Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 18/10 và rạng sáng 19/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 18/10 và rạng sáng 19/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 18/10 - 18h30: Nottingham Forest vs Chelsea
- Ngày 18/10 - 21h00: Sunderland vs Wolves
- Ngày 18/10 - 21h00: Man City vs Everton
- Ngày 18/10 - 21h00: Brighton vs Newcastle
- Ngày 18/10 - 21h00: Burnley vs Leeds United
- Ngày 18/10 - 21h00: Crystal Palace vs Bournemouth
- Ngày 18/10 - 23h30: Fulham vs Arsenal
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 18/10 - 18h00: Nam Định vs Becamex TP.HCM
- Ngày 18/10 - 18h00: SLNA vs CAHN
- Ngày 18/10 - 19h15: Hà Nội vs Ninh Bình
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 18/10 - 19h00: Sevilla vs Mallorca
- Ngày 18/10 - 21h15: Barcelona vs Girona
- Ngày 18/10 - 23h30: Villarreal vs Real Betis
- Ngày 19/10 - 02h00: Atletico vs Osasuna
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 18/10 - 20h00: Lecce vs Sassuolo
- Ngày 18/10 - 20h00: Pisa vs Hellas Verona
- Ngày 18/10 - 23h00: Torino vs Napoli
- Ngày 19/10 - 01h45: AS Roma vs Inter
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 18/10 - 20h30: Wolfsburg vs Stuttgart
- Ngày 18/10 - 20h30: FC Cologne vs Augsburg
- Ngày 18/10 - 20h30: FC Heidenheim vs Bremen
- Ngày 18/10 - 20h30: Mainz 05 vs Leverkusen
- Ngày 18/10 - 20h30: RB Leipzig vs Hamburger SV
- Ngày 18/10 - 23h30: Munich vs Dortmund
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 18/10 - 22h00: Nice vs Lyon
- Ngày 19/10 - 00h00: Angers vs AS Monaco
- Ngày 19/10 - 02h05: Marseille vs Le Havre
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 18/10 - 20h00: Mantova vs Sudtirol
- Ngày 18/10 - 20h00: Pescara Calcio vs Carrarese
- Ngày 18/10 - 20h00: AC Reggiana vs Bari
- Ngày 18/10 - 20h00: Frosinone vs Monza
- Ngày 18/10 - 22h15: Juve Stabia vs Avellino
- Ngày 19/10 - 00h30: Spezia vs Cesena FC
Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam
- Ngày 18/10 - 16h00: Long An vs Trường Tươi Đồng Nai
- Ngày 18/10 - 17h00: Quảng Ninh vs Khánh Hòa
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 18/10 - 18h30: Oxford United vs Derby County
- Ngày 18/10 - 18h30: QPR vs Millwall
- Ngày 18/10 - 18h30: Southampton vs Swansea
- Ngày 18/10 - 21h00: Stoke City vs Wrexham
- Ngày 18/10 - 21h00: West Brom vs Preston North End
- Ngày 18/10 - 21h00: Sheffield United vs Watford
- Ngày 18/10 - 21h00: Norwich City vs Bristol City
- Ngày 18/10 - 21h00: Birmingham City vs Hull City
- Ngày 18/10 - 21h00: Charlton Athletic vs Sheffield Wednesday
- Ngày 18/10 - 21h00: Coventry City vs Blackburn Rovers
- Ngày 19/10 - 01h45: Leicester vs Portsmouth
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia
- Ngày 18/10 - 21h45: Al Ettifaq vs Al Hilal
- Ngày 18/10 - 22h15: Al Akhdoud vs Al Hazm
- Ngày 19/10 - 01h00: Al Nassr vs Al Fateh
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 18/10 - 21h00: Raal La Louviere vs Westerlo
- Ngày 18/10 - 23h15: Oud-Heverlee Leuven vs Club Brugge
- Ngày 19/10 - 01h45: Union St.Gilloise vs Sporting Charleroi
Lịch thi đấu Premier League International Cup
- Ngày 18/10 - 20h00: Chelsea U23 vs Dinamo Zagreb U21
Lịch thi đấu K League 1
- Ngày 18/10 - 12h00: Ulsan Hyundai vs Gwangju FC
- Ngày 18/10 - 12h00: Daegu FC vs Gangwon FC
- Ngày 18/10 - 12h00: Daejeon Citizen vs Jeju United
- Ngày 18/10 - 12h00: FC Anyang vs Gimcheon Sangmu
- Ngày 18/10 - 12h00: FC Seoul vs Pohang Steelers
- Ngày 18/10 - 12h00: Jeonbuk FC vs Suwon FC
