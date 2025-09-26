Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 27/9 và rạng sáng 28/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 27/9 và rạng sáng 28/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 27/09 - 18h30: Brentford vs Man United

- Ngày 27/09 - 21h00: Chelsea vs Brighton

Brentford chạm trán Man United tại Premier League

- Ngày 27/09 - 21h00: Crystal Palace vs Liverpool

- Ngày 27/09 - 21h00: Leeds United vs Bournemouth

- Ngày 27/09 - 21h00: Man City vs Burnley

- Ngày 27/09 - 23h30: Nottingham Forest vs Sunderland

- Ngày 28/09 - 02h00: Tottenham vs Wolves

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 27/09 - 18h00: PVF-CAND vs HAGL

- Ngày 27/09 - 18h00: SLNA vs CA TP.HCM

- Ngày 27/09 - 18h00: Becamex TP.HCM vs Đà Nẵng

Lịch thi đấu U20 World Cup

- Ngày 28/09 - 03h00: U20 Nhật Bản vs U20 Egypt

- Ngày 28/09 - 03h00: U20 Hàn Quốc vs U20 Ukraine

- Ngày 28/09 - 06h00: U20 Paraguay vs U20 Panama U20

- Ngày 28/09 - 06h00: U20 Chile vs U20 New Zealand

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 27/09 - 19h00: Getafe vs Levante

- Ngày 27/09 - 21h15: Atletico vs Real Madrid

- Ngày 27/09 - 23h30: Mallorca vs Alaves

- Ngày 28/09 - 02h00: Villarreal vs Athletic Club

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 27/09 - 20h00: Como 1907 vs Cremonese

- Ngày 27/09 - 23h00: Juventus vs Atalanta

- Ngày 28/09 - 01h45: Cagliari vs Inter

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 27/09 - 20h30: FC Heidenheim vs Augsburg

- Ngày 27/09 - 20h30: Mainz 05 vs Dortmund

- Ngày 27/09 - 20h30: St. Pauli vs Leverkusen

- Ngày 27/09 - 20h30: Wolfsburg vs RB Leipzig

- Ngày 27/09 - 23h30: Borussia M'gladbach vs E.Frankfurt

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 27/09 - 22h00: Lorient vs AS Monaco

