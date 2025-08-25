Lịch cúp điện hôm nay ngày 26/08/2025 tại Đà Nẵng

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 26/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hải Châu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/08/2025 từ 07h30 - 10h30 Mất điện trạm Yên Bái 3 và khách sạn Seahorse. Đội quản lý điện Hải Châu Cố định cáp vào trụ trạm, lắp đặt đo đếm và đấu nối vào cọc hạ áp MBA TBA KS Seahorse – 477CLA. 26/08/2025 từ 13h30 - 17h30 Mất điện trạm trung tâm viễn thông PC3. Đội quản lý điện Hải Châu Cố định cáp vặn xoắn vào trụ trạm, xử lý tiếp xúc tủ điện trạm và đấu nối sang tải nhánh thuộc hạ áp TBA TT Viễn Thông PC3 – 480LTR. (Lưu ý đầu trên AB tổng 105 độ C,...) Chống quá tải nắng nóng 2025

Lịch cúp điện phường Cẩm Lệ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/08/2025 từ 07h30 - 10h00 Mất điện trạm KDC Phía Nam sông Quá Giáng. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Cắt điện phục vụ kiểm tra MBA thuộc Hợp đồng số 77/2024/HĐDNPC.QLĐTh-SHIHLIN tại TBA KDC phía nam sông Quá Giáng - Đz 476HXU 26/08/2025 từ 09h30 - 12h00 Mất điện trạm KDC F1 Nam cầu Cẩm Lệ. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Cắt điện phục vụ kiểm tra MBA thuộc Hợp đồng số 77/2024/HĐDNPC.QLĐTh-SHIHLIN tại TBA Khu F1 NCCL - Đz 476HXU 26/08/2025 từ 13h00 - 15h30 Mất điện trạm Liêm Lạc 4. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Cắt điện phục vụ kiểm tra MBA thuộc Hợp đồng số 77/2024/HĐDNPC.QLĐTh-SHIHLIN tại TBA Liêm Lạc 4 - Đz 476HXU 26/08/2025 từ 15h00 - 17h30 Mất điện trạm Liêm Lạc. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Cắt điện phục vụ kiểm tra MBA thuộc Hợp đồng số 77/2024/HĐDNPC.QLĐTh-SHIHLIN tại TBA Liêm Lạc - Đz 476HXU

Lịch cúp điện xã Hiệp Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/08/2025 từ 07h30 - 10h30 Mất điện trạm CCN Tân An. Đội quản lý điện Hiệp Đức ĐQLĐ Hiệp Đức: Thay TI định kỳ tại tủ điện công ty TNHH Nhất Hưng Hiệp Đức thuộc TBA CCN Tân An XT 374 TBI 26/08/2025 từ 13h30 - 16h30 Mất điện trạm Bách Khoa _ NLMT. Đội quản lý điện Hiệp Đức ĐQLĐ Hiệp Đức: Thay TI định kỳ tại tủ điện TBA Bách Khoa-NLMT XT 374 TBI

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 26/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đà Nẵng để khán giả tiện theo dõi.