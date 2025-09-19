Lịch cúp điện hôm nay ngày 20/09/2025 tại Đắk Lắk

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đắk Lắk ngày 20/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Buôn Ma Thuột

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/09/2025 từ 07h00 - 07h30 Mất điện trạm T630_473BMT-Buôn PămLăm Tân Lập. Đội quản lý điện Bắc Buôn Ma Thuột ĐĐĐL1 20/09/2025 từ 07h00 - 15h00 Mất điện trạm T15_473BMT(Bùi Thị Xuân), T87_473E48 Buôn Kô Sia, T88_473E48 (Tiểu khu đồi sao), T90_473E48 Nhà Máy Nước, T314_473E48 (Cuối Ama Khê), T335_473E48 (Tân Lập), T498_473BMT-Hùng vương, buôn Kosia, T653_473BMT_Tân Lập, T676_473BMT_Công viên Nguyễn Tất Thành, T87_473BMT_Buôn Kô Sia_Trạm ảo gắn DCU, T89 - ĐD 473BMT(Sở Công An Tỉnh Đaklak), T270_473BMT_Cty xe máy Tân Văn Sỹ, T348_473E48 (Công An Tỉnh)_Trạm Điện lực, T716-473BMT-Cty CP cấp nước Đắk Lắk(Trạm KH), T630_473BMT-Buôn PămLăm Tân Lập. Đội quản lý điện Bắc Buôn Ma Thuột 1. Đội QLĐ Bắc Buôn Ma Thuộtkiểm tra nguội, xử lý phóng điện,xử lý khiếm khuyết, TNĐK-CBMTBA phụ tải, phát quang hành langtuyến trong phạm vi cắt điện. 2. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk phối hợp với Đội QLĐ Bắc Buôn Ma Thuột thí nghiệm dây dẫntrung áp, FCO, CSV TBA phục vụlập phương án SCL 2026-2027. 3. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk cấy TBA san tải cho TBAT90(ĐD473BMT) tại trụ 52-2 củaĐD473BMT; Kéo dây ABC đi chung trụ trung áp từ 52-2 đến 47(ĐD473BMT). Đấu nối tách hạ áp. 20/09/2025 từ 14h30 - 15h00 Mất điện trạm T630_473BMT-Buôn PămLăm Tân Lập. Đội quản lý điện Bắc Buôn Ma Thuột ĐĐĐL1 20/09/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm T160(ĐD471ETAM) - Gần đài PT, T161(ĐD471ETAM) - 25 Phan H Chú, T128(ĐD471ETAM) - San Tải T161+T56+T33, T171(ĐD471ETAM) - Trạm dừng RĐ, T93(ĐD471ETAM) - Môi Trường Đô Thị, T273(ĐD471ETAM) - Công ty TNHH Vinfast, T1-ĐMT.NH (ĐD471ETAM) - Công ty TNHH Nam Hoàng. Đội quản lý điện Nam Buôn Ma Thuột Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp đặt TBA san tải cho T160, T161(ĐD471ETAM) tại trụ 82/6/1 của ĐD471ETAM; Đấu nối và tách lưới hạ áp.

Lịch cúp điện phường Đông Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/09/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm C401THO2-Cảnh Phước. Đội quản lý điện Đông Hòa Đội QLĐ Đông Hòa thay dây 0,4kV và phụ kiện kèm theo, thay 4 cột BTLT thuộc lộ B TBA T.401/474/THO2.

Lịch cúp điện xã Krông Năng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/09/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm T316N(ĐD477KRN), T118N(ĐD477KRN), T119N(ĐD477KRN), T120N(ĐD477KRN), T121N(ĐD477KRN), T122N(ĐD477KRN), T123N(ĐD477KRN), T260N(ĐD477KRN)Nguyễn Văn Luân, T94N(ĐD477KRN), T95N(ĐD477KRN), T96N(ĐD477KRN). Đội quản lý điện Krông Năng 1. Công ty TNHH TV&XD Hiệp Tân thay trụ, trồng xen trụ, lắp đặt xà, sứ, đấu nối đường dây trung áp XDM thuộc hạng mục công trình: xây dựng đường dây và TBA cấp điện cho các hộ dân thôn Tam Bình, xã Cư Klong và san tải cho lưới điện hạ áp TBA T94N & T119N(ĐD477KRN). 2. Đội Quản lý Điện Krông Năng phối hợp XNDV thử nghiệm CBM tier2 các thiết bị trên lưới điện ĐD477KRN (Sau DCL482-1). 3. Đội Quản lý điện Krông Năng thực kiểm tra nguội, tháo ống bọc kiểm tra sứ, lắp nón lưới chụp trên ĐD477KRN (Sau DCL482-1)

Lịch cúp điện xã Krông Pắc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/09/2025 từ 08h00 - 15h00 Mất điện trạm T124-ĐD474KRP-TT Phước An. Đội quản lý điện Krông Pắc Công ty TNHH TV&XD Hiệp Tân thi công di chuyển cột N3-17-T124(ĐD474KRP) theo yêu cầu của khách hàng 20/09/2025 từ 08h30 - 10h00 Mất điện trạm T22P-ĐD471EKA-Ea KLy. Đội quản lý điện Krông Pắc Đội quản lý điện Krông Pắc thay thế hệ thống đo đếm định kỳ khách hàng tại T22P(ĐD471EKA) 20/09/2025 từ 10h10 - 12h00 Mất điện trạm T46P-ĐD471EKA-EaKLY. Đội quản lý điện Krông Pắc Đội quản lý điện Krông Pắc thay thế hệ thống đo đếm định kỳ khách hàng tại T46P(ĐD471EKA) 20/09/2025 từ 12h10 - 15h00 Mất điện trạm T48P Đ D 471 EKA. Đội quản lý điện Krông Pắc Đội quản lý điện Krông Pắc thay thế hệ thống đo đếm định kỳ khách hàng tại T48P(ĐD471EKA)

Lịch cúp điện xã Phú Hòa 1

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/09/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm T.902 Núi Sầm, T.905 Định Thắng 2, T.906 Xóm Đồng, T.907 Đất Chùa, T.903 Định Thắng 1, T.904 Cầu Eo - Định Thắng. Đội quản lý điện Phú Hòa Xí nghiệp DVĐL Phú Yên thay 608 mét ĐZ 22Kv XT 479/PHO dây AV 70mm XLPE hư hỏng bằng 608 mét dây AV 70mm XLPE mới từ cột 22/17/479/PHO đến cột 22/35/479/PHO, Đội QLĐ Phú Hòa thay 800m dây ABC 4x95mm hư hỏng bằng 800m dây ABC 4x95mm mới từ A1 đến A14 , B1 đến B7 và C1 đến C9, Đội QLĐ Phú Hòa thay 800m dây ABC 4x95mm hư hỏng bằng 800m dây ABC 4x95mm mới từ B1 đến B11

Lịch cúp điện xã Tây Hoà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/09/2025 từ 07h30 - 15h00 Mất điện trạm DJ1 - I107 Vinh Ba 3 - Hòa Đồng. Đội quản lý điện Tây Hòa Đội QLĐ Tây Hòa thay dây, phụ kiện đường dây hạ áp trạm T.107 từ cột A1-A1-1/9; cột A2-A2/3

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ngày 20/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đắk Lắk để khán giả tiện theo dõi.