Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị quán triệt 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

(VTC News) -

Sáng 16/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị.

4 Nghị quyết của Bộ Chính trị được quán triệt, triển khai thực hiện gồm: Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Diên Hồng, Nhà Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự hội nghị.

Cùng dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương... Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Diên Hồng (Nhà Quốc hội) với hơn 1,2 triệu đại biểu tham dự.

Mục đích, yêu cầu của hội nghị là tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc 4 Nghị quyết đến các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ làm công tác đối ngoại, năng lượng, giáo dục và đào tạo, y tế.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ làm công tác đối ngoại, năng lượng, giáo dục và đào tạo, y tế để thực hiện có hiệu quả 4 Nghị quyết, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trước giờ khai mạc hội nghị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham quan triển lãm những thành tựu nổi bật trong hai lĩnh vực y tế và giáo dục.

Theo chương trình hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày chuyên đề "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71".

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trình bày chuyên đề "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72".

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày chuyên đề "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59".

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày chuyên đề "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 70".

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có phát biểu quan trọng chỉ đạo hội nghị.

Trước khi kết thúc hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư; hướng dẫn việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị.