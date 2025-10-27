Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 27/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 27/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 7/9/2025 âm lịch nhằm ngày Minh đường hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Kỷ Tỵ, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Sương Giáng.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) - Ngày Kỷ Tỵ - Âm Hỏa sinh Âm Thổ: Là ngày tốt vừa (tiểu cát), mang ý nghĩa Địa Chi sinh xuất Thiên Can. Trong ngày này, con người dễ hòa hợp, đoàn kết, công việc diễn ra thuận lợi, ít gặp trở ngại, tỷ lệ thành công cao, thích hợp để tiến hành mọi công việc.

Ngày 27/10/2025 rơi vào ngày Minh đường hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 27/10/2025 dương lịch rơi vào thứ Hai.

Việc nên và không nên làm ngày 27/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, kiện tụng, tranh chấp và cầu tài lộc sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như động thổ, cưới hỏi, mai táng, an táng, chuyển về nhà mới, xây dựng, sửa chữa nhà, đổ trần, lợp mái, chữa bệnh, tế lễ, tranh chấp, kiện tụng và xuất hành đi xa sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 27/10/2025

Sao tốt:

Nguyệt tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành, di chuyển, giao dịch.

Cát khánh: Tốt mọi việc.

Âm đức: Tốt mọi việc.

Tuế hợp: Tốt mọi việc.

Tục thế: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Minh đường*: Tốt mọi việc.

Sao xấu:

Thiên ôn: Kỵ việc xây dựng.

Địa tặc: Xấu đối với khởi tạo, an táng, động thổ, xuất hành.

Hoả tai: Xấu đối với làm nhà, lợp nhà.

Nhân cách: Xấu đối với cưới hỏi, khởi tạo.

Huyền vũ: Kỵ việc mai táng.

Thổ cẩm: Kỵ xây dựng, an táng.

Trùng tang*: Kỵ cưới hỏi, an táng, khởi công xây nhà.

Trùng phục: Kỵ cưới hỏi, an táng.

Ly sào: Xấu về dọn nhà mới, chuyển về nhà mới, cưới hỏi, xuất hành.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 27/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Sửu, Dậu.

Tuổi khắc với ngày: Tân Hợi, Đinh Hợi.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 27/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thìn (07h-09h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mùi (13h-15h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Tuất (19h-21h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Hợi (21h-23h): Kim Đường. Hanh thông mọi công việc.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Dần (03h-05h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mão (05h-07h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Tỵ (09h-11h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Dậu (17h-19h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 27/10/2025

Ngày xuất hành:

Thanh long kiếp: Xuất hành bốn phương, tám hướng đều thuận lợi, trăm sự như ý, mọi việc hanh thông và cát lành.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 27/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 27/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 27/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.