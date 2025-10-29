Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 29/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 29/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 9/9/2025 âm lịch nhằm ngày Chu tước hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Tân Mùi, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Sương Giáng.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) - Ngày Tân Mùi - Âm Thổ sinh Âm Kim: Là ngày tốt vừa (tiểu cát), Địa Chi sinh xuất Thiên Can, mang lại sự hòa hợp và thuận lợi. Trong ngày này, con người dễ đồng lòng, công việc diễn ra suôn sẻ, ít gặp trở ngại, tỷ lệ thành công cao, thích hợp để bắt đầu hoặc thực hiện các kế hoạch quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 29/10/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 29/10/2025 rơi vào ngày Chu tước hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 29/10/2025 dương lịch rơi vào thứ Tư.

Việc nên và không nên làm ngày 29/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như chữa bệnh, tế lễ, kiện tụng và tranh chấp sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như động thổ, cưới hỏi, mai táng, an táng, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, chuyển về nhà mới, xây dựng, sửa chữa nhà, đổ trần, lợp mái và xuất hành đi xa sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 29/10/2025

Sao tốt:

U vi tinh: Tốt mọi việc.

Đại hồng sa: Tốt mọi việc.

Nguyệt đức hợp*: Tốt mọi việc.

Thiên quý*: Tốt mọi việc.

Thiên đức hợp*: Tốt mọi việc.

Sao xấu:

Địa phá: Kỵ việc xây dựng.

Băng tiêu ngoạ hãm: Xấu mọi việc.

Hà khôi: Kỵ khởi công xây nhà cửa.

Chu tước: Kỵ chuyển về nhà mới, khai trương.

Nguyệt hình: Xấu mọi công việc.

Ngũ hư: Kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng.

Tứ thời cô quả: Kỵ việc cưới hỏi.

Hoang vu: Xấu mọi việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 29/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Mão, Hợi.

Tuổi khắc với ngày: Quý Sửu, Đinh Sửu, Ất Dậu, Ất Mão.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 29/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mão (05h-07h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Tỵ (09h-11h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thân (15h-17h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Tuất (19h-21h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Hợi (21h-23h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Sửu (01h-03h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thìn (07h-09h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mùi (13h-15h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Dậu (17h-19h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 29/10/2025

Ngày xuất hành:

Chu tước: Ngày xấu cho việc xuất hành và cầu tài, dễ hao tài tốn của, gặp chuyện tranh chấp, kiện cáo thường thua thiệt do yếu thế.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ thần và Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 29/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 29/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 29/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.