 vs Ipswich Town U18
- Ngày 27/09 - 18h00: Brighton U18 vs Arsenal U18
- Ngày 27/09 - 18h00: Leeds United U18 vs Liverpool U18
- Ngày 27/09 - 18h00: Tottenham Hotspur U18 vs Birmingham City U18
- Ngày 27/09 - 18h00: West Bromwich Albion U18 vs Chelsea U18
- Ngày 27/09 - 18h30: Blackburn Rovers U18 vs Wolves U18
- Ngày 27/09 - 18h30: Derby County U18 vs Middlesbrough U18
- Ngày 27/09 - 18h30: Everton U18 vs Sunderland U18
- Ngày 27/09 - 18h30: Nottingham Forest U18 vs Burnley U18
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 27/09 - 16h00: Kuala Lumpur City FC vs Terengganu
- Ngày 27/09 - 20h00: Negeri Sembilan vs Sabah FC
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 27/09 - 19h00: Persijap Jepara vs Persik Kediri
- Ngày 27/09 - 19h00: Persita Tangerang vs Persib Bandung
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 27/09 - 17h00: Changchun Yatai vs Qingdao Hainiu
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 27/09 - 21h30: Cherno More Varna vs Septemvri Sofia
- Ngày 28/09 - 00h00: PFC Lokomotiv Sofia 1929 vs PFC CSKA Sofia
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 27/09 - 21h00: Rijeka vs NK Istra 1961
- Ngày 27/09 - 23h45: Hajduk Split vs NK Lokomotiva
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 27/09 - 17h00: FC Olexandriya vs SC Poltava
- Ngày 27/09 - 19h30: Zorya vs FC Obolon Kyiv
- Ngày 27/09 - 22h00: Karpaty vs Dynamo Kyiv
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 27/09 - 23h00: SoenderjyskE vs FC Copenhagen
Lịch thi đấu VĐQG Oman
- Ngày 27/09 - 20h25: Ibri vs Al-Khaboora
- Ngày 27/09 - 22h45: Al-Seeb vs Sohar
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ
- Ngày 27/09 - 23h00: Lugano vs Grasshopper
- Ngày 27/09 - 23h00: Servette vs Winterthur
- Ngày 28/09 - 01h30: FC Zurich vs St. Gallen
Lịch thi đấu VĐQG Iceland
- Ngày 27/09 - 21h00: FH Hafnarfjordur vs Breidablik
- Ngày 27/09 - 21h00: Vestri vs IBV Vestmannaeyjar
- Ngày 27/09 - 21h00: IA Akranes vs KR Reykjavik
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 27/09 - 19h00: UTA Arad vs Miercurea Ciuc
- Ngày 28/09 - 00h30: Petrolul Ploiesti vs FC Rapid 1923F
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 27/09 - 19h45: Korona Kielce vs Lechia Gdansk
- Ngày 27/09 - 22h30: Piast Gliwice vs Termalica Nieciecza
- Ngày 28/09 - 01h15: Cracovia vs Gornik Zabrze
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 27/09 - 21h00: Cliftonville vs Portadown
- Ngày 27/09 - 21h00: Coleraine vs Carrick Rangers
- Ngày 27/09 - 21h00: Glenavon vs Crusaders
- Ngày 27/09 - 21h00: Glentoran vs Larne
- Ngày 27/09 - 21h00: Ballymena United vs Dungannon Swifts
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
- Ngày 28/09 - 03h30: Toronto FC vs Inter Miami CF
- Ngày 28/09 - 06h30: Charlotte vs CF Montreal
- Ngày 28/09 - 06h30: DC United vs Philadelphia Union
- Ngày 28/09 - 06h30: New England Revolution vs Atlanta United
- Ngày 28/09 - 06h30: New York Red Bulls vs New York City FC
- Ngày 28/09 - 07h30: Chicago Fire vs Columbus Crew
- Ngày 28/09 - 07h30: Nashville SC vs Houston Dynamo
- Ngày 28/09 - 07h30: St. Louis City vs Los Angeles FC
- Ngày 28/09 - 08h30: Colorado Rapids vs Minnesota United
- Ngày 28/09 - 08h30: Real Salt Lake vs Austin FC
- Ngày 28/09 - 09h30: LA Galaxy vs Sporting Kansas City
- Ngày 28/09 - 09h30: Portland Timbers vs FC Dallas
- Ngày 28/09 - 09h30: San Diego vs San Jose Earthquakes
- Ngày 28/09 - 09h30: Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 28/09 - 02h00: Fortaleza vs Sport Recife
- Ngày 28/09 - 04h30: Juventude vs Internacional
- Ngày 28/09 - 04h30: Vasco da Gama vs Cruzeiro
- Ngày 28/09 - 07h00: Atletico MG vs Mirassol
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 28/09 - 00h30: Gimnasia LP vs Rosario Central
- Ngày 28/09 - 00h30: Aldosivi vs Argentinos Juniors
- Ngày 28/09 - 02h45: San Lorenzo de Almagro vs Godoy Cruz
- Ngày 28/09 - 05h00: Defensa y Justicia vs Boca Juniors
- Ngày 28/09 - 07h15: Talleres vs Sarmiento
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 28/09 - 03h30: Colorado Rapids II vs Minnesota United II
- Ngày 28/09 - 06h30: Carolina Core vs Orlando City B
- Ngày 28/09 - 07h30: North Texas SC vs Real Monarchs SLC
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 28/09 - 00h00: Atletico Ottawa vs Cavalry FC
- Ngày 28/09 - 03h00: Forge FC vs Pacific FC
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 28/09 - 06h00: Atlas vs Necaxa
- Ngày 28/09 - 06h00: Pachuca vs Atletico de San Luis
- Ngày 28/09 - 08h00: Monterrey vs Club Santos Laguna
- Ngày 28/09 - 08h00: Toluca vs Mazatlan FC
- Ngày 28/09 - 10h05: CF America vs Pumas
Lịch thi đấu VĐQG Ireland
- Ngày 28/09 - 01h45: Sligo Rovers vs St. Patrick's Athletic