Lâm Đồng: Dùng ca nô vượt lũ dữ đưa bé 5 tháng tuổi đi cấp cứu
(VTC News) -
Ngày 22/11, lực lượng cứu hộ đã dùng ca nô đưa bé gái 5 tháng tuổi bị sốt, ho nặng thoát khỏi vùng ngập lụt nghiêm trọng ở xã Cát Tiên 2 đi cấp cứu kịp thời.
QUỲNH TRANG - MINH NGUYỆT
