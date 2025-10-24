Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 24/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 24/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 4/9/2025 âm lịch nhằm ngày Tư mệnh hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Bính Dần, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Sương Giáng.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) – Ngày Bính Dần – Dương Mộc sinh Dương Hỏa: Là ngày tốt vừa (tiểu cát), với địa chi sinh xuất thiên can. Trong ngày này, con người dễ hòa hợp, tinh thần đoàn kết cao, công việc thuận lợi, ít gặp trở ngại, khả năng đạt thành công lớn. Thích hợp để tiến hành các công việc, dự định quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 24/10/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 24/10/2025 rơi vào ngày Tư mệnh hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 24/10/2025 dương lịch rơi vào thứ Sáu.

Việc nên và không nên làm ngày 24/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như chữa bệnh, tế lễ, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xây dựng, sửa chữa nhà, động thổ, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, cưới hỏi, đổ trần, lợp mái, mai táng, an táng, chuyển về nhà mới và xuất hành đi xa sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 24/10/2025

Sao tốt:

Thiên quan*: Tốt mọi công việc.

Tam hợp*: Tốt mọi công việc.

Nguyệt đức*: Tốt mọi công việc.

Thiên ân: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Đại hao*: Xấu mọi công việc.

Thụ tử*: Xấu mọi công việc.

Nguyệt yếm đại hoạ: Xấu đối với xuất hành, cưới hỏi.

Cửu không: Kỵ việc xuất hành, cầu tài, khai trương.

Lôi công: Xấu với xây dựng nhà cửa.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 24/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Ngọ, Tuất.

Tuổi khắc với ngày: Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 24/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Sửu (01h-03h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thìn (07h-09h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mùi (13h-15h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Tuất (19h-21h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mão (05h-07h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Ngọ (11h-13h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Dậu (17h-19h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Hợi (21h-23h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 24/10/2025

Ngày xuất hành:

Bạch hổ túc: Là ngày rất xấu, tuyệt đối không nên xuất hành hay đi xa. Mọi công việc tiến hành trong ngày này dễ gặp trắc trở, khó thành công.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 24/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 24/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 24/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.