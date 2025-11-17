Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/11/2025 tại Thành phố Huế

23:23 17/11/2025 Cần biết
Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 18/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
|
18/11/2025
từ 07h30 - 11h30
|Mất điện trạm Tô Đà 3, chiếu sáng tỉnh Lộ 18.
|Đội quản lý điện Hương Thủy
|Thay sứ VT 32 XT 474 lộ kép 472-474 Phú Bài, phát quang HLT từ VT 08 đến 45 lộ kép 472-474 Phú Bài, xử lý cột hạ thế vị trí A10 mất an toàn
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
|
18/11/2025
từ 07h00 - 13h40
|Mất điện trạm Canh Nông 3.
|Đội quản lý điện Bắc Sông Hương
|Ghép ngăn tủ 431-3 RMU Dép ThêuTháo thay MBA Canh Nông 3 đợi lắng dầu MBA
|
18/11/2025
từ 07h20 - 15h00
|Mất điện trạm Hương Vinh 1, Hương Vinh 5.
|Đội quản lý điện Bắc Sông Hương
|Căng, chuyển đường dây hạ thế từ cột cũ sang cột mới cá vị trí B1, B2, A7 TBA Hương Vinh 1. Lắp xà chuyển dây hạ thế ra khỏi nhà khách hàng khoảng cột B3/1 đến B3/2 thuộc TBA Hương Vinh 1. Cân pha sang tải TBA Hương Vinh 1.
Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 18/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.
Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.