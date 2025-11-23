Đóng

Lâm Đồng: Dùng ca nô vượt lũ dữ đưa bé 5 tháng tuổi đi cấp cứu

(VTC News) -

Ngày 22/11, lực lượng cứu hộ đã dùng ca nô đưa bé gái 5 tháng tuổi bị sốt, ho nặng thoát khỏi vùng ngập lụt nghiêm trọng ở xã Cát Tiên 2 đi cấp cứu kịp thời.

QUỲNH TRANG - MINH NGUYỆT