- Ngày 28/09 - 00h00: Toulouse vs Nantes

- Ngày 28/09 - 02h05: Paris Saint-Germain vs Auxerre

Lịch thi đấu Cúp FA

- Ngày 27/09 - 21h00: Marine vs Buxton

- Ngày 27/09 - 21h00: Merthyr Town vs Hampton & Richmond

- Ngày 27/09 - 21h00: Royston Town vs King's Lynn Town

- Ngày 27/09 - 21h00: Runcorn Linnets vs Ashton United

- Ngày 27/09 - 21h00: Salisbury FC vs Dorking Wanderers

- Ngày 27/09 - 21h00: Sholing vs Eastbourne Borough

- Ngày 27/09 - 21h00: South Shields vs Chorley

- Ngày 27/09 - 21h00: Spennymoor Town vs Chadderton

- Ngày 27/09 - 21h00: Sutton Coldfield Town vs Stamford AFC

- Ngày 27/09 - 21h00: Waltham Abbey vs Maldon & Tiptree

- Ngày 27/09 - 21h00: Walton and Hersham vs Chippenham Town

- Ngày 27/09 - 21h00: Westbury United vs Farnborough

- Ngày 27/09 - 21h00: AFC Totton vs Frome Town

- Ngày 27/09 - 21h00: Bedfont Sports Club vs Slough Town

- Ngày 27/09 - 21h00: Whitstable Town vs Hungerford Town

- Ngày 27/09 - 21h00: Cray Valley Paper Mills vs Tonbridge Angels

- Ngày 27/09 - 21h00: Hemel Hempstead vs Hereford FC

- Ngày 27/09 - 21h00: Horsham vs Folkestone Invicta

- Ngày 27/09 - 21h00: Leiston vs Banbury United

- Ngày 27/09 - 21h00: Poole Town vs Weston Super Mare

- Ngày 27/09 - 21h00: Wimborne Town vs Worthing

- Ngày 27/09 - 21h00: Woodford Town vs St.Albans

- Ngày 27/09 - 21h00: AFC Telford United vs Evesham United

- Ngày 27/09 - 21h00: Halesowen Town FC vs Aveley

- Ngày 27/09 - 21h00: Morpeth Town AFC vs Southport

- Ngày 27/09 - 21h00: Needham Market vs Witham Town

- Ngày 27/09 - 21h00: AFC Fylde vs Darlington

- Ngày 27/09 - 21h00: Alvechurch vs Chelmsford City

- Ngày 27/09 - 21h00: Chatham Town vs Deal Town

- Ngày 27/09 - 21h00: Chester FC vs Curzon Ashton

- Ngày 27/09 - 21h00: Dunston UTS vs Gainsborough

- Ngày 27/09 - 21h00: Ebbsfleet United vs Faversham Town

- Ngày 27/09 - 21h00: Enfield Town vs Quorn

- Ngày 27/09 - 21h00: Farnham Town vs Dorchester Town

- Ngày 27/09 - 21h00: Flackwell Heath vs Brackley Town

- Ngày 27/09 - 21h00: Harborough Town FC vs Peterborough Sports

- Ngày 27/09 - 21h00: Hednesford vs Billericay

- Ngày 27/09 - 21h00: Hyde United vs Matlock Town

- Ngày 27/09 - 21h00: Macclesfield FC vs Nantwich Town

- Ngày 27/09 - 21h00: Spalding United vs Dagenham & Redbridge

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 27/09 - 18h30: Wrexham vs Derby County

- Ngày 27/09 - 18h30: Swansea vs Millwall

- Ngày 27/09 - 18h30: Coventry City vs Birmingham City

- Ngày 27/09 - 21h00: Ipswich Town vs Portsmouth

- Ngày 27/09 - 21h00: Oxford United vs Sheffield United

- Ngày 27/09 - 21h00: Preston North End vs Bristol City

- Ngày 27/09 - 21h00: Charlton Athletic vs Blackburn Rovers

- Ngày 27/09 - 21h00: Watford vs Hull City

- Ngày 27/09 - 21h00: Sheffield Wednesday vs QPR

- Ngày 27/09 - 21h00: Southampton vs Middlesbrough

- Ngày 27/09 - 21h00: Stoke City vs Norwich City

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 27/09 - 20h00: Avellino vs Virtus Entella

- Ngày 27/09 - 20h00: Cesena FC vs Palermo

- Ngày 27/09 - 20h00: Mantova vs Frosinone

- Ngày 27/09 - 20h00: Sudtirol vs AC Reggiana

- Ngày 27/09 - 20h00: Venezia vs Spezia

- Ngày 27/09 - 22h15: Monza vs Calcio Padova

- Ngày 28/09 - 00h30: Bari vs Sampdoria

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 27/09 - 16h00: Bắc Ninh vs Khánh Hòa

- Ngày 27/09 - 16h00: Đại học Văn Hiến vs Trường Tươi Đồng Nai

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 27/09 - 22h20: Al Riyadh vs NEOM SC

- Ngày 27/09 - 22h35: Al Najma vs Al Feiha

- Ngày 28/09 - 01h00: Al Fateh vs Al Qadsiah

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 27/09 - 21h00: Zulte Waregem vs Royal Antwerp

- Ngày 27/09 - 23h15: Standard Liege vs Club Brugge

- Ngày 28/09 - 01h45: Union St.Gilloise vs Westerlo

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 27/09 - 21h30: Moreirense vs Casa Pia AC

- Ngày 27/09 - 21h30: Santa Clara vs Tondela

- Ngày 28/09 - 00h00: CF Estrela da Amadora vs AVS Futebol SAD

- Ngày 28/09 - 02h30: Estoril vs Sporting

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 27/09 - 21h30: Ajax vs NAC Breda