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 18/10 - 12h00: Kawasaki Frontale vs Shimizu S-Pulse
- Ngày 18/10 - 12h00: Machida Zelvia vs Avispa Fukuoka
- Ngày 18/10 - 12h00: Yokohama F.Marinos vs Urawa Red Diamonds
- Ngày 18/10 - 12h00: Yokohama FC vs Nagoya Grampus Eight
- Ngày 18/10 - 12h00: Tokyo Verdy vs Albirex Niigata
- Ngày 18/10 - 12h00: Fagiano Okayama FC vs Cerezo Osaka
- Ngày 18/10 - 12h00: Gamba Osaka vs Kashiwa Reysol
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 18/10 - 21h30: NEC Nijmegen vs FC Twente
- Ngày 18/10 - 23h45: FC Utrecht vs FC Volendam
- Ngày 18/10 - 23h45: PSV vs Go Ahead Eagles
- Ngày 19/10 - 02h00: Ajax vs AZ Alkmaar
- Ngày 19/10 - 02h00: NAC Breda vs PEC Zwolle
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 18/10 - 21h15: AD Ceuta FC vs Mirandes
- Ngày 18/10 - 23h30: Real Zaragoza vs Leonesa
- Ngày 19/10 - 02h00: Real Sociedad B vs Huesca
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 18/10 - 18h00: Karlsruher SC vs Kaiserslautern
- Ngày 18/10 - 18h00: Paderborn vs Arminia Bielefeld
- Ngày 18/10 - 18h00: Preussen Muenster vs Dynamo Dresden
- Ngày 19/10 - 01h30: VfL Bochum vs Berlin
Lịch thi đấu Premier League U18
- Ngày 18/10 - 17h00: Chelsea U18 vs Tottenham Hotspur U18
- Ngày 18/10 - 17h00: Crystal Palace U18 vs Fulham U18
- Ngày 18/10 - 17h00: Leicester City U18 vs Brighton U18
- Ngày 18/10 - 17h00: Manchester City U18 vs Liverpool U18
- Ngày 18/10 - 17h00: Norwich City U18 vs Ipswich Town U18
- Ngày 18/10 - 17h00: Sunderland U18 vs Newcastle United U18
- Ngày 18/10 - 18h00: Arsenal U18 vs West Bromwich Albion U18
- Ngày 18/10 - 18h00: Birmingham City U18 vs Reading U18
- Ngày 18/10 - 18h00: Wolves U18 vs Leeds United U18
- Ngày 18/10 - 18h30: Blackburn Rovers U18 vs Derby County U18
- Ngày 18/10 - 18h30: Middlesbrough U18 vs Stoke City U18
- Ngày 18/10 - 18h30: Nottingham Forest U18 vs Manchester United U18
- Ngày 18/10 - 18h30: West Ham United U18 vs Aston Villa U18
Lịch thi đấu Malaysia FA Cup
- Ngày 18/10 - 19h30: Negeri Sembilan vs Selangor
- Ngày 18/10 - 20h00: Terengganu vs Kuching FA
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 18/10 - 15h30: Borneo FC Samarinda vs Persik Kediri
- Ngày 18/10 - 19h00: Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta
Lịch thi đấu VĐQG Australia
- Ngày 18/10 - 13h00: Western Sydney Wanderers FC vs Melbourne City FC
- Ngày 18/10 - 15h35: Melbourne Victory vs Auckland FC
- Ngày 18/10 - 17h45: Perth Glory vs Wellington Phoenix
- Ngày 19/10 - 11h00: Central Coast Mariners vs Newcastle Jets
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 19/10 - 00h00: Aurora FC vs Deportivo Achuapa
- Ngày 19/10 - 04h00: Deportivo Mictlan vs Antigua Guatemala
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 18/10 - 15h00: Shenzhen Peng City vs Beijing Guoan
- Ngày 18/10 - 18h35: Zhejiang Professional vs Shandong Taishan
- Ngày 18/10 - 19h00: Yunnan Yukun vs Tianjin Jinmen Tiger
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 18/10 - 19h00: Botev Plovdiv vs Slavia Sofia
- Ngày 18/10 - 21h30: Ludogorets vs Spartak Varna
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 18/10 - 20h30: Slaven vs Rijeka
- Ngày 18/10 - 23h00: Dinamo Zagreb vs Osijek
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 18/10 - 17h00: Rukh Lviv vs Kryvbas
- Ngày 18/10 - 19h30: Zorya vs Dynamo Kyiv
- Ngày 18/10 - 22h00: Polissya Zhytomyr vs Shakhtar Donetsk
Lịch thi đấu VĐQG UAE
