Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 28/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 28/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 8/9/2025 âm lịch nhằm ngày Thiên hình hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Canh Ngọ, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Sương Giáng.

Ngày Chế Nhật (Hung) - Ngày Canh Ngọ - Dương Hỏa khắc Dương Kim: Là ngày xấu do Địa Chi khắc Thiên Can, dễ gặp trở ngại trong công việc và kế hoạch quan trọng. Không nên khởi sự, ký kết hay đầu tư lớn vì dễ hao tốn công sức và tài lộc. Tuy nhiên, các việc nhỏ, thường nhật vẫn có thể tiến hành bình thường, không ảnh hưởng đáng kể.

Xem lịch âm hôm nay ngày 28/10/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 28/10/2025 rơi vào ngày Thiên hình hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 28/10/2025 dương lịch rơi vào thứ Ba.

Việc nên và không nên làm ngày 28/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như chữa bệnh, tế lễ, kiện tụng và tranh chấp sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như động thổ, cưới hỏi, mai táng, an táng, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, chuyển về nhà mới, xây dựng, sửa chữa nhà, đổ trần, lợp mái, tranh chấp, kiện tụng và xuất hành đi xa sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 28/10/2025

Sao tốt:

Thiên hỷ: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Nguyệt giải: Tốt mọi việc.

Yếu yên*: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Tam hợp*: Tốt mọi việc.

Đại hồng sa: Tốt mọi việc.

Nguyệt ân*: Tốt mọi việc.

Thiên quý*: Tốt mọi việc.

Sao xấu:

Cô thần: Xấu với cưới hỏi.

Sát chủ*: Xấu mọi công việc.

Lỗ ban sát: Kỵ việc khởi tạo.

Không phòng: Kỵ việc cưới hỏi.

Dương thác: Xấu mọi công việc.

Phủ đầu sát: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 28/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Dần, Tuất.

Tuổi khắc với ngày: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 28/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Sửu (01h-03h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mão (05h-07h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Ngọ (11h-13h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Thân (15h-17h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Dậu (17h-19h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mùi (13h-15h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Hợi (21h-23h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 28/10/2025

Ngày xuất hành:

Thanh long túc: Không thuận lợi cho việc đi xa hay xuất hành, dễ gặp trắc trở và hao tốn mà không thu được kết quả. Tài lộc không có, mọi việc liên quan đến tiền bạc nên trì hoãn. Nếu có tranh chấp, kiện tụng sẽ ở thế yếu, khó giành phần thắng.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 28/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 28/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 28/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.