- Ngày 27/09 - 23h45: FC Volendam vs PEC Zwolle

- Ngày 28/09 - 01h00: Excelsior vs PSV

- Ngày 28/09 - 02h00: Heracles vs Sparta Rotterdam

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 27/09 - 23h30: Racing Santander vs FC Andorra

- Ngày 27/09 - 23h30: Eibar vs Deportivo

- Ngày 28/09 - 02h00: Las Palmas vs Almeria

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 27/09 - 12h00: Gangwon FC vs Daejeon Citizen

- Ngày 27/09 - 14h30: Gimcheon Sangmu vs Pohang Steelers

- Ngày 27/09 - 14h30: Daegu FC vs Ulsan Hyundai

- Ngày 27/09 - 17h00: FC Seoul vs Jeonbuk FC

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 27/09 - 14h00: Machida Zelvia vs Fagiano Okayama FC

- Ngày 27/09 - 15h00: Nagoya Grampus Eight vs Kashima Antlers

- Ngày 27/09 - 15h00: Gamba Osaka vs Albirex Niigata

- Ngày 27/09 - 16h00: Tokyo Verdy vs Urawa Red Diamonds

- Ngày 27/09 - 16h00: Avispa Fukuoka vs Sanfrecce Hiroshima

- Ngày 27/09 - 17h00: Vissel Kobe vs Shimizu S-Pulse

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 27/09 - 18h00: Elversberg vs Holstein Kiel

- Ngày 27/09 - 18h00: Karlsruher SC vs Magdeburg

- Ngày 27/09 - 18h00: Paderborn vs Kaiserslautern

- Ngày 28/09 - 01h30: VfL Bochum vs Fortuna Dusseldorf

Lịch thi đấu Premier League U18

- Ngày 27/09 - 17h00: Aston Villa U18 vs Crystal Palace U18

- Ngày 27/09 - 17h00: Fulham U18 vs Southampton U18

- Ngày 27/09 - 17h00: Manchester United U18 vs Manchester City U18

- Ngày 27/09 - 17h00: Newcastle United U18 vs Stoke City U18

- Ngày 27/09 - 17h00: Reading U18 vs West Ham United U18

- Ngày 27/09 - 18h00: Leicester City U18 vs Ipswich Town U18

- Ngày 27/09 - 18h00: Brighton U18 vs Arsenal U18

- Ngày 27/09 - 18h00: Leeds United U18 vs Liverpool U18

- Ngày 27/09 - 18h00: Tottenham Hotspur U18 vs Birmingham City U18

- Ngày 27/09 - 18h00: West Bromwich Albion U18 vs Chelsea U18

- Ngày 27/09 - 18h30: Blackburn Rovers U18 vs Wolves U18

- Ngày 27/09 - 18h30: Derby County U18 vs Middlesbrough U18

- Ngày 27/09 - 18h30: Everton U18 vs Sunderland U18

- Ngày 27/09 - 18h30: Nottingham Forest U18 vs Burnley U18

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 27/09 - 16h00: Kuala Lumpur City FC vs Terengganu

- Ngày 27/09 - 20h00: Negeri Sembilan vs Sabah FC

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 27/09 - 19h00: Persijap Jepara vs Persik Kediri

- Ngày 27/09 - 19h00: Persita Tangerang vs Persib Bandung

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 27/09 - 17h00: Changchun Yatai vs Qingdao Hainiu

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 27/09 - 21h30: Cherno More Varna vs Septemvri Sofia

- Ngày 28/09 - 00h00: PFC Lokomotiv Sofia 1929 vs PFC CSKA Sofia

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 27/09 - 21h00: Rijeka vs NK Istra 1961

- Ngày 27/09 - 23h45: Hajduk Split vs NK Lokomotiva

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 27/09 - 17h00: FC Olexandriya vs SC Poltava

- Ngày 27/09 - 19h30: Zorya vs FC Obolon Kyiv

- Ngày 27/09 - 22h00: Karpaty vs Dynamo Kyiv

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 27/09 - 23h00: SoenderjyskE vs FC Copenhagen

