Lịch cúp điện hôm nay ngày 6/12/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 6/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/12/2025 từ 07h00 - 09h00 Mất điện trạm Đặng Trần Côn. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Thay AB nhánh C TBA Đặng Trần Côn hỏng do ngập lụt kết hợp XLTX thanh cái hạ thế 0,4 kV 06/12/2025 từ 07h00 - 11h30 Mất điện trạm Chánh Tây. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Thay AB tổng (1000A), AB nhánh: A,B,C,D (400A)TBA Chánh Tây kết hợp xử lý tiếp xúc đầu cực cao hạ thế MBA và thanh cái hạ thế. 06/12/2025 từ 13h20 - 16h40 Mất điện trạm Thánh Gióng, Trần Quốc Toản 2. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Thay AB nhánh: A,B,C (400A)TBA Thánh Gióng bị ngập lụt kết hợp xử lý tiếp xúc đầu cực cao hạ thế MBA và thanh cái hạ thế

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/12/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Phú Bài 3, Phú Lương 2, Phú Lương 3, Văn phòng Điện Lực Hương Thủy, Phú Bài 9, Bê Tông Nhựa CTCP Trường Phú, Đèn Đường Phú Bài 2, Thuốc Sát Trùng, EON Industry Việt Nam 2, 3. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay bulong xà từ VT 33 đến 37 XT 479 Phú Bài, xử lý cột hạ thế mất an toàn vị trí A1 TBA Phú Bài 9 theo kiến nghị UBND Phường Phú Bài

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/12/2025 từ 07h00 - 11h45 Mất điện trạm Đại Học Sư Phạm T2, Khối An Ninh Công An Tỉnh, Khách Sạn Sky Garden, Khách Sạn Midtown, Nhà Làm Việc Khối An Ninh Công An Tỉnh, DNTN An Phước, Xí Nghiệp Đông Lạnh. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Vệ sinh XLTX RMU KAN CA Tỉnh sau bão lụt, lắp FCO nhánh rẽ đi TBA KS Midtown tại TC 22kV TBA ĐH Sư phạm 2 để phân đoạn bão lụt, vệ sinh tủ hạ thế và xử lý hỏng vỏ cách điện tại vị trí ABCD1 TBA KAN CA Tỉnh T1 06/12/2025 từ 13h30 - 16h30 Mất điện trạm Lịch Đợi 2, TĐC Lịch Đợi. Đội quản lý điện Nam Sông Hương San tải hạ thế các TBA TĐC Lịch Đợi , Lịch Đợi 2 qua hạ thế TBA Lịch Đợi 3

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/12/2025 từ 06h30 - 10h30 Mất điện trạm Bắc Hiền 1, Bắc Hiền 2, Bắc Hiền 3, Bắc Hiền 4, Khu Nhà Ở Scavi, Bắc Hiền 5, Trang Trại Triều Dương, Bắc Triều Vịnh (Bơm Bắc Hiền), Premium Silica, Phú Phong Điền, Solar Công Nghệ Xanh Phú Quảng Điền, Công Nghệ Xanh Phú Hải, Công Nghệ Xanh PT, Solar Bình Minh Huế, Solar Mặt Trời Huế, Solar Lý Quốc Hưng, Trang Trại Agry. Đội quản lý điện Phong Điền Lắp chụp cột, căng lại dây vị trí 26/33 & 26/34 ĐD Bắc Hiền XT 472 Phong ĐiềnXử lý tồn tại lưới điện trong phạm vi cắt điện

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/12/2025 từ 07h30 - 15h00 Mất điện trạm Thuận Hòa 3, Thuận Hòa 1, Thuận Hòa 2, Thuận Hòa 4, Vân An 4, CỒN Tè, BƠM Thóc Lóc, Chiếu Sáng 2 (QL49B Hương Phong), Chiếu Sáng 1 (QL49B Hương Phong), Khu Du Lịch Rú Chá. Đội quản lý điện Phú Vang Làm đầu cáp và xử lý tiếp xúc tại VT 14, 15 lộ kép XT 472-482 Huế 3, thay cột VT 17-1/1 đến VT 17-1/4 XT 472 Huế 3

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/12/2025 từ 08h00 - 11h30 Mất điện trạm Điền Lộc 10. Đội quản lý điện Quảng Điền Xử lý ATM tổng, ty sứ hạ thế phát nhiệt bất thường tại trạm Điền Lộc 10, ngăn ngừa nguy cơ sự cố

