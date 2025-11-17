Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 17/11 và rạng sáng 18/11

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 17/11 và rạng sáng 18/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu
- Ngày 18/11 - 02h45: CH Séc vs Gibraltar
- Ngày 18/11 - 02h45: Montenegro vs Croatia
- Ngày 18/11 - 02h45: Malta vs Ba Lan
- Ngày 18/11 - 02h45: Hà Lan vs Lithuania
- Ngày 18/11 - 02h45: Đức vs Slovakia
- Ngày 18/11 - 02h45: Northern Ireland vs Luxembourg
Lịch thi đấu U21 Euro
- Ngày 17/11 - 21h30: Kazakhstan U21 vs Moldova U21
- Ngày 18/11 - 03h00: France U21 vs Faroe Islands U21
Lịch thi đấu U17 Euro
- Ngày 17/11 - 17h30: Kazakhstan U17 vs Albania U17
- Ngày 17/11 - 17h30: Netherlands U17 vs Croatia U17
- Ngày 17/11 - 22h00: Malta U17 vs Bosnia and Herzegovina U17
- Ngày 17/11 - 22h00: Turkey U17 vs Serbia U17
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 18/11 - 03h00: Belgrano vs Union
- Ngày 18/11 - 03h00: Defensa y Justicia vs Independiente Rivadavia
- Ngày 18/11 - 03h00: Barracas Central vs CA Huracan
- Ngày 18/11 - 05h30: Club Atletico Platense vs Gimnasia LP
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 18/11 - 02h30: Leonesa vs Malaga
Lịch thi đấu VĐQG Algeria
- Ngày 18/11 - 00h00: ES Mostaganem vs USM Alger