Lễ ký kết đối tác chiến lược Steelmate và  Kumho Tire

(VTC News) -

Vào ngày 17/11 tại trụ sở Steelmate đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm Steelmate chính hãng tại thị trường Việt Nam, hai bên đã chính thức công bố việc Kumho Tire Việt Nam trở thành đối tác chiến lược của Steelmate, cung cấp các dòng sản phẩm công nghệ tiên tiến tại các Đại lý Ủy quyền của Kumho Tire Việt Nam trên toàn quốc.

Xuất phát từ Hàn Quốc, Kumho Tire không ngừng khẳng định vị thế thương hiệu toàn cầu trong lĩnh vực lốp xe, với công nghệ tiên tiến và tiêu chuẩn chất lượng khắt khe. Tại Việt Nam, Kumho đang góp phần nâng tầm trải nghiệm lái xe an toàn và bền bỉ cho hàng triệu người dùng.

Với Steelmate, thương hiệu có hơn 30 năm phát triển trong ngành phụ kiện, phụ trợ ô tô - luôn nỗ lực đổi mới công nghệ nhằm mang đến sự an toàn và tiện lợi, hiện đại cho hàng triệu khách hàng ở hơn 90 quốc gia. Các sản phẩm của Steelmate như cảm biến áp suất lốp, kích bình đa năng, bơm lốp, cảm biến điểm mù, cảm biến va chạm... trở thành lựa chọn tin cậy của hàng triệu tài xế trên toàn thế giới.

Với danh tiếng và thế mạnh ở mỗi lĩnh vực riêng, Steelmate Việt Nam và Kumho Tire Việt Nam luôn hướng tới mục tiêu mang đến sự tiện lợi và an toàn hơn cho người sử dụng ô tô, đồng thời khẳng định cam kết chung trong việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ chuyên nghiệp và trải nghiệm vượt trội cho khách hàng.

Sự hợp tác chiến lược giữa hai bên được kỳ vọng sẽ mở ra bước phát triển mới cho ngành phụ kiện ô tô tại Việt Nam, góp phần nâng cao tiêu chuẩn an toàn và tiện nghi trong quá trình vận hành xe hơi của người Việt.