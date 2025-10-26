Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 26/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 26/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 6/9/2025 âm lịch nhằm ngày Thanh long hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Mậu Thìn, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Sương Giáng.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) – Ngày Mậu Thìn – Đồng hành Dương Thổ: Là ngày Thiên Can và Địa Chi đồng hành, đồng cực nên dễ xảy ra xung khắc, bất hòa. Sức mạnh tương đồng khiến năng lượng không hài hòa, dễ dẫn đến trở ngại, không thích hợp để thực hiện các việc lớn hay khởi sự quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 26/10/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 26/10/2025 rơi vào ngày Thanh long hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 26/10/2025 dương lịch rơi vào Chủ nhật.

Việc nên và không nên làm ngày 26/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như mai táng, an táng, chữa bệnh, tế lễ, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như động thổ, cưới hỏi, xây dựng, sửa chữa nhà, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, đổ trần, lợp mái, cầu tài lộc, chuyển về nhà mới và xuất hành đi xa sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 26/10/2025

Sao tốt:

Giải thần*: Tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan.

Ích hậu: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Thanh long*: Tốt mọi công việc.

Mẫu thương*: Tốt về cầu tài lộc, khai trương.

Sao xấu:

Nguyệt phá: Xấu về xây dựng nhà cửa.

Lục bất thành: Xấu đối với xây dựng.

Vãng vong: Kỵ xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, động thổ.

Ly sào: Xấu về dọn nhà mới, chuyển về nhà mới, cưới hỏi, xuất hành.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 26/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Tý, Thân.

Tuổi khắc với ngày: Canh Tuất, Bính Tuất.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 26/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Thìn (07h-09h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Tỵ (09h-11h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thân (15h-17h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Dậu (17h-19h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Hợi (21h-23h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Sửu (01h-03h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mão (05h-07h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mùi (13h-15h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Tuất (19h-21h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Xuất hành hôm nay âm lịch 26/10/2025

Ngày xuất hành:

Thanh long đầu: Nên xuất hành vào buổi sáng sớm, sẽ gặp may mắn và thuận lợi. Cầu tài dễ được, công việc hanh thông, mọi việc diễn ra như ý muốn.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Bắc để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 26/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 26/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 26/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.