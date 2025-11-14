Làm mương thoát nước chống ngập cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

(VTC News) -

Ngày 14/11, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết đã triển khai dự án gia cố mái taluy và xây dựng mương thoát nước nhằm chống ngập trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường sạt lở đất đá đoạn qua cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ngày 7/9. (Ảnh: B.H)

Đơn vị này đã triển khai gói thầu làm mương thoát nước và gia cố mái taluy tại Km215 của tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Liêm, nhằm khắc phục tình trạng sạt lở và ngập úng thời gian qua.

Theo chủ đầu tư, một rãnh dọc sẽ được đào trên đỉnh mái taluy dương phải với chiều dài khoảng 700 m. Rãnh này có nhiệm vụ điều hướng dòng nước từ bên ngoài phạm vi dự án, đặc biệt là nước chảy từ các sườn núi, để dẫn dòng xuôi, tránh tràn vào tuyến chính gây ngập như trước. Đối với các vị trí sạt lở trên mái taluy dương ở Km215, chủ đầu tư sẽ tiến hành gia cố bằng kết cấu bê tông.

Toàn bộ hạng mục gia cố mái taluy và xây dựng mương thoát nước chống ngập tại vị trí này dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Trước đó, Báo Điện Tử VTC News thông tin, sáng 7/9, đại diện Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 (Cục đường bộ Việt Nam) cho biết, trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở cát.

Theo báo cáo nhanh của Công ty CP Đầu tư Xây dựng 886 – Thành Nam, khoảng 2h35 ngày 7/9, tại Km 215+620 (thuộc xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng), mưa lớn kéo dài đã khiến taluy dương bị sạt lở, đất cát từ trên cao tràn xuống mặt đường cao tốc theo hướng Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Lượng đất cát sạt lở kéo dài khoảng 30m, phủ kín một làn xe và gây cản trở nghiêm trọng đến việc lưu thông của các phương tiện. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực vẫn có mưa lớn, nhưng hệ thống biển báo giao thông đã được bố trí đầy đủ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công ty ĐTXD 886 – Thành Nam đã huy động lực lượng, đồng thời bố trí hệ thống biển báo và chóp nón để điều tiết giao thông. Đơn vị nhanh chóng ngăn dòng chảy, thu dọn đất cát và tạo lối tạm cho phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở, bước đầu đảm bảo xe cộ đi được một làn.

Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết dài 103 km, có tổng mức đầu tư khoảng 10.800 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Tuy mới đưa vào khai thác từ giữa năm 2023, tuyến cao tốc này đã liên tiếp ghi nhận các sự cố như ngập nước, xói lở mái taluy âm, bong tróc mặt đường và hư hỏng khe co giãn.