- Ngày 18/10 - 20h05: Dibba Al Fujairah vs Al-Jazira
- Ngày 18/10 - 20h05: Al-Ain vs Baniyas
- Ngày 18/10 - 22h45: Al-Wasl vs Al-Nasr SC
- Ngày 18/10 - 22h45: Ajman vs Khorfakkan
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ
- Ngày 18/10 - 23h00: Basel vs Winterthur
- Ngày 18/10 - 23h00: Thun vs Servette
- Ngày 19/10 - 01h30: Lugano vs FC Zurich
Lịch thi đấu VĐQG Georgia
- Ngày 18/10 - 18h00: Kolkheti-1913 Poti vs FC Samgurali Tskhaltubo
- Ngày 18/10 - 20h00: Dinamo Tbilisi vs Dinamo Batumi
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 18/10 - 19h00: Universitatea Cluj vs Botosani
- Ngày 18/10 - 21h30: CS Universitatea Craiova vs FC Unirea 2004 Slobozia
- Ngày 19/10 - 00h30: FC Metaloglobus Bucuresti vs FCSB
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 18/10 - 19h45: Korona Kielce vs Gornik Zabrze
- Ngày 18/10 - 22h30: Jagiellonia Bialystok vs Arka Gdynia
- Ngày 19/10 - 01h15: Cracovia vs Rakow Czestochowa
Lịch thi đấu VĐQG Israel
- Ngày 18/10 - 23h15: Bnei Sakhnin vs Ironi Tiberias
- Ngày 18/10 - 23h15: Hapoel Petah Tikva vs Hapoel Jerusalem
- Ngày 18/10 - 23h30: Maccabi Bnei Reineh vs Hapoel Haifa
- Ngày 18/10 - 23h30: Hapoel Ironi Kiryat Shmona vs Hapoel Beer Sheva
- Ngày 19/10 - 00h00: Maccabi Haifa vs Maccabi Netanya
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 18/10 - 21h00: Bangor vs Crusaders
- Ngày 18/10 - 21h00: Cliftonville vs Larne
- Ngày 18/10 - 21h00: Coleraine vs Dungannon Swifts
- Ngày 18/10 - 21h00: Glenavon vs Carrick Rangers
- Ngày 18/10 - 21h00: Glentoran vs Ballymena United
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
- Ngày 19/10 - 05h00: Atlanta United vs DC United
- Ngày 19/10 - 05h00: Charlotte vs Philadelphia Union
- Ngày 19/10 - 05h00: Columbus Crew vs New York Red Bulls
- Ngày 19/10 - 05h00: FC Cincinnati vs CF Montreal
- Ngày 19/10 - 05h00: Nashville SC vs Inter Miami CF
- Ngày 19/10 - 05h00: New England Revolution vs Chicago Fire
- Ngày 19/10 - 05h00: New York City FC vs Seattle Sounders FC
- Ngày 19/10 - 05h00: Toronto FC vs Orlando City
- Ngày 19/10 - 08h00: Colorado Rapids vs Los Angeles FC
- Ngày 19/10 - 08h00: LA Galaxy vs Minnesota United
- Ngày 19/10 - 08h00: Portland Timbers vs San Diego
- Ngày 19/10 - 08h00: San Jose Earthquakes vs Austin FC
- Ngày 19/10 - 08h00: Sporting Kansas City vs Houston Dynamo
- Ngày 19/10 - 08h00: St. Louis City vs Real Salt Lake
- Ngày 19/10 - 08h00: Vancouver Whitecaps vs FC Dallas
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 19/10 - 04h30: Corinthians vs Atletico MG
- Ngày 19/10 - 07h00: Cruzeiro vs Fortaleza
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 19/10 - 01h45: Independiente Rivadavia vs Banfield
- Ngày 19/10 - 04h00: Boca Juniors vs Belgrano
- Ngày 19/10 - 08h15: Talleres vs River Plate
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 19/10 - 03h00: Forge FC vs York United FC
- Ngày 19/10 - 03h00: HFX Wanderers FC vs Atletico Ottawa
- Ngày 19/10 - 03h00: Pacific FC vs Valour FC
- Ngày 19/10 - 03h00: Vancouver FC vs Cavalry FC
Lịch thi đấu U20 World Cup
- Ngày 19/10 - 02h00: U20 Colombia vs U20 Pháp
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 19/10 - 06h00: Toluca vs Queretaro FC
- Ngày 19/10 - 06h00: Club Santos Laguna vs Leon
- Ngày 19/10 - 06h00: FC Juarez vs Pachuca
- Ngày 19/10 - 08h00: Monterrey vs Pumas
- Ngày 19/10 - 08h07: CD Guadalajara vs Mazatlan FC
- Ngày 19/10 - 10h05: Cruz Azul vs CF America
Lịch thi đấu VĐQG Iceland
- Ngày 19/10 - 02h15: Breidablik vs Vikingur Reykjavik