Lịch thi đấu VĐQG Oman

- Ngày 27/09 - 20h25: Ibri vs Al-Khaboora

- Ngày 27/09 - 22h45: Al-Seeb vs Sohar

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 27/09 - 23h00: Lugano vs Grasshopper

- Ngày 27/09 - 23h00: Servette vs Winterthur

- Ngày 28/09 - 01h30: FC Zurich vs St. Gallen

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 27/09 - 21h00: FH Hafnarfjordur vs Breidablik

- Ngày 27/09 - 21h00: Vestri vs IBV Vestmannaeyjar

- Ngày 27/09 - 21h00: IA Akranes vs KR Reykjavik

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 27/09 - 19h00: UTA Arad vs Miercurea Ciuc

- Ngày 28/09 - 00h30: Petrolul Ploiesti vs FC Rapid 1923F

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 27/09 - 19h45: Korona Kielce vs Lechia Gdansk

- Ngày 27/09 - 22h30: Piast Gliwice vs Termalica Nieciecza

- Ngày 28/09 - 01h15: Cracovia vs Gornik Zabrze

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 27/09 - 21h00: Cliftonville vs Portadown

- Ngày 27/09 - 21h00: Coleraine vs Carrick Rangers

- Ngày 27/09 - 21h00: Glenavon vs Crusaders

- Ngày 27/09 - 21h00: Glentoran vs Larne

- Ngày 27/09 - 21h00: Ballymena United vs Dungannon Swifts

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 28/09 - 03h30: Toronto FC vs Inter Miami CF

- Ngày 28/09 - 06h30: Charlotte vs CF Montreal

- Ngày 28/09 - 06h30: DC United vs Philadelphia Union

- Ngày 28/09 - 06h30: New England Revolution vs Atlanta United

- Ngày 28/09 - 06h30: New York Red Bulls vs New York City FC

- Ngày 28/09 - 07h30: Chicago Fire vs Columbus Crew

- Ngày 28/09 - 07h30: Nashville SC vs Houston Dynamo

- Ngày 28/09 - 07h30: St. Louis City vs Los Angeles FC

- Ngày 28/09 - 08h30: Colorado Rapids vs Minnesota United

- Ngày 28/09 - 08h30: Real Salt Lake vs Austin FC

- Ngày 28/09 - 09h30: LA Galaxy vs Sporting Kansas City

- Ngày 28/09 - 09h30: Portland Timbers vs FC Dallas

- Ngày 28/09 - 09h30: San Diego vs San Jose Earthquakes

- Ngày 28/09 - 09h30: Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 28/09 - 02h00: Fortaleza vs Sport Recife

- Ngày 28/09 - 04h30: Juventude vs Internacional

- Ngày 28/09 - 04h30: Vasco da Gama vs Cruzeiro

- Ngày 28/09 - 07h00: Atletico MG vs Mirassol

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 28/09 - 00h30: Gimnasia LP vs Rosario Central

- Ngày 28/09 - 00h30: Aldosivi vs Argentinos Juniors

- Ngày 28/09 - 02h45: San Lorenzo de Almagro vs Godoy Cruz

- Ngày 28/09 - 05h00: Defensa y Justicia vs Boca Juniors

- Ngày 28/09 - 07h15: Talleres vs Sarmiento

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 28/09 - 03h30: Colorado Rapids II vs Minnesota United II

- Ngày 28/09 - 06h30: Carolina Core vs Orlando City B

- Ngày 28/09 - 07h30: North Texas SC vs Real Monarchs SLC

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 28/09 - 00h00: Atletico Ottawa vs Cavalry FC

- Ngày 28/09 - 03h00: Forge FC vs Pacific FC

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 28/09 - 06h00: Atlas vs Necaxa

- Ngày 28/09 - 06h00: Pachuca vs Atletico de San Luis

- Ngày 28/09 - 08h00: Monterrey vs Club Santos Laguna

- Ngày 28/09 - 08h00: Toluca vs Mazatlan FC

- Ngày 28/09 - 10h05: CF America vs Pumas

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 28/09 - 01h45: Sligo Rovers vs St. Patrick's Athletic