Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 16/11 và rạng sáng 17/11

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 16/11 và rạng sáng 17/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu
- Ngày 16/11 - 21h00: Bồ Đào Nha vs Armenia
- Ngày 16/11 - 21h00: Hungary vs Ailen
- Ngày 17/11 - 00h00: Azerbaijan vs Pháp
- Ngày 17/11 - 00h00: Ukraine vs Ai-xơ-len
- Ngày 17/11 - 00h00: Albania vs Anh
- Ngày 17/11 - 00h00: Serbia vs Latvia
- Ngày 17/11 - 02h45: Israel vs Moldova
- Ngày 17/11 - 02h45: Italia vs Na Uy
Lịch thi đấu Cúp QG Việt Nam
- Ngày 16/11 - 18h00: SLNA vs Đà Nẵng
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Phi
- Ngày 17/11 - 02h00: Nigeria vs DR Congo
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 16/11 - 20h00: AD Ceuta FC vs Leganes
- Ngày 16/11 - 22h15: Sporting Gijon vs Eibar
- Ngày 16/11 - 22h15: Almeria vs Cadiz
- Ngày 17/11 - 00h30: Cordoba vs Deportivo
- Ngày 17/11 - 00h30: Mirandes vs Burgos CF
- Ngày 17/11 - 03h00: Real Zaragoza vs Huesca
Lịch thi đấu Cúp Hoàng Đế Nhật Bản
- Ngày 16/11 - 13h05: Vissel Kobe vs Sanfrecce Hiroshima
Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà
- Ngày 16/11 - 22h30: FC OSA vs Inova Sca
- Ngày 16/11 - 22h30: Zoman FC vs Stella Club
- Ngày 17/11 - 01h00: Stade D'abidjan vs US Tchologo
Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup
- Ngày 16/11 - 21h30: Muaither SC vs Al-Khuraitiat
- Ngày 16/11 - 21h30: Al Mesaimeer vs Al-Khor
- Ngày 16/11 - 23h30: Al-Sadd vs Al-Ahli
- Ngày 16/11 - 23h30: Umm Salal vs Al-Wakra
Lịch thi đấu UAE League Cup
- Ngày 16/11 - 19h50: Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al-Nasr SC
- Ngày 16/11 - 22h30: Al-Jazira vs Al-Wasl
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 17/11 - 05h00: RB Bragantino vs Atletico MG
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 17/11 - 03h00: Velez Sarsfield vs River Plate
- Ngày 17/11 - 03h00: Instituto Cordoba vs Talleres
- Ngày 17/11 - 06h15: Boca Juniors vs Tigre
- Ngày 17/11 - 06h15: Central Cordoba de Santiago vs Banfield
- Ngày 17/11 - 06h15: Estudiantes de la Plata vs Argentinos Juniors
- Ngày 17/11 - 06h15: Newell's Old Boys vs Racing Club
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 17/11 - 00h00: Aurora FC vs Club Xelaju
- Ngày 17/11 - 04h00: Deportivo Achuapa vs Deportivo Mictlan
- Ngày 17/11 - 07h00: Antigua Guatemala vs Comunicaciones FC
Lịch thi đấu Cúp QG Colombia
- Ngày 17/11 - 05h00: America de Cali vs Atletico Nacional
Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay
- Ngày 17/11 - 04h00: 2 de Mayo vs Club General Caballero JLM
Lịch thi đấu VĐQG Jamaica
- Ngày 17/11 - 03h30: Chapelton vs Cavalier SC
- Ngày 17/11 - 03h30: Dung Beholden vs Tivoli Gardens
- Ngày 17/11 - 03h30: Molynes United vs Arnett Gardens
- Ngày 17/11 - 03h30: Montego Bay United FC vs Waterhouse FC
- Ngày 17/11 - 03h30: Mount Pleasant vs Spanish Town Police
- Ngày 17/11 - 03h30: Racing United vs Harbour View
- Ngày 17/11 - 03h30: Treasure Beach vs Portmore United